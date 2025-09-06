Δένδιας: Ισχυρή άμυνα με αποτύπωμα στην οικονομία

Το Περίπτερο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εγκαινίασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Θανάση Δαβάκη, τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη, τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνη Οικονόμου, τον αρχηγό ΓΕΣ αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, τον αρχηγό ΓΕΝ αντιναύαρχο Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ και τον αρχηγό ΓΕΑ αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συμμετέχει στη φετινή ΔΕΘ με κεντρικό μήνυμα: «Μετάβαση στη Νέα Εποχή». Στον χαιρετισμό του, ο υπουργός ανέφερε:

«Στόχος της φετινής παρουσίας του Υπουργείου εδώ, πέρα από την ανάδειξη της διαρκούς προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων στην κοινωνία, είναι η παρουσίαση της Μετάβασης στη Νέα Εποχή που υπηρετεί η Ατζέντα 2030.

Ένας συνολικός, ολιστικός μετασχηματισμός των Ενόπλων Δυνάμεων, που αναβαθμίζει τις αμυντικές μας δυνατότητες με ένα νέο Δόγμα Αποτροπής και με μια νέα Δομή. Αλλά και με ένα πλέγμα πολιτικών στήριξης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αναβάθμισης της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Με σύγχρονη επένδυση στην καινοτομία και με σύγχρονη επένδυση στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

Με ένα, για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας, σαφές εξοπλιστικό πρόγραμμα σχεδόν 20 ετών.

Μια νέα προσέγγιση, μια νέα φιλοσοφία.

Η Ατζέντα 2030 εδώ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που έχει κυρίως οικονομικό αντικείμενο, πρέπει να εξηγήσω ότι έχει ένα σαφές οικονομικό αποτύπωμα.

Πρώτος βασικός κανόνας, η αυστηρή τήρηση των κανόνων της δημοσιονομικής πειθαρχίας, του δημοσιονομικού πλαισίου.

Θεωρώ ότι εδώ στην Ελλάδα δεν πρέπει να ξεχνάμε και ένα από τα δύο μεγάλα προβλήματα που οδήγησαν την χώρα στη χρεοκοπία το 2010 είναι το τεράστιο δημόσιο χρέος της.

Ο Μεσοπρόθεσμος Προγραμματισμός Αμυντικών Εξοπλισμών κατοχυρώνει την απόκτηση των απαραίτητων μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων μέσα στον προβλεπόμενο δημοσιονομικό χώρο.

Βάζουμε τέλος στις παλιές πρακτικές τού “αγοράζουμε ό,τι βρούμε, όσο κι αν κοστίζει, όπως το βρούμε, όταν το βρούμε”. Αυτές οι πρακτικές, που τις ξέρουμε καλά, ζημίωσαν την πατρίδα μας και οικονομικά και ηθικά.

Διασφαλίζουμε λοιπόν ότι τα 30 δισ. από το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου θα καλύψουν τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες, αλλά τηρώντας απαρέγκλιτα το δημοσιονομικό πλαίσιο. Η χώρα δεν μπορεί να υποθηκεύσει το μέλλον της.

Μια χώρα που δεν είναι οικονομικά ισχυρή δεν μπορεί να είναι και αμυντικά ισχυρή.

Κι αυτός -το έχω ξεκαθαρίσει, και τελευταία φορά προχθές στη Βουλή- είναι ο λόγος που δεν ανακοίνωσα την συμμετοχή της Ελλάδος στο Πρόγραμμα SAFE πριν το Υπουργείο Οικονομικών μού εξασφαλίσει τον απαραίτητο επιπλέον δημοσιονομικό χώρο.

Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, που μαζί με το πρώτο μάς οδήγησε στη χρεοκοπία το 2010, είναι το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Και, για να το πω απλά, οι πολύ περισσότερες εισαγωγές έναντι των εξαγωγών.

Σε αυτό το επίπεδο η Ατζέντα 2030 έχει σαφές αναπτυξιακό και εξαγωγικό αποτύπωμα. Καθιστούμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ένα οργανωμένο σύστημα ανάπτυξης αμυντικής καινοτομίας.

