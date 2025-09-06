#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΔΕΘ 2025: «Φρούριο» το κέντρο της Θεσσαλονίκης

Μπαράζ κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και ανάπτυξη μεγάλης αστυνομικής δύναμης στην ευρύτερη περιοχή. Πώς αλλάζει το σχεδιασμό η συνύπαρξη της ΔΕΘ με το Μετρό.

Δημοσιεύθηκε: 6 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:36

Δρακόντεια θα είναι σήμερα το κέντρο της Θεσσαλονίκης, αφού περισσότεροι από 2.500 αστυνομικοί θα αναπτυχθούν σε καίρια σημεία της πόλης ενόψει των εγκαινίων της ΔΕΘ, ενώ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από χθες το πρωί στο κέντρο της πόλης, με απαγόρευση στάθμευσης και εκτροπές στην κυκλοφορία, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Παράλληλα, θα υπάρχουν πολλά drones, για αυτό και υπάρχει η σκέψη από την αστυνομία να μην πετάξει το ελικόπτερο που ήταν προγραμματισμένο.

Για πρώτη φορά θα συνυπάρχει η ΔΕΘ με το Μετρό, όπου και εκεί θα είναι μεγάλη η παρουσία των αστυνομικών. Μάλιστα από τις 15:00 οι συρμοί του μετρό θα διέρχονται, αλλά δεν θα σταματούν στους σταθμούς «Ευκλείδης», «Παπάφη», «Πανεπιστήμιο», «Σιντριβάνι», «Αγίας Σοφίας» και «Βενιζέλου». Η κυκλοφορία στους υπόλοιπους σταθμούς του δικτύου θα διεξάγεται κανονικά.

Στα πρόσθετα μέτρα των αστυνομικών δυνάμεων θα είναι ότι θα φέρουν ακόμα και καταγραφικό με κάμερες.

