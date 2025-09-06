Πιερρακάκης: Καταλύτης και επιταχυντής ανάπτυξης το Υπερταμείο

«Πρέπει διαρκώς να έχουμε έναν πολλαπλασιαστή εξωστρέφειας, και στις εξαγωγές, και στις επενδύσεις, και στο σύνολο της καθημερινότητας και της συμπεριφοράς μας. Μόνο έτσι το 2,3% του ρυθμού ανάπτυξης μπορεί να φτάσει στο 3% και στο 4%».

Αυτό διεμήνυσε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας σε πάνελ της εκδήλωσης του Υπερταμείου με τίτλο «Εθνική Συμμαχία για την Ανάπτυξη». «Μόνο με περισσότερες εξαγωγές, επενδύσεις και εξωστρεφή κουλτούρα η Ελλάδα θα ξεπεράσει τα σημερινά όρια ανάπτυξης», είπε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός επισήμανε ότι η χώρα βελτιώνεται συνεχώς, αναγνωρίζοντας ωστόσο τις προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η οικονομία. «Υπάρχουν ακόμα στοιχήματα που πρέπει να κερδηθούν, πολίτες που πρέπει να στηριχθούν, προβλήματα που πρέπει να λυθούν», είπε ο κ. Πιερρακάκης, προσθέτοντας ότι το πνεύμα της ομιλίας του πρωθυπουργού απόψε θα συνδυάζει μια συνεκτική λογική και μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση. «Υπάρχουν ζητήματα στο πεδίο τα οποία βλέπουμε, αλλά λύνοντας ένα πρόβλημα τη μέρα αποκτάς την αυτοπεποίθηση ότι από τα “δεν γίνεται’’ μπορείς να σβήνεις τα “δεν’’».

Παραγωγικές επενδύσεις και διασυνοριακές εξαγορές

«Βλέπουμε πάρα πολλές παραγωγικές επενδύσεις να συμβαίνουν στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα, ακόμα και στη διάσταση των διασυνοριακών εξαγορών που δεν συναντούσαμε τα προηγούμενα χρόνια», είπε ο υπουργός απαντώντας σε σχετικό ερώτημα.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην πρόταση εξαγοράς του ελληνικού χρηματιστηρίου από την Euronext, καθώς και την αύξηση της επένδυσης της UniCredit στην Αlpha Bank, ως χαρακτηριστικά παραδείγματα εξωστρέφειας, αντιπαραβάλλοντάς τα με την εσωστρέφεια που επικρατεί αντίστοιχα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.

«Η επιλογή της Unicredit να επενδύσει στην Alpha Bank αγκαλιάστηκε από την ελληνική κυβέρνηση -αν δείτε τι συνέβη σε άλλες χώρες της ΕΕ, δεν υπήρξε η ίδια ανταπόκριση», είπε, προσθέτοντας ότι η ρητορική που επαναλαμβάνεται στα Eurogroup και τα Ecofin και αφορά την αφαίρεση των πρακτικών συνόρων που υπάρχουν ακόμη ανάμεσα στα κράτη-μέλη πρέπει να περάσει σε πραγμάτωση, σύμφωνα με τις συστάσεις των εκθέσεων Ντράγκι και Λέτα.

Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας

Την ανάγκη στρατηγικής αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας με σκοπό την τόνωση του ρυθμού ανάπτυξης επισήμανε, τέλος, ο υπουργός.

«Ασπαζόμενοι το ευρωπαϊκό όραμα του να φύγουν όλα τα πανευρωπαϊκά εμπόδια, πρέπει να μειώσουμε τα εθνικά εμπόδια τα οποία ήδη έχουμε» είπε. «Πρέπει να αξιοποιήσουμε και τη δημόσια περιουσία, με το Υπερταμείο στο επίκεντρο αυτής της εξίσωσης», ως καταλύτη και επιταχυντή προς αυτή την κατεύθυνση.

Έχοντας καταφέρει να συγκεντρώσουμε τα assets του ελληνικού Δημοσίου, τα στοιχεία ενεργητικού σε ένα σημείο και στη συνέχεια να βάλουμε κοινούς κανόνες διακυβέρνησης, τώρα «είμαστε στη φάση που το Υπερταμείο πρέπει να παίξει επίθεση και όχι άμυνα», είπε ο υπουργός, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του προς τη διοίκησή του.

Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι «το 2,3% είναι αρκετά μεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, μπορεί να γίνει καλύτερο και ακόμη καλύτερο. Και νομίζω ότι εδώ, στο Υπερταμείο, έχετε έναν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσετε ως προς αυτό».