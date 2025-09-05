#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΣΕΒΕ: Οριακή βελτίωση του εμπορικού ελλείματος στο επτάμηνο

Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αγαθών κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025 ανήλθαν σε €22.113,4 εκατ., καταγράφοντας αύξηση κατά €1.025,2 εκατ. ή 4,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Δημοσιεύθηκε: 5 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:59

Μικρή κάμψη καταγράφηκε στις εξαγωγές τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 05.09.2025 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Πίνακα 1, η συνολική αξία των εξαγωγών αγαθών ανήλθε στα €4.357,1 εκατ., έναντι €4.700,6 εκατ. τον Ιούλιο του 2024, σημειώνοντας μείωση κατά €343,5 εκατ. ή 7,3%.

Παράλληλα, υποχώρηση καταγράφηκε και στις εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε €7.278,8 εκατ. τον Ιούλιο του 2025, από €7.510,1 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφοντας πτώση κατά €231,3 εκατ. ή 3,1%. Ως αποτέλεσμα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διευρύνθηκε, διαμορφούμενο στα €-2.921,7 εκατ. έναντι €-2.809,5 εκατ. τον Ιούλιο του 2024, με την αύξηση να ανέρχεται σε €112,2 εκατ. ή 4%.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιούλιος 2024/2025

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιουλ 25*

Ιουλ 24*

Διαφορά 25/24

ΕΤ 25/24

Εξαγωγές

4.357,1

4.700,6

-343,5

-7,3%

Εισαγωγές

7.278,8

7.510,1

-231,3

-3,1%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-2.921,7

-2.809,5

-112,2

4,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Όταν εξαιρούνται τα πετρελαιοειδή, παρατηρούνται οριακά αυξητικές τάσεις τόσο στις εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές, όπως διατυπώνονται στον Πίνακα 2. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή ανήλθαν σε €3.365,1 εκατ., έναντι €3.317,0 εκατ. τον Ιούλιο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά €48,1 εκατ. ή 1,5%. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €6.027,9 εκατ., από €5.932,9 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση κατά €95,0 εκατ. ή 1,6%. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε στα €-2.662,8 εκατ., έναντι €-2.615,9 εκατ. τον Ιούλιο του 2024, παρουσιάζοντας επιδείνωση κατά €46,9 εκατ. ή 1,8%.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδήΙούλιος 2024/2025

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

 

Ιουλ 25*

 

Ιουλ 24*

 

Διαφορά 25/24

 

ΕΤ 25/24

 

Εξαγωγές

 

3.365,1

 

3.317,0

 

48,1

 

1,5%

 

Εισαγωγές

 

6.027,9

 

5.932,9

 

95,0

 

1,6%

 

Εμπορικό Ισοζύγιο

 

-2.662,8

 

-2.615,9

 

-46,9

 

1,8%

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Η εικόνα στο επτάμηνο

Σε επίπεδο επταμήνου, για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, οι εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε €28.471,8 εκατ., καταγράφοντας μείωση κατά €1.588,9 εκατ. ή 5,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όταν ανήλθαν σε €30.060,7 εκατ. Αντίστοιχη πτωτική πορεία σημειώθηκε και στις εισαγωγές, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε €47.954,7 εκατ. έναντι €49.633,3 εκατ. το ίδιο διάστημα του προηγούμενου έτους, καταγράφοντας μείωση κατά €1.678,6 εκατ. ή 3,4%. Ως εκ τούτου, το εμπορικό έλλειμμα παρουσίασε οριακή βελτίωση, καθώς περιορίστηκε στα €-19.482,9 εκατ. από €-19.572,6 εκατ. το 2024, με τη διαφορά να ανέρχεται σε €89,7 εκατ. ή 0,5%. (Πίνακας 3)                             

