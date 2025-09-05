ΣΕΒΕ: Οριακή βελτίωση του εμπορικού ελλείματος στο επτάμηνο

Μικρή κάμψη καταγράφηκε στις εξαγωγές τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 05.09.2025 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Πίνακα 1, η συνολική αξία των εξαγωγών αγαθών ανήλθε στα €4.357,1 εκατ., έναντι €4.700,6 εκατ. τον Ιούλιο του 2024, σημειώνοντας μείωση κατά €343,5 εκατ. ή 7,3%.

Παράλληλα, υποχώρηση καταγράφηκε και στις εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε €7.278,8 εκατ. τον Ιούλιο του 2025, από €7.510,1 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφοντας πτώση κατά €231,3 εκατ. ή 3,1%. Ως αποτέλεσμα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διευρύνθηκε, διαμορφούμενο στα €-2.921,7 εκατ. έναντι €-2.809,5 εκατ. τον Ιούλιο του 2024, με την αύξηση να ανέρχεται σε €112,2 εκατ. ή 4%.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιούλιος 2024/2025

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιουλ 25* Ιουλ 24* Διαφορά 25/24 ΕΤ 25/24 Εξαγωγές 4.357,1 4.700,6 -343,5 -7,3% Εισαγωγές 7.278,8 7.510,1 -231,3 -3,1% Εμπορικό Ισοζύγιο -2.921,7 -2.809,5 -112,2 4,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Όταν εξαιρούνται τα πετρελαιοειδή, παρατηρούνται οριακά αυξητικές τάσεις τόσο στις εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές, όπως διατυπώνονται στον Πίνακα 2. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή ανήλθαν σε €3.365,1 εκατ., έναντι €3.317,0 εκατ. τον Ιούλιο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά €48,1 εκατ. ή 1,5%. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €6.027,9 εκατ., από €5.932,9 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση κατά €95,0 εκατ. ή 1,6%. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε στα €-2.662,8 εκατ., έναντι €-2.615,9 εκατ. τον Ιούλιο του 2024, παρουσιάζοντας επιδείνωση κατά €46,9 εκατ. ή 1,8%.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιούλιος 2024/2025

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιουλ 25* Ιουλ 24* Διαφορά 25/24 ΕΤ 25/24 Εξαγωγές 3.365,1 3.317,0 48,1 1,5% Εισαγωγές 6.027,9 5.932,9 95,0 1,6% Εμπορικό Ισοζύγιο -2.662,8 -2.615,9 -46,9 1,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Η εικόνα στο επτάμηνο

Σε επίπεδο επταμήνου, για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, οι εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε €28.471,8 εκατ., καταγράφοντας μείωση κατά €1.588,9 εκατ. ή 5,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όταν ανήλθαν σε €30.060,7 εκατ. Αντίστοιχη πτωτική πορεία σημειώθηκε και στις εισαγωγές, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε €47.954,7 εκατ. έναντι €49.633,3 εκατ. το ίδιο διάστημα του προηγούμενου έτους, καταγράφοντας μείωση κατά €1.678,6 εκατ. ή 3,4%. Ως εκ τούτου, το εμπορικό έλλειμμα παρουσίασε οριακή βελτίωση, καθώς περιορίστηκε στα €-19.482,9 εκατ. από €-19.572,6 εκατ. το 2024, με τη διαφορά να ανέρχεται σε €89,7 εκατ. ή 0,5%. (Πίνακας 3)

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Ιούλιος 2024/2025

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Ιουλ 25* Ιαν- Ιουλ 24* Διαφορά 25/24 ΕΤ 25/24 Εξαγωγές 28.471,8 30.060,7 -1.588,9 -5,3% Εισαγωγές 47.954,7 49.633,3 -1.678,6 -3,4% Εμπορικό Ισοζύγιο -19.482,9 -19.572,6 89,7 -0,5%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αγαθών κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2025 ανήλθαν σε €22.113,4 εκατ., καταγράφοντας αύξηση κατά €1.025,2 εκατ. ή 4,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όπου είχαν διαμορφωθεί σε €21.088,2 εκατ. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά €1.549,8 εκατ. ή 4,2%, φτάνοντας τα €38.733,1 εκατ. έναντι €37.183,3 εκατ. το 2024. Ως εκ τούτου, το εμπορικό ισοζύγιο χωρίς πετρελαιοειδή παρουσίασε επιδείνωση, με το έλλειμμα να διαμορφώνεται στα €-16.619,7 εκατ., αυξημένο κατά €524,6 εκατ. ή 3,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Σε κλαδικό επίπεδο (Πίνακας 4), ο κλάδος των τροφίμων κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, με άνοδο €575,3 εκατ. (11,8%), επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική του πορεία στις διεθνείς αγορές. Σημαντική αύξηση παρουσίασαν επίσης τα διάφορα βιομηχανικά είδη, με ενίσχυση €103,0 εκατ. (5,0%), καθώς και τα χημικά προϊόντα, που αυξήθηκαν κατά €76,0 εκατ. (2,0%). Αξιοσημείωτη ήταν και η άνοδος στον κλάδο των ποτών–καπνών, ο οποίος σημείωσε αύξηση €72,7 εκατ. ή 8,5%, καθώς και στα λίπη–έλαια, με άνοδο €30,1 εκατ. ή 4,9%.

Οριακή αλλά θετική ήταν και η συμβολή των μη ταξινομημένων προϊόντων, τα οποία ενισχύθηκαν κατά €12,4 εκατ. ή 18,4%. Αντιθέτως, ο κλάδος των πετρελαιοειδών παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση τόσο σε απόλυτους όσο και σε ποσοστιαίους όρους, με πτώση €2.488,3 εκατ. ή 26,3%, επηρεάζοντας καθοριστικά τη συνολική εικόνα των εξαγωγών. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης τα μηχανήματα–οχήματα (€-52,9 εκατ., -1,8%) και οι πρώτες ύλες (€-40,5 εκατ., -3,9%). Τέλος, τα βιομηχανικά προϊόντα ενισχύθηκαν κατά €125,0 εκατ. ή 2,8%, συνεχίζοντας την ανοδική τους πορεία.

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος - Ιούλιος 2024/2025

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Ιουλ 25* Ιαν- Ιουλ 24* Διαφορά 25/24 ΕΤ 25/24 Πετρελαιοειδή 6.974,3 9.462,6 -2.488,3 -26,3% Τρόφιμα 5.432,8 4.857,5 575,3 11,8% Βιομηχανικά 4.563,7 4.438,7 125,0 2,8% Χημικά 3.831,0 3.755,0 76,0 2,0% Μηχ/τα-Οχήματα 2.843,3 2.896,2 -52,9 -1,8% Διάφ. Βιομηχανικά 2.177,4 2.074,4 103,0 5,0% Πρώτες Ύλες 991,9 1.032,4 -40,5 -3,9% Ποτά-Καπνά 926,8 854,1 72,7 8,5% Λίπη-Έλαια 651,0 620,9 30,1 4,9% Μη ταξινομημένα 79,8 67,4 12,4 18,4% Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή 21.497,7 20.596,5 901,2 4,4% Σύνολο 28.472,0 30.059,1 -1.587,1 -5,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

