Διαπιστώθηκε απάτη σε βάρος πελατών για φοροδιαφυγή με χρήση εικονικών παραστατικών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Είκοσι συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων

Δημοσιεύθηκε: 3 Σεπτεμβρίου 2025 - 08:24

Μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΟΑΕ) για λαθρεμπόριο καυσίμων.

Έχουν γίνει έλεγχοι σε δεκάδες πρατήρια υγρών καυσίμων και σε αποθήκες σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Άρτα, Τρίκαλα, Λάρισα, Κατερίνη, Βόλο και Λακωνία.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει τουλάχιστον 20 συλλήψεις, ενώ συνεχίζεται η έρευνα. Διαπιστώθηκε απάτη σε βάρος πελατών για φοροδιαφυγή με χρήση εικονικών παραστατικών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Παράλληλα έχουν κατασχεθεί μεγάλα χρηματικά ποσά.

Πρόκειται για πρατήρια που πείραζαν το σύστημα εισροών-εκροών και έκλεβαν στην αντλία.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ

