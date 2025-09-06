Σχέδιο κρατικής επιδότησης για την απασχόληση ανέργων

Εστιασμένα στην αντιμετώπιση της στενότητας στην εγχώρια αγορά εργασίας, ήτοι στην ύπαρξη κενών θέσεων εργασίας και κατ’ επέκταση στην ανάγκη ένταξης στην αγορά εργασίας συγκεκριμένων ομάδων, όπως είναι οι γυναίκες, οι νέοι έως 29 ετών αλλά και οι ηλικιωμένοι – τουλάχιστον άνω των 55 ετών – άνεργοι είναι τα νέα προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας (ΔΥΠΑ).

Μάλιστα, στο πλαίσιο δημιουργίας μιας νέας γενιάς προγραμμάτων, εξετάζεται η δυνατότητα στενότερης σύνδεσής τους με την πρακτική άσκηση και την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. Ιδιαίτερα στα προγράμματα κατάρτισης ανέργων σε διάφορες δεξιότητες, στο τραπέζι των συναρμόδιων υπουργείων και φορέων βρίσκεται και εξετάζεται μεταξύ άλλων, η πρόβλεψη για πρακτική άσκηση – απασχόληση σε επιχειρήσεις, με επιδότηση από το κράτος. Και αυτό, γιατί έχει διαπιστωθεί ότι αν και όλο το προηγούμενο διάστημα καταρτίστηκαν χιλιάδες άνεργοι, δεν υπήρξε η απαιτούμενη ενεργή διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.

Να σημειωθεί ότι, με το νόμο του σημερινού αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη «Δουλειές ξανά», εισήχθη ο κανόνας της πληρωμής βάσει επιδόσεων, τόσο για τους καταρτιζόμενους όσο και για τους ίδιους τους φορείς κατάρτισης.

Προβλέφθηκε μάλιστα, μεταξύ των κριτηρίων αξιολόγησης των παρόχων κατάρτισης, η προϋπόθεση τουλάχιστον το 50% των άνεργων καταρτισθέντων να βρήκε εργασία εντός 12 μηνών και τουλάχιστον το 90% των εργαζόμενων καταρτισθέντων να διατήρησε την ιδιότητα του εργαζομένου για διάστημα 12 μηνών. Αξιολόγηση που δεν εφαρμόστηκε βέβαια, σε κανένα πρόγραμμα.

Πλέον, και μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων που επιδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, εξετάζεται το ενδεχόμενο αφενός να στηριχτούν οι συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, ήτοι γυναίκες, νέοι και ηλικιωμένοι άνεργοι, αφετέρου να συνδεθούν ουσιαστικά τα προγράμματα κατάρτισης με την αγορά εργασίας, μέσω επιδότησης της απασχόλησης.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει πως οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει, με ουσιαστική εμπλοκή και των παρόχων κατάρτισης, να εντάσσονται στην αγορά εργασίας, ενώ η ΔΥΠΑ θα επιδοτεί ένα μέρος των αμοιβών. Πηγές χρηματοδότησης θα είναι κατά κύριο λόγο το ΕΣΠΑ, αλλά και κρατικοί - εθνικοί πόροι, ενώ δεν αποκλείεται να αναζητηθούν επιπλέον κεφάλαια από την Ε.Ε, στο πλαίσιο του 10ετούς στόχου για στήριξη των νέων δεξιοτήτων.

Παράλληλα, και πολύ πιο σύντομα από τα νέου τύπου προγράμματα κατάρτισης, αναμένεται η ενεργοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων για τη νεανική επιχειρηματικότητα. Εντός του Φθινοπώρου, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται η ενεργοποίηση προγράμματος επιχορήγησης 2.100 νέων άνεργων ηλικίας έως 29 ετών με έως 17.500 ευρώ για την δημιουργία δικής τους επιχείρησης, με πόρους από το νέο ΕΣΠΑ και συνολικό προϋπολογισμό 37 εκατ. ευρώ.

Το προηγούμενο αντίστοιχο πρόγραμμα που «έτρεξε» η ΔΥΠΑ, αφορούσε 10.000 νέους επαγγελματίες και ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με αποτέλεσμα ο αρχικός προϋπολογισμός να αυξηθεί κατά 70%, φτάνοντας τα 170 εκατ. ευρώ.

Τώρα, η νέα δράση, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Εργασίας και της διοίκησης της ΔΥΠΑ, θα εστιάζει σε βιώσιμες επιχειρηματικές ιδέες που μπορούν να σταθούν στην αγορά και να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία.

Βάσει του προγραμματισμού, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη συμμετοχή γυναικών, που αποτελούν σχεδόν τα 2/3 των εγγεγραμμένων ανέργων, αλλά και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και κάτοικοι λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών, με υψηλό δείκτη ανεργίας.