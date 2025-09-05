Τσίμπησε το εμπορικό έλλειμμα τον Ιούλιο, πάνω από τα 2,9 δισ. ευρώ

Η συνολική αξία των εισαγωγών τον Ιούλιο διαμορφώθηκε στα 7.278,8 εκατ. ευρώ (8.473,5 εκατ. δολάρια) έναντι 7.510,1 εκατ. ευρώ (8.121,7 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 3,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 95,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,6%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία άνοδο κατά 72,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,2%, σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024.

Από την άλλη πλευρά, η συνολική αξία των εξαγωγών ήταν 4.357,1 εκατ. ευρώ (5.103,2 εκατ. δολάρια) έναντι 4.700,6 εκατ. ευρώ (5.114,3 εκατ. δολάρια) τον ίδιο μήνα του 2024 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 7,3%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 48,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,5% και χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία βελτίωση κατά 52,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,6%, σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν 2.921,7 εκατ. ευρώ (3.370,3 εκατ. δολάρια) έναντι 2.809,5 εκατ. ευρώ (3.007,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 4,0%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιούλιο 2025 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 46,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,8%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Ιούλιο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 20,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,8% σε σχέση με τον μήνα Ιούλιο 2024.

Το επτάμηνο

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025 ανήλθε στο ποσό των 47.954,7 εκατ. ευρώ (52.811,5 εκατ. δολάρια) έναντι 49.633,3 εκατ. ευρώ (53.519,4 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 3,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.549,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,2% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.450,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,9%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2024.

Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025 ανήλθε στο ποσό των 28.471,8 εκατ. ευρώ (31.530,1 εκατ. δολάρια) έναντι 30.060,7 εκατ. ευρώ (32.611,4 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 5,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.025,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,9% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.075,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,1%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2024.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025 ανήλθε σε 19.482,9 εκατ. ευρώ (21.281,4 εκατ. δολάρια) έναντι 19.572,6 εκατ. ευρώ (20.908,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 0,5%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 524,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,3% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 375,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,3%.

