Πότε πληρώνονται οι συντάξεις του Οκτωβρίου 2025

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών. Αναλυτικά πότε καταβάλλονται οι επικουρικές για ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Δημοσιεύθηκε: 5 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:55

Τις ημερομηνίες  που θα καταβληθούν οι συντάξεις για τον Οκτώβριο του 2025 έκανε γνωστές με ανακοίνωσή του ο ΕΦΚΑ

Όπως επισημαίνεται οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής έχουν ως εξής:

  • Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).
  • Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