Ήδη το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), που έχει περάσει τον ένα χρόνο της ζωής του, υλοποιεί έντεκα και έχει προκηρύξει άλλα δέκα προγράμματα αιχμής.

Κορωνίδα της επιτυχίας μας μέχρι τώρα το ελληνικό αντί-drone Κένταυρος. Ένα αντί-drone σύστημα που σχεδιάστηκε από Έλληνες, δοκιμάστηκε στην πράξη σε συνθήκες πραγματικού πολέμου στην Ερυθρά Θάλασσα, κατέρριψε δύο drones και από εκεί και πέρα θα υπάρχει σε όλες τις Μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού.

Είμαστε υπερήφανοι για τον Κένταυρο, που μας κοστίζει χαμηλότερα από 50% από ένα σύστημα που θα αγοράζαμε από το εξωτερικό χωρίς ελληνική συμμετοχή.

Εδώ στη Θεσσαλονίκη, αισθάνομαι την ανάγκη, να μιλήσω για την εξωστρέφεια, για τη βιομηχανία, για την καινοτομία, γιατί θέλω να είμαι σαφής: Η χώρα πρέπει και μπορεί να παράξει επιπλέον πλούτο.

Πρέπει να φτάσει το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν μας σε επίπεδα που η χώρα μας να είναι οικονομικά εύρωστη. Και η Ατζέντα 2030 έχει κι αυτή τη στόχευση. Επίσης έχουμε τη στόχευση της εξοικονόμησης.

Όλες οι αυξήσεις των μισθών των Ενόπλων Δυνάμεων που θα ισχύσουν από την 1η Οκτωβρίου 2025, όλες οι αυξήσεις στους στρατιώτες που θα ισχύσουν από 1η Ιανουαρίου 2026 και το μέγιστο κομμάτι του οικιστικού μας προγράμματος, του μεγαλύτερου που έγινε ποτέ στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας, γίνονται από δικές μας εξοικονομήσεις, χωρίς να αυξάνουμε τον προϋπολογισμό, χωρίς να αυξάνουμε το κόστος στον Έλληνα φορολογούμενο.

Είμαστε έτοιμοι, την τεχνογνωσία μας ως προς το οικιστικό πρόγραμμα, να την παράσχουμε στο ευρύτερο Δημόσιο, για να αντιμετωπίσουμε τις τεράστιες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.

Διότι έχω πει επανειλημμένως ότι το επίδομα, όπως το επίδομα ενοικίου, πολύ λίγο ανακουφίζει, και μακροπρόθεσμα όχι απλώς δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα, αλλά το επιδεινώνει. Επιδοτούμε τη ζήτηση, ενώ με την παροχή περισσότερων σπιτιών πρέπει να επιδοτήσουμε την προσφορά.

Καταλήγω: Αυτό το οποίο κάνουμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι να μοχλεύουμε την ιδιωτική βούληση να βοηθηθεί η πατρίδα. Έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα δωρεών τα τελευταία χρόνια.

Ήδη τα τελευταία δυο χρόνια έχουμε αθροίσει δωρεές που προσεγγίζουν τα 40 εκατ. ευρώ. Και θα συνεχίσουμε, διότι η Ελλάδα βασίζεται στην παράδοση των δωρητών. Των εύπορων Ελλήνων που θέλουν το πλεόνασμα -για να μην πω πολλές φορές για μικρούς δωρητές το υστέρημα- να το προσφέρουν στις Ένοπλες Δυνάμεις και στο μέγα αγαθό της ασφάλειας του Έλληνα πολίτη.

Η χώρα έχει προοπτική οικονομικής ανάκαμψης, εθνικής ανάτασης. Έχει απεριόριστες δυνατότητες, έχει απεριόριστες προοπτικές, αλλά πρέπει να πιστέψουμε πρώτα εμείς οι Έλληνες σ' αυτές, να τις αξιοποιήσουμε, να τις προωθήσουμε, να τις πραγματοποιήσουμε».