Ποιο είναι το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων που εξήγγειλε ο Κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Πόσοι κερδίζουν τα περισσότερα. Η αύξηση του κατώτατου μισθού, οι παρεμβάσεις στα Airbnb και οι υπερ-εκπτώσεις σε κρίσιμους κλάδους.

Ολοι οι κρίσιμοι πίνακες για τις φοροεκπτώσεις ανά εισόδημα

Δημοσιεύθηκε: 8 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:28

Το συνολικό κόστος των μέτρων για το 2026 ανέρχεται σε 2,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 925 εκατ. ευρώ αφορούν το κόστος μέτρων που έχουν ανακοινωθεί και 1,76 δισ. ευρώ νέα μέτρα, όπως γνωστοποίησε το οικονομικό επιτελείο εξειδικεύοντας τα μέτρα.

Επιπλέον, ορισμένα από τα νέα μέτρα (αναμόρφωση κλίμακας φορολογίας, μη συμψηφισμός προσωπικής διαφοράς συνταξιούχων, εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή στην κλίμακα ενοικίων, κατάργηση ΕΝΦΑ για μικρούς οικισμούς, απαλλαγή φόρου ιδρυμάτων) έχουν επιπρόσθετη επίδραση για το 2027, ύψους περίπου 700 εκατ. ευρώ.

Μέτρα ΔΕΘ 2025

2026

2027

Δημοσιονομικά μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και θα επιβαρύνουν επιπλέον το 2026

 

 

Αύξηση των συντάξεων με βάση τον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ και του πληθωρισμού

-467

-918

Αύξηση μισθών δημοσίου τομέα, αναλόγως της αύξησης του κατώτατου μισθού

-358

-668

Επέκταση του μέτρου της αύξησης του ορίου φαρμακευτικής δαπάνης κατά 100 εκατ. ετησίως

-100

-200

Υποσύνολο 1

-925

-1786

Νέα μέτρα

 

 

Αναμόρφωση κλίμακας φορολογίας εισοδήματος

-1204

-1602

Εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή στα ενοίκια 25%

0

-90

Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σταδιακά για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, με 50% μείωση το 2026 και κατάργηση το 2027

-38

-75

Αναπροσαρμογή και εξορθολογισμός συστήματος τεκμηρίων διαβίωσης

-40

-40

Μη συμψηφισμός του 50% της προσωπικής διαφοράς συνταξιούχων κατά την αύξηση των συντάξεων το 2026 και κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς από το 2027

-75

-210

Μείωση ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους

-25

-25

Μείωση κατά 50% του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες στους οικισμούς εκτός Αττικής έως 1.500 κατοίκους, καθώς και εξαίρεση από το τεκμαρτό εισόδημα της νέας μητέρας κατά το έτος της γέννας και τα επόμενα 2 έτη

-10

-10

Αναμόρφωση μισθολογίου ενόπλων δυνάμεων

-153

-153

Εξοικονόμηση από αναμόρφωση δομής ενόπλων δυνάμεων

77

77

Αύξηση της αποζημίωσης των οπλιτών από 8,8 σε 50 έως 100 ευρώ

-25

-25

Αναμόρφωση μισθολογίου αστυνομίας, πυροσβεστικής και λιμενικού

-122

-122

Αναμόρφωση αποδοχών εξωτερικής Υπουργείου Εξωτερικών

-30

-30

Αναγνώριση μισθολογικά integrated master του Πολυτεχνείου και λοιπών πενταετών κύκλων σπουδών

-7

-7

Θέσπιση αφορολόγητου επιδόματος βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών

-6

-6

Απαλλαγή φόρου εισοδήματος από ιδρύματα και κληροδοτήματα

0

-43

Ταμείο καινοτομίας φαρμάκων

-50

-50

Κατάργηση τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης

-22

-22

Επέκταση απαλλαγής από φόρο κενών ακινήτων που νοικιάζονται και για το 2026

-13

-22

Επέκταση το 2026 της απαλλαγής ΦΠΑ στα νέα κτίρια

-18

0

Υποσύνολο 2

-1760

-2455

Γενικό σύνολο

-2685

-4241

Πέραν των ανωτέρω μέτρων, τον Απρίλιο του 2026 θα αυξηθεί περαιτέρω ο κατώτατος μισθός. Σήμερα ανέρχεται σε 880 ευρώ (από 830 ευρώ πέρυσι) και στόχος είναι να ανέλθει σε 950 ευρώ τον Απρίλιο του 2027. Η συνολική αύξηση από το 2021 που ο κατώτατος ανερχόταν στα 650 ευρώ ανέρχεται σε 35,4%. Η αύξηση του κατώτατου μισθού επιφέρει και αύξηση στο επίδομα ανεργίας, στο επίδομα μητρότητας, στα επιδόματα τριετιών, στην αμοιβή των υπερωριών, και άλλων. Επιπλέον ο βασικός μισθός των δημοσίων υπαλλήλων θα αναπροσαρμοστεί οριζοντίως τον Απρίλιο του 2026, αναλογικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Επιπλέον υιοθετούνται οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

(α) Επεκτείνεται και για το 2026 ο περιορισμός λειτουργίας νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας.