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Ιούλιος 2024/2025

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν-Ιουλ 25*

Ιαν- Ιουλ 24*

Διαφορά 25/24

ΕΤ 25/24

Εξαγωγές

28.471,8

30.060,7

-1.588,9

-5,3%

Εισαγωγές

47.954,7

49.633,3

-1.678,6

-3,4%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-19.482,9

-19.572,6

89,7

-0,5%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αγαθών κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2025 ανήλθαν σε €22.113,4 εκατ., καταγράφοντας αύξηση κατά €1.025,2 εκατ. ή 4,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όπου είχαν διαμορφωθεί σε €21.088,2 εκατ. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά €1.549,8 εκατ. ή 4,2%, φτάνοντας τα €38.733,1 εκατ. έναντι €37.183,3 εκατ. το 2024. Ως εκ τούτου, το εμπορικό ισοζύγιο χωρίς πετρελαιοειδή παρουσίασε επιδείνωση, με το έλλειμμα να διαμορφώνεται στα €-16.619,7 εκατ., αυξημένο κατά €524,6 εκατ. ή 3,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Σε κλαδικό επίπεδο (Πίνακας 4), ο κλάδος των τροφίμων κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, με άνοδο €575,3 εκατ. (11,8%), επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική του πορεία στις διεθνείς αγορές. Σημαντική αύξηση παρουσίασαν επίσης τα διάφορα βιομηχανικά είδη, με ενίσχυση €103,0 εκατ. (5,0%), καθώς και τα χημικά προϊόντα, που αυξήθηκαν κατά €76,0 εκατ. (2,0%). Αξιοσημείωτη ήταν και η άνοδος στον κλάδο των ποτών–καπνών, ο οποίος σημείωσε αύξηση €72,7 εκατ. ή 8,5%, καθώς και στα λίπη–έλαια, με άνοδο €30,1 εκατ. ή 4,9%.

Οριακή αλλά θετική ήταν και η συμβολή των μη ταξινομημένων προϊόντων, τα οποία ενισχύθηκαν κατά €12,4 εκατ. ή 18,4%. Αντιθέτως, ο κλάδος των πετρελαιοειδών παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση τόσο σε απόλυτους όσο και σε ποσοστιαίους όρους, με πτώση €2.488,3 εκατ. ή 26,3%, επηρεάζοντας καθοριστικά τη συνολική εικόνα των εξαγωγών. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης τα μηχανήματα–οχήματα (€-52,9 εκατ., -1,8%) και οι πρώτες ύλες (€-40,5 εκατ., -3,9%). Τέλος, τα βιομηχανικά προϊόντα ενισχύθηκαν κατά €125,0 εκατ. ή 2,8%, συνεχίζοντας την ανοδική τους πορεία.

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος - Ιούλιος 2024/2025

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν-Ιουλ 25*

Ιαν- Ιουλ 24*

Διαφορά 25/24

ΕΤ 25/24

Πετρελαιοειδή

6.974,3

9.462,6

-2.488,3

-26,3%

Τρόφιμα

5.432,8

4.857,5

575,3

11,8%

Βιομηχανικά

4.563,7

4.438,7

125,0

2,8%

Χημικά

3.831,0

3.755,0

76,0

2,0%

Μηχ/τα-Οχήματα

2.843,3

2.896,2

-52,9

-1,8%

Διάφ. Βιομηχανικά

2.177,4

2.074,4

103,0

5,0%

Πρώτες Ύλες

991,9

1.032,4

-40,5

-3,9%

Ποτά-Καπνά

926,8

854,1

72,7

8,5%

Λίπη-Έλαια

651,0

620,9

30,1

4,9%

Μη ταξινομημένα

79,8

67,4

12,4

18,4%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή

21.497,7

20.596,5

901,2

4,4%

Σύνολο

28.472,0

30.059,1

-1.587,1

-5,3%

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιούλιος 2024/2025

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιουλ 25*

Ιουλ 24*

Διαφορά 25/24

ΕΤ 25/24

Πετρελαιοειδή

1.082,7

1.491,4

-408,7

-27,4%

Τρόφιμα

814,6

693,5

121,1

17,5%

Βιομηχανικά

729,0

740,9

-11,9

-1,6%

Χημικά

612,1

588,8

23,3

4,0%

Μηχ/τα-Οχήματα

434,7

461,6

-26,9

-5,8%

Διάφ. Βιομηχανικά

306,3

327,9

-21,6

-6,6%

Ποτά-Καπνά

149,3

163,0

-13,7

-8,4%

Πρώτες Ύλες

124,7

134,5

-9,8

-7,3%

Λίπη-Έλαια

92,0

85,5

6,5

7,6%

Μη ταξινομημένα

11,7

12,6

-0,9

 

 

