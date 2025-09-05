Επαφές Σταϊκούρα με τους επικεφαλής του ΟΑΣΘ, του ΟΣΕΘ και της Ελληνικό Μετρό

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με τις Διοικήσεις φορέων συγκοινωνιακού έργου της πόλης, με τις οποίες είχε αναπτυχθεί θεσμική συνεργασία την περίοδο 2023-2025.

Αντικείμενο των συναντήσεων ήταν οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες και πολιτικές, από το 2019 έως σήμερα, και η πρόοδος που συντελείται για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και του συγκοινωνιακού έργου στην πόλη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σταϊκούρας συναντήθηκε διαδοχικά με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΣΘ, κ. Κωνσταντίνο Ταγγίρη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕΘ, κ. Γιάννη Τόσκα και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό, κ. Νίκο Κουρέτα, με τους οποίους συζήτησε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πόλη στις καθημερινές μετακινήσεις και την πορεία και εξέλιξη του συνολικού σχεδιασμού αναβάθμισης του δημόσιου συστήματος συγκοινωνιών, με έμφαση στην ανανέωση του στόλου, στην αξιοπιστία των δρομολογίων, και στη βιώσιμη κινητικότητα με μέσα πιο φιλικά προς το περιβάλλον.

Η ανανέωση του στόλου λεωφορείων του ΟΑΣΘ έχει επιτευχθεί σε σημαντικό βαθμό, καθώς από τον Μάιο του 2024 έχει στη διάθεσή του 110 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, και ο στόλος ενισχύεται περαιτέρω με λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας μέσω leasing, ενώ ολοκληρώνεται η διαδικασία πρόσληψης 171 οδηγών, που «πιάνουν τιμόνι» άμεσα.

Παράλληλα, η ενίσχυση με ιδιώτες ελεγκτές, που έχουν συμβάλει σημαντικά στη μείωση της εισιτηριοδιαφυγής, ταυτόχρονα με τη λειτουργία του συστήματος ανέπαφων πληρωμών κομίστρου στο Μετρό, συνιστούν απόδειξη ότι οι δεσμεύσεις της Κυβέρνησης γίνονται πράξη, μεταμορφώνοντας τη Θεσσαλονίκη σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, με ένα ασφαλές, αξιόπιστο και βιώσιμο δίκτυο μεταφορών.

Συζητήθηκε, επίσης, η πρόοδος υλοποίησης του έργου του Προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης, η πρόοδος υλοποίησης του έργου επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά και τα επικαιροποιημένα χρονοδιαγράμματα, οι δυνατότητες μελλοντικών επεκτάσεων του δικτύου προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη, ενώ αναδείχθηκαν οι ήδη θετικές επιδράσεις στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της πόλης.

Τέλος, στη συνάντηση με τη Διοίκηση της ΔΕΘ-HELEXPO, τον Πρόεδρο, κ. Τάσο Τζήκα, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Κυριάκο Ποζρικίδη, συζητήθηκε ο κομβικός ρόλος και η συμβολή της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στην εξωστρέφεια, την διεθνή εικόνα και την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας και της χώρας, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας του θεσμού που αποτελεί οικονομικό και επιχειρηματικό ορόσημο.

Συζητήθηκαν, επίσης, οι προοπτικές περαιτέρω αναβάθμισης του εκθεσιακού φορέα σε διεθνές επίπεδο, η συνεργασία με διεθνείς εταίρους, ο εκσυγχρονισμός των υποδομών και η στρατηγική προσέλκυσης νέων κλάδων.