(β) Θεσπίζονται υπερεκπτώσεις επενδυτικών δαπανών 100% σε στρατηγικούς τομείς άμυνας και κατασκευής οχημάτων.

(γ) Στις περιπτώσεις συνταξιούχων που εργάζονται, ο υπολογισμός της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων θα γίνεται χωρίς να προσμετράται η προσαύξηση της σύνταξης λόγω της εργασίας του συνταξιούχου.

(δ) Επεκτείνεται το Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» μέσω επιπλέον δωρεάς 300 εκατ. ευρώ, σε βάθος τριετίας, από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, η οποία προστίθεται στα 100 εκατομμύρια που έχουν ήδη προσφέρει. Συνεπώς ο συνολικός Προϋπολογισμός του προγράμματος αυξάνεται από τα 350 εκατ. ευρώ στα 650 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 400 εκατ. αποτελεί δωρεά των τραπεζών και επιπλέον 250 εκατ. ευρώ είναι η συνεισφορά του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο πρώτος κύκλος ουσιαστικών έργων ανακαίνισης και αναβάθμισης, που αφορά 431 σχολικές μονάδες, βρίσκεται υπό ολοκλήρωση και στόχος είναι μέσω του Προγράμματος να υλοποιηθούν έργα συνολικά σε περισσότερες από 2.500 σχολικές μονάδες. 

Ανάλυση μέτρων

Α. Αναμόρφωση φορολογικής κλίμακας εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους.

Γενικές παρεμβάσεις:

  1. Μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές της κλίμακας από τις 10.000 έως και τις 40.000 ευρώ:
    • Για τις 10.000 έως 20.000 ευρώ, από 22% σε 20%
    • Για τις 20.000 έως 30.000 ευρώ, από 28% σε 26%
    • Για τις 30.000 έως 40.000 ευρώ, από 36% σε 34%
  2. Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής από τις 40.000 έως τις 60.000 ευρώ 39%, ενώ ο συντελεστής 44% θα ισχύει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.

Επιπλέον παρεμβάσεις για οικογένειες με παιδιά:

  1. Ο συντελεστής από τις 10.000 έως τις 20.000 ευρώ, που πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περεταίρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε:
    • 18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο
    • 16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα
    • 9% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα
  2. Οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται για φορολογούμενους με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.
  3. Ο συντελεστής από 20.000 έως 30.000 ευρώ που πλέον θα ανέρχεται σε 26% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται επίσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο:
    • 24% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο
    • 22% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα
    • 20% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα
    • 18% για φορολογούμενους με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα
    • 16% για φορολογούμενους με πέντε εξαρτώμενα τέκνα κτλ.

Επιπλέον παρεμβάσεις για νέους:

  1. Για τους νέους έως 25 ετών, oι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται.
  2. Για τους νέους 26 έως 30 ετών, ο συντελεστής από τις 10.000 έως τις 20.000 ευρώ θα ανέρχεται σε 9%.

Οι ανωτέρω παρεμβάσεις θα εφαρμοστούν από το φορολογικό έτος 2026 και (α) οι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν την ωφέλεια από τη μισθοδοσία του Ιανουαρίου 2026 με την αύξηση στις μηνιαίες καθαρές απολαβές τους καθώς ο φόρος παρακρατείται, (β) οι ατομικές επιχειρήσεις και οι αγρότες θα δουν την ωφέλεια με την υποβολή των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2026 κατά τον Μάρτιο του 2027. Συνολικά ωφελούνται περίπου 4 εκατ. φορολογούμενοι που σήμερα υπόκεινται με βάση τα εισοδήματά τους σε φόρο εισοδήματος.

Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 1,2 δισ. ευρώ το 2026, 1,6 δισ. ευρώ το 2027 και 1,53 δισ. ευρώ για τα έτη 2028 και επόμενα.

