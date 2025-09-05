ΣΕΒΕ: Οριακή βελτίωση του εμπορικού ελλείματος στο επτάμηνο

Μικρή κάμψη καταγράφηκε στις εξαγωγές τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 05.09.2025 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Πίνακα 1, η συνολική αξία των εξαγωγών αγαθών ανήλθε στα €4.357,1 εκατ., έναντι €4.700,6 εκατ. τον Ιούλιο του 2024, σημειώνοντας μείωση κατά €343,5 εκατ. ή 7,3%.
Παράλληλα, υποχώρηση καταγράφηκε και στις εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε €7.278,8 εκατ. τον Ιούλιο του 2025, από €7.510,1 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφοντας πτώση κατά €231,3 εκατ. ή 3,1%. Ως αποτέλεσμα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διευρύνθηκε, διαμορφούμενο στα €-2.921,7 εκατ. έναντι €-2.809,5 εκατ. τον Ιούλιο του 2024, με την αύξηση να ανέρχεται σε €112,2 εκατ. ή 4%.
Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιούλιος 2024/2025
(ποσά σε εκατ. ευρώ)
Ιουλ 25*
Ιουλ 24*
Διαφορά 25/24
ΕΤ 25/24
Εξαγωγές
4.357,1
4.700,6
-343,5
-7,3%
Εισαγωγές
7.278,8
7.510,1
-231,3
-3,1%
Εμπορικό Ισοζύγιο
-2.921,7
-2.809,5
-112,2
4,0%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ
Όταν εξαιρούνται τα πετρελαιοειδή, παρατηρούνται οριακά αυξητικές τάσεις τόσο στις εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές, όπως διατυπώνονται στον Πίνακα 2. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή ανήλθαν σε €3.365,1 εκατ., έναντι €3.317,0 εκατ. τον Ιούλιο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά €48,1 εκατ. ή 1,5%. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €6.027,9 εκατ., από €5.932,9 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση κατά €95,0 εκατ. ή 1,6%. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε στα €-2.662,8 εκατ., έναντι €-2.615,9 εκατ. τον Ιούλιο του 2024, παρουσιάζοντας επιδείνωση κατά €46,9 εκατ. ή 1,8%.
Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιούλιος 2024/2025
(ποσά σε εκατ. ευρώ)
|
Ιουλ 25*
|
Ιουλ 24*
|
Διαφορά 25/24
|
ΕΤ 25/24
|
Εξαγωγές
|
3.365,1
|
3.317,0
|
48,1
|
1,5%
|
Εισαγωγές
|
6.027,9
|
5.932,9
|
95,0
|
1,6%
|
Εμπορικό Ισοζύγιο
|
-2.662,8
|
-2.615,9
|
-46,9
|
1,8%
|
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ
Η εικόνα στο επτάμηνο
Σε επίπεδο επταμήνου, για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, οι εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε €28.471,8 εκατ., καταγράφοντας μείωση κατά €1.588,9 εκατ. ή 5,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όταν ανήλθαν σε €30.060,7 εκατ. Αντίστοιχη πτωτική πορεία σημειώθηκε και στις εισαγωγές, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε €47.954,7 εκατ. έναντι €49.633,3 εκατ. το ίδιο διάστημα του προηγούμενου έτους, καταγράφοντας μείωση κατά €1.678,6 εκατ. ή 3,4%. Ως εκ τούτου, το εμπορικό έλλειμμα παρουσίασε οριακή βελτίωση, καθώς περιορίστηκε στα €-19.482,9 εκατ. από €-19.572,6 εκατ. το 2024, με τη διαφορά να ανέρχεται σε €89,7 εκατ. ή 0,5%. (Πίνακας 3)
Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Ιούλιος 2024/2025
(ποσά σε εκατ. ευρώ)
Ιαν-Ιουλ 25*
Ιαν- Ιουλ 24*
Διαφορά 25/24
ΕΤ 25/24
Εξαγωγές
28.471,8
30.060,7
-1.588,9
-5,3%
Εισαγωγές
47.954,7
49.633,3
