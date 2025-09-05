Κρήτη: Κινητοποιήσεις αγροτοκτηνοτρόφων στη «σκιά» του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν σήμερα (5/9) αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης στον απόηχο των όσων έχουν δει τη δημοσιότητα αναφορικά με τις παράνομες επιδοτήσεις στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται καθώς θεωρούν ότι αδίκως πλήττεται το σύνολο των χιλιάδων παραγωγών του νησιού και στις 11 το πρωί της Παρασκευής πραγματοποιούν συγκεντρώσεις στην Ανατολική και στη Δυτική Κρήτη.

Την ίδια ώρα, για στοχοποίηση της Κρήτης κάνει λόγο η Περιφέρεια Κρήτης, δια του αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σταύρου Τζεδάκη. Με επιστολή του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, εκφράζει την έντονη ανησυχία της Περιφέρειας και ζητά να σταματήσει η «στοχοποίηση του αγροδιατροφικού τομέα της Κρήτης και των παραγωγών».

Όπως αναφέρει ο κ. Τζεδάκης, «ασφαλώς το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να μας προβληματίζει όλους, τόσο γιατί χάθηκαν κονδύλια όλα αυτά τα χρόνια από τους πραγματικούς παραγωγούς και τα πήραν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με αγροτική παραγωγή, όσο και για τις μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που είχε για ολόκληρη τη χώρα. Είναι καταδικαστέα αυτά τα γεγονότα που, εκτός από τα μεγάλα πρόστιμα, διασύρουν την εικόνα της χώρας στην Ε.Ε».

Σύμφωνα με τον πίνακα που δημοσιεύθηκε και αφορά την κατανομή των παράνομων ΑΦΜ και των παράνομων χρημάτων, από τα 1.036 ΑΦΜ σε όλη τη χώρα, τα 850 αφορούν την Περιφέρεια Κρήτης και από τα 22.667.522 ευρώ τα 17.234.489 ευρώ αφορούν το νησί. «Μελετώντας τα στοιχεία μπορεί να διαπιστωθεί ότι σε άλλη περιφέρεια δημοσιεύθηκαν μόνο 20 παράνομα ΑΦΜ με περίπου 1 εκατ. ευρώ είσπραξης χρημάτων, όταν μόνο από 14 ΑΦΜ δύο οικογενειών στην ίδια περιφέρεια, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, εισπράχθηκαν πάνω από 5 εκατ. ευρώ. Ανάλογα παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν και για άλλες περιφέρειες» σημειώνει ο κ. Τζεδάκης.

Και προσθέτει: «Σίγουρα υπάρχουν αρκετά προβλήματα στην Περιφέρεια Κρήτης σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις. Όμως, το γεγονός ότι παρουσιάζεται περίπου το 85% των παράνομων ΑΦΜ και περίπου το 80% των χρημάτων να αφορούν την Κρήτη, αυτό αποτελεί στοχοποίηση. Δεν θέλουμε να αμφισβητήσουμε τα στοιχεία, αλλά είναι φανερό ότι οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν κυρίως στην Κρήτη, σαν να μην υπάρχουν προβλήματα παράνομων επιδοτήσεων σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, και παρουσιάζεται μια εικόνα ότι οι παράνομες επιδοτήσεις αφορούν αποκλειστικά την Κρήτη».

Ο αρμόδιος για τον πρωτογενή τομέα αντιπερερειάρχης κάνει, επίσης, αναφορά στις δύσκολες, όπως τις χαρακτηρίζει, συνθήκες παραγωγής, «με το αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω νησιωτικότητας, της κλιματικής κρίσης και της ξηροθερμικότητας που δημιουργεί απίστευτα προβλήματα και κόστη, και που απαιτούν συνεχή αγώνα προσαρμογής», τονίζοντας την καθοριστική συμβολή των κρητικών αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων στην επισιτιστική επάρκεια της χώρας και στην οικονομία της.

«Πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο και μια σημαντική ευκαιρία τα χρήματα να πάνε στους πραγματικούς παραγωγούς και να εντοπιστούν όλοι όσοι δημιούργησαν και ανέπτυξαν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και ασφαλώς όσοι πήραν τα χρήματα από τον αγροδιατροφικό τομέα και τους πραγματικούς παραγωγούς χωρίς να έχουν σχέση με αυτόν» υπογραμμίζει ο κ. Τζεδάκης και καταλήγει:

«Ως Περιφέρεια Κρήτης προτείνουμε να ανοίξει άμεσα ο διάλογος ενόψει της νέας ΚΑΠ με όλους τους επιστημονικούς, παραγωγικούς φορείς και την αυτοδιοίκηση, για να σχεδιάσουμε το αύριο του αγροδιατροφικού τομέα. Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει τους πραγματικούς γεωργούς, τους κτηνοτρόφους, τους μελισσοκόμους, τους αλιείς και διεκδικεί την υποστήριξή τους ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να παράγουν και να μην νιώθουν όλοι εκείνοι ότι ταυτίζονται με όσους συμμετείχαν ή εκμεταλλεύτηκαν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ζητούμε να σταματήσει η στοχοποίηση του αγροδιατροφικού τομέα της Κρήτης και των παραγωγών».

Πηγή: ertnews.gr