 

Πίνακας 1: Νέοι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος

Εισόδημα

Συντελεστές φορολόγησης κλίμακας εισοδήματος για φορολογούμενους άνω των 30 ετών

 

 

Συντελεστές 2025

Συντελεστές 2026

Από

Έως

0 Τέκνα

1 Τέκνο

2 Τέκνα

 3 Τέκνα

4 Τέκνα

0

10.000

9%

9%

9%

9%

9%

0%

10.000

20.000

22%

20%

18%

16%

9%

0%

20.000

30.000

28%

26%

24%

22%

20%

18%

30.000

40.000

36%

34%

34%

34%

34%

34%

40.000

60.000

44%

39%

39%

39%

39%

39%

>60.000

 

44%

44%

44%

44%

44%

44%

        

Εισόδημα

Συντελεστές φορολόγησης κλίμακας εισοδήματος για φορολογούμενους 26 έως 30 ετών

 

 

Συντελεστές 2025

Συντελεστές 2026

Από

Έως

0 Τέκνα

1 Τέκνο

2 Τέκνα

 3 Τέκνα

4 Τέκνα

0

10.000

9%

9%

9%

9%

9%

0%

10.000

20.000

22%

9%

9%

9%

9%

0%

20.000

30.000

28%

26%

24%

22%

20%

18%

30.000

40.000

36%

34%

34%

34%

34%

34%

40.000

60.000

44%

39%

39%

39%

39%

39%

>60.000

 

44%

44%

44%

44%

44%

44%

        

Εισόδημα

Συντελεστές φορολόγησης κλίμακας εισοδήματος για φορολογούμενους έως 25 ετών

 

 

Συντελεστές 2025

Συντελεστές 2026

Από

Έως

0 Τέκνα

1 Τέκνο

2 Τέκνα

 3 Τέκνα

4 Τέκνα

0

10.000

9%

0%

0%

0%

0%

0%

10.000

20.000

22%

0%

0%

0%

0%

0%

20.000

30.000

28%

26%

24%

22%

20%

18%

30.000

40.000

36%

34%

34%

34%

34%

34%

40.000

60.000

44%

39%

39%

39%

39%

39%

>60.000

 

44%

44%

44%

44%

44%

44%

 

 

Πίνακας 2: Αριθμός φορολογούμενων με εισοδήματα μισθών, συντάξεων και ατομικών επιχειρήσεων ανά αριθμό τέκνων και κλίμακα εισοδήματος

Εισόδημα

Πλήθη φορολογούμενων από μισθούς, συντάξεις και ατομική επιχείρηση (φορολογικές δηλώσεις 2024)

Από

Έως

Σύνολο

0 Τέκνα

1 Τέκνο

2 Τέκνα

 3 Τέκνα

> = 4 Τέκνα

0

5.000

1.033.746

808.140

107.569

93.206

20.388

4.443

5.000

10.000

1.927.540

1.587.973

172.415

137.589

25.194

4.369

10.000

15.000

1.749.181

1.240.405

242.927

220.265

39.368

6.216

15.000

20.000

1.071.745

747.641

146.281

144.441

28.078

5.304

20.000

25.000

412.360

264.755

65.430

67.712

12.407

2.056

25.000

30.000

181.087

113.411

29.720

31.779

5.402

775

30.000

35.000

94.957

55.280

17.601

18.648

2.954

474

35.000

40.000

58.857

32.090

11.761

12.868

1.860

278

40.000

45.000

39.076

19.829

8.252

9.348

1.437

210

45.000

50.000

29.570

14.649

6.384

7.200

1.175

162

50.000

60.000

30.697

14.309

6.904

8.118

1.210

156

60.000

70.000

17.050

7.741

3.947

4.522

746

94

70.000

80.000

9.787

4.248

2.244

2.810

425

60

80.000

90.000

6.034

2.662

1.339

1.707

290

36

90.000

100.000

3.876

1.682

889

1.099

186

20

>100000

 

12.858

5.826

2.730

3.574

639

89

Σύνολο

6.678.421

4.920.641

826.393

764.886

141.759

24.742

 

 

Εισόδημα

Πλήθη νέων φορολογούμενων έως 30 ετών από μισθούς, συντάξεις και ατομική επιχείρηση (φορολογικές δηλώσεις 2024)

Από

Έως

Σύνολο

0 Τέκνα

1 Τέκνο

2 Τέκνα

> = 3 Τέκνα

0

5.000

343.251

332.859

7.468

2.262

662

5.000

10.000

287.589

277.630

7.607

1.970

382

10.000

15.000

154.027

147.694

4.774

1.321

238

15.000

20.000

37.460

35.968

1.130

308

54

20.000

25.000

12.476

12.087

309

70

10

25.000

30.000

6.651

6.492

125

29

5

30.000

35.000

2.254

2.191

45

17

1

35.000

40.000

1.095

1.061

20

9

5

40.000

45.000

595

576

11

7

1

45.000

50.000

368

347

14

4

3

50.000

60.000

325

309

11

5

0

60.000

70.000

145

138

3

4

0

70.000

80.000

70

68

2

0

0

80.000

90.000

40

36

3

1

0

90.000

100.000

23

21

2

0

0

>100000

 