-1.678,6
-3,4%
Εμπορικό Ισοζύγιο
-19.482,9
-19.572,6
89,7
-0,5%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ
Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αγαθών κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2025 ανήλθαν σε €22.113,4 εκατ., καταγράφοντας αύξηση κατά €1.025,2 εκατ. ή 4,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όπου είχαν διαμορφωθεί σε €21.088,2 εκατ. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά €1.549,8 εκατ. ή 4,2%, φτάνοντας τα €38.733,1 εκατ. έναντι €37.183,3 εκατ. το 2024. Ως εκ τούτου, το εμπορικό ισοζύγιο χωρίς πετρελαιοειδή παρουσίασε επιδείνωση, με το έλλειμμα να διαμορφώνεται στα €-16.619,7 εκατ., αυξημένο κατά €524,6 εκατ. ή 3,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
Σε κλαδικό επίπεδο (Πίνακας 4), ο κλάδος των τροφίμων κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, με άνοδο €575,3 εκατ. (11,8%), επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική του πορεία στις διεθνείς αγορές. Σημαντική αύξηση παρουσίασαν επίσης τα διάφορα βιομηχανικά είδη, με ενίσχυση €103,0 εκατ. (5,0%), καθώς και τα χημικά προϊόντα, που αυξήθηκαν κατά €76,0 εκατ. (2,0%). Αξιοσημείωτη ήταν και η άνοδος στον κλάδο των ποτών–καπνών, ο οποίος σημείωσε αύξηση €72,7 εκατ. ή 8,5%, καθώς και στα λίπη–έλαια, με άνοδο €30,1 εκατ. ή 4,9%.
Οριακή αλλά θετική ήταν και η συμβολή των μη ταξινομημένων προϊόντων, τα οποία ενισχύθηκαν κατά €12,4 εκατ. ή 18,4%. Αντιθέτως, ο κλάδος των πετρελαιοειδών παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση τόσο σε απόλυτους όσο και σε ποσοστιαίους όρους, με πτώση €2.488,3 εκατ. ή 26,3%, επηρεάζοντας καθοριστικά τη συνολική εικόνα των εξαγωγών. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης τα μηχανήματα–οχήματα (€-52,9 εκατ., -1,8%) και οι πρώτες ύλες (€-40,5 εκατ., -3,9%). Τέλος, τα βιομηχανικά προϊόντα ενισχύθηκαν κατά €125,0 εκατ. ή 2,8%, συνεχίζοντας την ανοδική τους πορεία.
Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος - Ιούλιος 2024/2025
(ποσά σε εκατ. ευρώ)
Ιαν-Ιουλ 25*
Ιαν- Ιουλ 24*
Διαφορά 25/24
ΕΤ 25/24
Πετρελαιοειδή
6.974,3
9.462,6
-2.488,3
-26,3%
Τρόφιμα
5.432,8
4.857,5
575,3
11,8%
Βιομηχανικά
4.563,7
4.438,7
125,0
2,8%
Χημικά
3.831,0
3.755,0
76,0
2,0%
Μηχ/τα-Οχήματα
2.843,3
2.896,2
-52,9
-1,8%
Διάφ. Βιομηχανικά
2.177,4
2.074,4
103,0
5,0%
Πρώτες Ύλες
991,9
1.032,4
-40,5
-3,9%
Ποτά-Καπνά
926,8
854,1
72,7
8,5%
Λίπη-Έλαια
651,0
620,9
30,1
4,9%
Μη ταξινομημένα
79,8
67,4
12,4
18,4%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή
21.497,7
20.596,5
901,2
4,4%
Σύνολο
28.472,0
30.059,1
-1.587,1
-5,3%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση
*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ
**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο
Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιούλιος 2024/2025
(ποσά σε εκατ. ευρώ)
Ιουλ 25*
Ιουλ 24*
Διαφορά 25/24
ΕΤ 25/24
Πετρελαιοειδή
1.082,7
1.491,4
-408,7
-27,4%
Τρόφιμα
814,6
693,5
121,1
17,5%
Βιομηχανικά
729,0
740,9
-11,9
-1,6%
Χημικά
612,1
588,8
23,3
4,0%
Μηχ/τα-Οχήματα
434,7
461,6
-26,9
-5,8%
Διάφ. Βιομηχανικά
306,3
327,9
-21,6
-6,6%
Ποτά-Καπνά
149,3
163,0
-13,7
-8,4%
Πρώτες Ύλες
124,7
134,5
-9,8
-7,3%
Λίπη-Έλαια
92,0
85,5
6,5
7,6%
Μη ταξινομημένα
11,7
12,6
-0,9
|