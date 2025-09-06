Γεωργιάδης: Από 1η Οκτωβρίου στο 1566 τα ραντεβού στα νοσοκομεία

Από την 1η Οκτωβρίου οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού με τους γιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων μέσω της πλατφόρμας 1566, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την διάρκεια των εγκαινίων του περιπτέρου του υπουργείου στην 89η ΔΕΘ. «Προσθέτουμε στο σύστημα πάνω από 14 εκατομμύρια ραντεβού. Όλοι οι Έλληνες πολίτες οπουδήποτε στη χώρα δεν θα ταλαιπωρούνται πλέον καθόλου. Τέρμα το 1535, τέρμα οι πολύωρες αναμονές, τέρμα το δεν μας σήκωσαν το τηλέφωνο, τέρμα το δεν βρήκαμε ραντεβού. Όλα αυτά από 1η Οκτωβρίου αλλάζουν οριστικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ημερομηνία θα προστεθεί στο 1566 και ειδική υπηρεσία των ασθενών για όλα τα δικαιώματά τους μετά την έξοδο από το νοσοκομείο.

«Το ΕΣΥ άλλαξε»

Αιτιολογώντας το σύνθημα της φετινής παρουσίας του υπουργείου στη ΔΕΘ («Το ΕΣΥ άλλαξε», έναντι του περσινού «Το ΕΣΥ αλλάζει»), ο κ.Γεωργιάδης είπε πως αυτό πιστοποιείται και μόνο από το γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες με την συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει μειωθεί από τους 2-3 μήνες στις 2-3 μέρες η αναμονή για ραντεβού με γιατρό συμβεβλημένο στον ΕΟΠΥΥ ή σε κάποιο Κέντρο Υγείας.

Κατηγόρησε την αντιπολίτευση, τους συνδικαλιστές της Αριστεράς και τα ΜΜΕ για γκρίνια και μιζέρια, υποστηρίζοντας πως παρά τις φωνές για κατάρρευση το ΕΣΥ δεν είναι αυτό που ήταν και σε λίγους μήνες θα είναι ακόμα πολύ καλύτερο.

Το «βραχιολάκι», που μαζί με άλλα μέτρα (προσλήψεις προσωπικού στα ΤΕΠ και αναμόρφωσή τους) μείωσε κατά 40% τον μέσο χρόνο αναμονής στις εφημερίες σε μεγάλα νοσοκομεία της πρωτεύουσας, καθώς και οι προληπτικές εξετάσεις σε 6 εκατομμύρια Έλληνες για διάφορες παθήσεις, μέσω του προγράμματος Σπύρος Δοξιάδης, δικαιώνουν επίσης το σύνθημα, σύμφωνα με τον υπουργό.

Πρωθυπουργός: Κεντρικός πυλώνας της πολιτικής μας η δημόσια υγεία

«Η δημόσια υγεία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι κεντρικός πυλώνας της κυβερνητικής μας πολιτικής», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πέρασε από τον εκθεσιακό χώρο του Υπουργείου Υγείας κατά την περιοδεία του στα περίπτερα και κλήθηκε στο βήμα.

«Το ΕΣΥ ανήκει σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Αποτελούσε κεντρική πολιτική μου δέσμευση το 2023 ότι σε 4 χρόνια από τότε, σε 2 χρόνια από τώρα, θα παραδώσουμε στην κρίση του ελληνικού λαού ένα νέο ΕΣΥ, με πολύ καλύτερες υποδομές, εκσυγχρονισμένα ΤΕΠ, πολλά εκσυγχρονισμένα Κέντρα Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα, την ψυχική υγεία να έχει μπει πλέον για τα καλά στη ζωή μας, με το myhealth app, με περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερο ιατρικό προσωπικό στα νοσοκομεία μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις εργαζόμενες και στους εργαζόμενους του ΕΣΥ για ό,τι κάνουν 365 μέρες το χρόνο», είπε, ενώ έκανε ειδική αναφορά στις προληπτικές εξετάσεις, τις οποίες χαρακτήρισε ως μια μεγάλη τομή.

«Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι σπουδαίο: περνάμε από την θεραπεία της νόσου στην πρόληψή της, μέσα από προληπτικές εξετάσεις, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως καινοτόμες σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε, κάθε φορά που θα παίρνετε ένα μικρό μηνυματάκι στα κινητά σας μην το παραγνωρίζετε γιατί αυτά τα μηνύματα και οι εξετάσεις που μπορείτε να κάνετε, σώζουν ζωές».

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε πως όλοι οι καλόπιστοι πολίτες και πρωτίστως οι ίδιοι οι ασθενείς, οι οποίοι για πρώτη φορά έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και να υποδείξουν βελτιώσεις, αναγνωρίζουν ότι εδώ γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. «Δεν είμαστε ακόμα εκεί που θέλουμε να είμαστε, αλλά έχουμε και στόχο και σχέδιο και αποφασιστικότητα να φτάσουμε εκεί που πρέπει να είμαστε. Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη την γκρίνια και την μιζέρια, να αναγνωρίσουμε την πρόοδο που έχει γίνει και να πιστώσουμε σε αυτή την κυβέρνηση ότι είναι συνεπής στις δεσμεύσεις που έχει δώσει», τόνισε.

Ο κ.Μητσοτάκης χαρακτήρισε το υπό κατασκευή Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ως το πιο όμορφο και πιο σύγχρονο Παιδιατρικό Νοσοκομείο ολόκληρης της Ευρώπης.

Η ένταση με τους εργαστηριακούς

Την έκρηξη του υπουργού Υγείας προκάλεσε η παρουσία εργαστηριακών γιατρών, που διέκοψαν την εκδήλωση των εγκαινίων ζητώντας του να τοποθετηθεί για το clawback.

«Επί θητείας μου το clawback έπεσε 20 μονάδες, από το 45 στο 25», είπε ο Α.Γεωργιάδης απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους, για να προσθέσει ανεβάζοντας τους τόνους: «Αλλά δε μου λέτε κύριοι, που έρχεστε και μας προκαλείτε στα εγκαίνιά μας: όταν ο Πολάκης σας έβαζε 170 εκατομμύρια εξετάσεις χωρίς ένα ευρώ στον προϋπολογισμό, πού ήσασταν να κάνετε διαμαρτυρίες. Τώρα το θυμηθήκατε; Αφήστε τα κόλπα σε μένα. Αν ήσασταν στον Πολάκη όταν σας έγδαρε, θα έλεγα έχετε δίκιο. Αλλά τότε βγάλατε τον σκασμό και τώρα τα βάζετε με τον Γεωργιάδη».