106

98

5

3

0

Σύνολο

846.475

817.575

21.529

6.010

1.361

 

 

Πίνακας 3α: Αναλυτικός πίνακας μείωσης φόρου ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος (άνω των 30 ετών)

Εισόδημα

Συντελεστές

 

Μείωση φόρου

Από

Έως

0 Τέκνα

1 Τέκνο

2 Τέκνα

3 Τέκνα

4 Τέκνα

 

0 Τέκνα

1 Τέκνο

2 Τέκνα

3 Τέκνα

4 Τέκνα

10.000

11.000

20%

18%

16%

9%

0%

 

-20

-40

0

0

0

11.000

12.000

20%

18%

16%

9%

0%

 

-40

-80

-120

0

0

12.000

13.000

20%

18%

16%

9%

0%

 

-60

-120

-180

-240

0

13.000

14.000

20%

18%

16%

9%

0%

 

-80

-160

-240

-480

-240

14.000

15.000

20%

18%

16%

9%

0%

 

-100

-200

-300

-650

-480

15.000

16.000

20%

18%

16%

9%

0%

 

-120

-240

-360

-780

-720

16.000

17.000

20%

18%

16%

9%

0%

 

-140

-280

-420

-910

-960

17.000

18.000

20%

18%

16%

9%

0%

 

-160

-320

-480

-1.040

-1.200

18.000

19.000

20%

18%

16%

9%

0%

 

-180

-360

-540

-1.170

-1.440

19.000

20.000

20%

18%

16%

9%

0%

 

-200

-400

-600

-1.300

-1.680

20.000

21.000

26%

24%

22%

20%

18%

 

-220

-440

-660

-1.380

-1.980

21.000

22.000

26%

24%

22%

20%

18%

 

-240

-480

-720

-1.460

-2.280

22.000

23.000

26%

24%

22%

20%

18%

 

-260

-520

-780

-1.540

-2.580

23.000

24.000

26%

24%

22%

20%

18%

 

-280

-560

-840

-1.620

-2.880

24.000

25.000

26%

24%

22%

20%

18%

 

-300

-600

-900

-1.700

-3.180

25.000

26.000

26%

24%

22%

20%

18%

 

-320

-640

-960

-1.780

-3.480

26.000

27.000

26%

24%

22%

20%

18%

 

-340

-680

-1.020

-1.860

-3.780

27.000

28.000

26%

24%

22%

20%

18%

 

-360

-720

-1.080

-1.940

-3.900

28.000

29.000

26%

24%

22%

20%

18%

 

-380

-760

-1.140

-2.020

-4.000

29.000

30.000

26%

24%

22%

20%

18%

 

-400

-800

-1.200

-2.100

-4.100

30.000

31.000

34%

34%

34%

34%

34%

 

-420

-820

-1.220

-2.120

-4.120

31.000

32.000

34%

34%

34%

34%

34%

 

-440

-840

-1.240

-2.140

-4.140

32.000

33.000

34%

34%

34%

34%

34%

 

-460

-860

-1.260

-2.160

-4.160

33.000

34.000

34%

34%

34%

34%

34%

 

-480

-880

-1.280

-2.180

-4.180

34.000

35.000

34%

34%

34%

34%

34%

 

-500

-900

-1.300

-2.200

-4.200

35.000

36.000

34%

34%

34%

34%

34%

 

-520

-920

-1.320

-2.220

-4.220

36.000

37.000

34%

34%

34%

34%

34%

 

-540

-940

-1.340

-2.240

-4.240

37.000

38.000

34%

34%

34%

34%

34%

 

-560

-960

-1.360

-2.260

-4.260

38.000

39.000

34%

34%

34%

34%

34%

 

-580

-980

-1.380

-2.280

-4.280

39.000

40.000

34%

34%

34%

34%

34%

 

-600

-1.000

-1.400

-2.300

-4.300

40.000

41.000

39%

39%

39%

39%

39%

 

-650

-1.050

-1.450

-2.350

-4.350

41.000

42.000

39%

39%

39%

39%

39%

 

-700

-1.100

-1.500

-2.400

-4.400

42.000

43.000

39%

39%

39%

39%

39%

 

-750

-1.150

-1.550

-2.450

-4.450

43.000

44.000

39%

39%

39%

39%

39%

 

-800

-1.200

-1.600

-2.500

-4.500

44.000

45.000

39%

39%

39%

39%

39%

 

-850

-1.250

-1.650

-2.550

-4.550

45.000

46.000

39%

39%

39%

39%

39%

 

-900

-1.300

-1.700

-2.600

-4.600

46.000

47.000

39%

39%

39%

39%

39%

 

-950

-1.350

-1.750

-2.650

-4.650

47.000

48.000

39%

39%

39%

39%

39%

 

-1.000

-1.400

-1.800

-2.700

-4.700

48.000

49.000

39%

39%

39%

39%

39%

 

-1.050

-1.450

-1.850

-2.750

-4.750

49.000

50.000

39%

39%

39%

39%

39%

 

-1.100

-1.500

-1.900

-2.800

-4.800

50.000

51.000

39%

39%

39%

39%

39%

 

-1.150

-1.550

-1.950

-2.850

-4.850

51.000

52.000

39%

39%

39%

39%

39%

 

-1.200

-1.600

-2.000

-2.900

-4.900

52.000

53.000

39%

39%

39%

39%

39%

 

-1.250

-1.650

-2.050

-2.950

-4.950

53.000

54.000

39%

39%

39%

39%

39%

 

-1.300

-1.700

-2.100

-3.000

-5.000

54.000

55.000

39%

39%

39%

39%

39%

 

-1.350

-1.750

-2.150

-3.050

-5.050

55.000

56.000

39%

39%

39%

39%

39%

 

-1.400

-1.800

-2.200

-3.100

-5.100

56.000

57.000

39%

39%

39%

39%

39%

 

-1.450

-1.850

-2.250

-3.150

-5.150

57.000

58.000

39%

39%

39%

39%

39%

 

-1.500

-1.900

-2.300

-3.200

-5.200

58.000

59.000

39%

39%

39%

39%

39%

 

-1.550

-1.950

-2.350

-3.250

-5.250

59.000

60.000

39%

39%

39%

39%

39%

 

-1.600

-2.000

-2.400

-3.300

-5.300

>60000

 

44%

44%

44%

44%

44%

 

-1.600

-2.000

-2.400

-3.300

-5.300

 

 

Πίνακας 3β: Αναλυτικός πίνακας ποσοστιαίας μείωσης φόρου και τελικού φόρου ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος (άνω των 30 ετών)

 

Ποσοστό μείωσης φόρου

 

Τελικός φόρος

Εισόδημα

0 Τέκνα

1 Τέκνο

2 Τέκνα

3 Τέκνα

4 Τέκνα

 

0 Τέκνα

1 Τέκνο

2 Τέκνα

3 Τέκνα

4 Τέκνα

11.000

-5,8%

-18,2%

0,0%

0,0%

0,0%

 

323

180

0

0

0

12.000

-7,1%

-18,2%

-54,5%

0,0%

0,0%

 

523

360

100

0

0

13.000

-7,5%

-17,6%

-39,1%

-100,0%

0,0%

 

743

560

280

0

0

14.000

-7,7%

-17,4%

-34,3%

-100,0%

-100,0%

 

963

760

460

0

0

15.000

-7,8%

-17,2%

-31,9%

-90,3%

-100,0%

 

1.183

960

640

70

0

16.000

-7,9%

-17,1%

-30,5%

-81,3%

-100,0%

 

1.403

1.160

820

180

0

17.000

-7,9%

-17,1%

-29,6%

-75,8%

-100,0%

 

1.623

1.360

1.000

290

0

18.000

-8,0%

-17,0%

-28,9%

-72,2%

-100,0%

 

1.843

1.560

1.180

400

0

19.000

-8,0%

-17,0%

-28,4%

-69,6%

-100,0%

 

2.063

1.760

1.360

510

0

20.000

-8,1%

-16,9%

-28,0%

-67,7%

-100,0%

 

2.283

1.960

1.540

620

0

21.000

-7,9%

-16,5%

-27,0%

-62,2%

-100,0%

 

2.563

2.220

1.780

840

0

22.000

-7,8%

-16,2%

-26,3%

-57,9%

-100,0%

 

2.843

2.480

2.020

1.060

0

23.000

-7,7%

-16,0%

-25,7%

-54,6%

-100,0%

 

3.123

2.740

2.260

1.280

0

24.000

-7,6%

-15,7%

-25,1%

-51,9%

-100,0%

 

3.403

3.000

2.500

1.500

0

25.000

-7,5%

-15,5%

-24,7%

-49,7%

-100,0%

 

3.683

3.260

2.740

1.720

0

26.000

-7,5%

-15,4%

-24,4%

-47,8%

-100,0%

 

3.963

3.520

2.980

1.940

0

27.000

-7,4%

-15,2%

-24,1%

-46,3%

-100,0%

 

4.243

3.780

3.220

2.160

0

28.000

-7,4%

-15,1%

-23,8%

-44,9%

-95,6%

 

4.523

4.040

3.460

2.380

180

29.000

-7,3%

-15,0%

-23,6%

-43,7%

-91,3%

 

4.803

4.300

3.700

2.600

380

30.000

-7,3%

-14,9%

-23,3%

-42,7%

-87,6%

 

5.083

4.560

3.940

2.820

580

31.000

-7,2%

-14,3%

-22,1%

-40,0%

-81,4%

 

5.443

4.920

4.300

3.180

940

32.000

-7,0%

-13,7%

-21,0%

-37,7%

-76,1%

 

5.803

5.280

4.660

3.540

1.300

33.000

-6,9%

-13,2%

-20,1%

-35,6%

-71,5%

 

6.163

5.640

5.020

3.900

1.660

34.000

-6,9%

-12,8%

-19,2%

-33,9%

-67,4%

 

6.523

6.000

5.380

4.260

2.020

35.000

-6,8%

-12,4%

-18,5%

-32,3%

-63,8%

 

6.883

6.360

5.740

4.620

2.380

36.000

-6,7%

-12,0%

-17,8%

-30,8%

-60,6%

 

7.243

6.720

6.100

4.980

2.740

37.000

-6,6%

-11,7%

-17,2%

-29,6%

-57,8%

 

7.603

7.080

6.460

5.340

3.100

38.000

-6,6%

-11,4%

-16,6%

-28,4%

-55,2%

 

7.963

7.440

6.820

5.700

3.460

39.000

-6,5%

-11,2%

-16,1%

-27,3%

-52,8%

 

8.323

7.800

7.180

6.060

3.820

40.000

-6,5%

-10,9%

-15,7%

-26,4%

-50,7%

 

8.683

8.160

7.540

6.420

4.180

41.000

-6,7%

-10,9%

-15,4%

-25,6%

-48,7%

 

9.093

8.570

7.950

6.830

4.590

42.000

-6,9%

-10,9%

-15,2%

-24,9%

-46,8%

 

9.503

8.980

8.360

7.240

5.000

43.000

-7,0%

-10,9%

-15,0%

-24,3%

-45,1%

 

9.913

9.390

8.770

7.650

5.410

44.000

-7,2%

-10,9%

-14,8%

-23,7%

-43,6%

 

10.323

9.800

9.180

8.060

5.820

45.000

-7,3%

-10,9%

-14,7%

-23,1%

-42,2%

 

10.733

10.210

9.590

8.470

6.230

46.000

-7,5%

-10,9%

-14,5%

-22,6%

-40,9%

 

11.143

10.620

10.000

8.880

6.640

47.000

-7,6%

-10,9%

-14,4%

-22,2%

-39,7%

 

11.553

11.030

10.410

9.290

7.050

48.000

-7,7%

-10,9%

-14,3%

-21,8%

-38,7%

 

11.963

11.440

10.820

9.700

7.460

49.000

-7,8%

-10,9%

-14,1%

-21,4%

-37,6%

 

12.373

11.850

11.230

10.110

7.870

50.000

-7,9%

-10,9%

-14,0%

-21,0%

-36,7%

 

12.783

12.260

11.640

10.520

8.280

51.000

-8,0%

-10,9%

-13,9%

-20,7%

-35,8%

 

13.190

12.670

12.050

10.930

8.690

52.000

-8,1%

-10,9%

-13,8%

-20,4%

-35,0%

 

13.580

13.080

12.460

11.340

9.100

53.000

-8,2%

-10,9%

-13,7%

-20,1%

-34,2%

 

13.970

13.490

12.870

11.750

9.510

54.000

-8,3%

-10,9%

-13,7%

-19,8%

-33,5%

 

14.360

13.900

13.280

12.160

9.920

55.000

-8,4%

-10,9%

-13,6%

-19,5%

-32,8%

 

14.750

14.310

13.690

12.570

10.330

56.000

-8,5%

-10,9%

-13,5%

-19,3%

-32,2%

 

15.140

14.720

14.100

12.980

10.740

57.000

-8,5%

-10,9%

-13,4%

-19,0%

-31,6%

 

15.530

15.130

14.510

13.390

11.150

58.000

-8,6%

-10,9%

-13,4%

-18,8%

-31,0%

 

15.920

15.520

14.920

13.800

11.560

59.000

-8,7%

-10,9%

-13,3%

-18,6%

-30,5%

 

16.310

15.910

15.330

14.210

11.970

60.000

-8,7%

-10,9%

-13,2%

-18,4%

-30,0%

 

16.700

16.300

15.740

14.620

12.380

61.000

-8,5%

-10,7%

-12,9%

-18,0%

-29,2%

 

