#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΕΕΠ: Άμεση παύση της Υπηρεσίας Πληρωμών για καταθέσεις σε λογαριασμούς παικτών

Η ΕΕΕΠ, ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, προστατεύει το κοινωνικό σύνολο και υπηρετεί με υπευθυνότητα και διαφάνεια το δημόσιο συμφέρον.

ΕΕΕΠ: Άμεση παύση της Υπηρεσίας Πληρωμών για καταθέσεις σε λογαριασμούς παικτών

Δημοσιεύθηκε: 4 Σεπτεμβρίου 2025 - 18:54

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), σε στενή  συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από  Εγκληματικές Δραστηριότητες, ευθύς μόλις διαπιστώθηκε ότι η Υπηρεσία  Πληρωμών, που αφορά καταθέσεις μετρητών σε ηλεκτρονικούς  λογαριασμούς παικτών δεν ήταν συμβατή με το ισχύον νομικό πλαίσιο,  επενέβη άμεσα και αποτελεσματικά επιβάλλοντας την παύση της επίμαχης  Υπηρεσίας Πληρωμών. 

Η ΕΕΕΠ, ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, προστατεύει το κοινωνικό  σύνολο και υπηρετεί με υπευθυνότητα και διαφάνεια το δημόσιο συμφέρον.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νέα κατεύθυνση αναζητά το Χρηματιστήριο

Οριζόντια η ρύθμιση στα δάνεια με ελβετικό φράγκο

Ομιλος Aktor: Υπερδιπλασιασμός EBITDA στα 65 εκατ. ευρώ

Πυρά Μαρινάκη στην κυβέρνηση για ακρίβεια-διαφθορά

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο