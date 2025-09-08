Αντιπολίτευση: «Σφιγμένος» πρωθυπουργός, «ψίχουλα» και αποκλεισμοί

Τα επιτελεία της αντιπολίτευσης επεξεργάζονται ήδη από χθες τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού ώστε, πέραν των γενικών σχολιασμών που έγιναν ήδη, να προχωρήσουν στο δια ταύτα: τι σημαίνει το κάθε μέτρο για τους υποδοχείς και γιατί είναι «ψίχουλα» σε σχέση με αυτά που οι ίδιοι προτείνουν.

Στο σημείο που συμφωνούν είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης εμφανίσθηκε «σφιγμένος» ή «αμήχανος», ενώ δεν πέρασε απαρατήρητο ότι για πρώτη φορά αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο «κυβέρνησης συνεργασίας» μετά τις εκλογές. Αποδεχόμενος, όπως λένε, τη δημοσκοπική πτώση της ΝΔ και την αδυναμία (προσώρας…) να πετύχει αυτοδυναμία, δεδομένου ότι διαβεβαίωσε πως δεν θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο.

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπός του Κώστας Τσουκαλάς έδωσε το στίγμα:

Ο πρωθυπουργός κοστολόγησε μόνο τη φορολογική παρέμβαση και για τα υπόλοιπα που ανέφερε δεν είπε λέξη για κοστολόγηση.

Πολλά από αυτά που εξήγγειλε, όπως η μείωση των φορολογικών συντελεστών, η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και η μείωση του ΦΠΑ στα νησιά, είναι προτάσεις που έχει ήδη καταθέσει στον δημόσιο διάλογο το ΠΑΣΟΚ εδώ και καιρό. Τότε η κυβέρνηση υποστήριζε πως τα μέτρα αυτά θα βουλιάξουν την οικονομία και για τον ΦΠΑ, συγκεκριμένα, ότι δεν θα φτάσει στον καταναλωτή. Τελικά περνάει η μείωση του ΦΠΑ στον καταναλωτή ή δεν περνάει; Ή περνάει μόνο στα νησιά;

Δεν είπε τίποτα για την ακρίβεια , η οποία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν σήμερα οι Έλληνες, διότι απομειώνει το εισόδημα. Προφανώς, ομολογεί ότι δεν μπορεί ή δεν θέλει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια.

Κατά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης «παρουσιάστηκε αγχωμένος, να προσπαθεί απελπισμένα να γαντζωθεί στην εξουσία», ενώ «κατέδειξε πόσο αμετανόητο είναι το σύστημα εξουσίας του Μεγάρου Μαξίμου, που παράγει κοινωνικές ανισότητες, διαφθορά, αναξιοκρατία και ατιμωρησία».

Σκάνδαλα «εντός εισαγωγικών»;

Ειδικά για την παράμετρο της διαφθοράς και των σκανδάλων, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει: «Για τον κ. Μητσοτάκη, το "γαλάζιο" σκάνδαλο διασπάθισης εκατομμυρίων ευρώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ και η διαφθορά στην εκτέλεση της σύμβασης της τηλεδιοίκησης στον σιδηρόδρομο, είναι ‘σκάνδαλα "εντός εισαγωγικών’”.

Με φοβερό θράσος, δε, εξέφρασε την... εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη, τη στιγμή που έχει εργαλειοποιήσει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία και επιστράτευσε συνταγματικές ακροβασίες για να την εμποδίσει να ερευνήσει τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, που εμπλέκονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Με ειρωνικό τρόπο δε, “καλωσορίζει την πρωθυπουργική αποδοχή της πρότασης του Νίκου Ανδρουλάκη σχετικά με τις ανεξάρτητες αρχές”, σημειώνοντας: “Ελπίζουμε αυτή τη φορά να το εννοεί, με δεδομένο το παρελθόν της κυβέρνησής του, με τις δολοφονίες χαρακτήρων και τις αριθμητικές αλχημείες για τον έλεγχο της σύνθεσης των ανεξάρτητων αρχών”».

ΣΥΡΙΖΑ: Ανήξερος και για τον ΦΠΑ;

Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Παππάς εστίασε, σε πρώτη φάση, στο θέμα του ΦΠΑ, αποδομώντας το επιχείρημα του πρωθυπουργού ότι η ΕΕ δεν επιτρέπει τη μείωσή του, πέραν των ακριτικών περιοχών.

Όπως τόνισε:

«Στις 5 Απριλίου 2022, εκδόθηκε η Οδηγία για τον ΦΠΑ -με την Ελλάδα να την υπερψηφίζει δια του τότε υπουργού Οικονομικών του κ. Μητσοτάκη- και από τότε υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ε.Ε. Η Οδηγία έπρεπε να έχει ενσωματωθεί ως τα τέλη του 2024.