17.140

16.740

16.200

15.080

12.840

62.000

-8,3%

-10,4%

-12,6%

-17,5%

-28,5%

 

17.580

17.180

16.660

15.540

13.300

63.000

-8,2%

-10,2%

-12,3%

-17,1%

-27,8%

 

18.020

17.620

17.120

16.000

13.760

64.000

-8,0%

-10,0%

-12,0%

-16,7%

-27,2%

 

18.460

18.060

17.580

16.460

14.220

65.000

-7,8%

-9,8%

-11,7%

-16,3%

-26,5%

 

18.900

18.500

18.040

16.920

14.680

66.000

-7,6%

-9,6%

-11,5%

-16,0%

-25,9%

 

19.340

18.940

18.500

17.380

15.140

67.000

-7,5%

-9,4%

-11,2%

-15,6%

-25,4%

 

19.780

19.380

18.960

17.840

15.600

68.000

-7,3%

-9,2%

-11,0%

-15,3%

-24,8%

 

20.220

19.820

19.420

18.300

16.060

69.000

-7,2%

-9,0%

-10,8%

-15,0%

-24,3%

 

20.660

20.260

19.860

18.760

16.520

70.000

-7,0%

-8,8%

-10,6%

-14,7%

-23,8%

 

21.100

20.700

20.300

19.220

16.980

 

Πίνακας 3γ: Αναλυτικός πίνακας μείωσης φόρου ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος για νέους έως 30 ετών (χωρίς παιδιά)

Εισόδημα

Συντελεστές

 

Μείωση φόρου

Από

Έως

Εως 25 ετών 

26 έως 30 ετών 

 

Εως 25 ετών 

26 έως 30 ετών 

10.000

11.000

0%

9%

 

-343

-130

11.000

12.000

0%

9%

 

-563

-260

12.000

13.000

0%

9%

 

-803

-390

13.000

14.000

0%

9%

 

-1.043

-520

14.000

15.000

0%

9%

 

-1.283

-650

15.000

16.000

0%

9%

 

-1.523

-780

16.000

17.000

0%

9%

 

-1.763

-910

17.000

18.000

0%

9%

 

-2.003

-1.040

18.000

19.000

0%

9%

 

-2.243

-1.170

19.000

20.000

0%

9%

 

-2.483

-1.300

20.000

21.000

26%

26%

 

-2.783

-1.320

21.000

22.000

26%

26%

 

-3.083

-1.340

22.000

23.000

26%

26%

 

-3.160

-1.360

23.000

24.000

26%

26%

 

-3.180

-1.380

24.000

25.000

26%

26%

 

-3.200

-1.400

25.000

26.000

26%

26%

 

-3.220

-1.420

26.000

27.000

26%

26%

 

-3.240

-1.440

27.000

28.000

26%

26%

 

-3.260

-1.460

28.000

29.000

26%

26%

 

-3.280

-1.480

29.000

30.000

26%

26%

 

-3.300

-1.500

30.000

31.000

34%

34%

 

-3.320

-1.520

31.000

32.000

34%

34%

 

-3.340

-1.540

32.000

33.000

34%

34%

 

-3.360

-1.560

33.000

34.000

34%

34%

 

-3.380

-1.580

34.000

35.000

34%

34%

 

-3.400

-1.600

35.000

36.000

34%

34%

 

-3.420

-1.620

36.000

37.000

34%

34%

 

-3.440

-1.640

37.000

38.000

34%

34%

 

-3.460

-1.660

38.000

39.000

34%

34%

 

-3.480

-1.680

39.000

40.000

34%

34%

 

-3.500

-1.700

40.000

41.000

39%

39%

 

-3.550

-1.750

41.000

42.000

39%

39%

 

-3.600

-1.800

42.000

43.000

39%

39%

 

-3.650

-1.850

43.000

44.000

39%

39%

 

-3.700

-1.900

44.000

45.000

39%

39%

 

-3.750

-1.950

45.000

46.000

39%

39%

 

-3.800

-2.000

46.000

47.000

39%

39%

 

-3.850

-2.050

47.000

48.000

39%

39%

 

-3.900

-2.100

48.000

49.000

39%

39%

 

-3.950

-2.150

49.000

50.000

39%

39%

 

-4.000

-2.200

50.000

51.000

39%

39%

 

-4.050

-2.250

51.000

52.000

39%

39%

 

-4.100

-2.300

52.000

53.000

39%

39%

 

-4.150

-2.350

53.000

54.000

39%

39%

 

-4.200

-2.400

54.000

55.000

39%

39%

 

-4.250

-2.450

55.000

56.000

39%

39%

 

-4.300

-2.500

56.000

57.000

39%

39%

 

-4.350

-2.550

57.000

58.000

39%

39%

 

-4.400

-2.600

58.000

59.000

39%

39%

 

-4.450

-2.650

59.000

60.000

39%

39%

 

-4.500

-2.700

>60000

 

44%

44%

 

-4.500

-2.700

 

Πίνακας 4: Διαμόρφωση αφορολόγητου ορίου βάσει των νέων συντελεστών

 

0 Τέκνα

1 Τέκνο

2 Τέκνα

 3 Τέκνα

4 Τέκνα

Μείωση φόρου

777

900

1.120

1.340

1.580

Αφορολόγητο όριο 2025

8.633

10.000

11.000

12.000

13.000

Νέο αφορολόγητο 2026

 

   

 

Φορολογούμενοι άνω των 30 ετών

8.633

10.000

11.375

14.364

27.100

Φορολογούμνενοι 26-30 ετών

8.633

10.000

12.364

14.364

27.100

Φορολογούμενοι έως 25 ετών

22.204

22.846

24.000

25.364

27.100

 

Πίνακας 5: Παραδείγματα

Παραδείγματα φορολογουμένων άνω των 30 ετών

Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

50.000

60.000

 

       

 

Χωρίς τέκνα

       

 

Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί)

980

1.251

1.501

1.751

1.973

2.194

2.580

2.979

Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί)

1.143

1.460

1.751

2.043

2.301

2.560

3.010

3.475

Φόρος πριν

1.283

2.483

3.983

5.483

7.383

9.283

13.883

18.300

Φόρος μετά

1.183

2.283

3.683

5.083

6.883

8.683

12.783

16.700

Μείωση φόρου

-100

-200

-300

-400

-500

-600

-1.100

-1.600

 

       

 

Με 1 τέκνο

       

 

Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί)

989

1.260

1.510

1.760

1.981

2.203

2.589

2.979

Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί)

1.153

1.470

1.762

2.053

2.312

2.570

3.020

3.475

Φόρος πριν

1.160

2.360

3.860

5.360

7.260

9.160

13.760

18.300

Φόρος μετά

960

1.960

3.260

4.560

6.360

8.160

12.260

16.300

Μείωση φόρου

-200

-400

-600

-800

-900

-1.000

-1.500

-2.000

 

       

 

Με 2 τέκνα

       

 

Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί)

1.004

1.276

1.526

1.776

1.997

2.219

2.604

2.990

Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί)

1.172

1.488

1.780

2.072

2.330

2.588

3.038

3.488

Φόρος πριν

940

2.140

3.640

5.140

7.040

8.940

13.540

18.140

Φόρος μετά

640

1.540

2.740

3.940

5.740

7.540

11.640

15.740

Μείωση φόρου

-300

-600

-900

-1.200

-1.300

-1.400

-1.900

-2.400

 

       

 

Με 3 τέκνα

       

 

Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί)

1.020

1.291

1.541

1.791

2.013

2.234

2.620

3.006

Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί)

1.190

1.507

1.798

2.090

2.348

2.607

3.057

3.507

Φόρος πριν

720

1.920

3.420

4.920

6.820

8.720

13.320

17.920

Φόρος μετά

70

620

1.720

2.820

4.620

6.420

10.520

14.620

Μείωση φόρου

-650

-1.300

-1.700

-2.100

-2.200

-2.300

-2.800

-3.300

 

       

 

Με 4 τέκνα

       

 

Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί)

1.037

1.309

1.559

1.809

2.030

2.251

2.637

3.023

Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί)

1.210

1.527

1.818

2.110

2.368

2.627

3.077

3.527

Φόρος πριν

480

1.680

3.180

4.680

6.580

8.480

13.080

17.680

Φόρος μετά

0

0

0

580

2.380

4.180

8.280

12.380

Μείωση φόρου

-480

-1.680

-3.180

-4.100

-4.200

-4.300

-4.800

-5.300

 

Παραδείγματα φορολογουμένων 26 έως 30 ετών

Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

50.000

60.000

 

       

 

Χωρίς τέκνα

       

 

Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί)

980

1.251

1.501

1.751

1.973

2.194

2.580

2.979

Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί)

1.143

1.460

1.751

2.043

2.301

2.560

3.010

3.475

Φόρος πριν

1.283

2.483

3.983

5.483

7.383

9.283

13.883

18.300

Φόρος μετά

633

1.183

2.583

3.983

5.783

7.583

11.683

15.600

Μείωση φόρου

-650

-1.300

-1.400

-1.500

-1.600

-1.700

-2.200

-2.700

 

       

 

Με 1 τέκνο

       

 

Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί)

989

1.260

1.510

1.760

1.981

2.203

2.589

2.979

Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί)

1.153

1.470

1.762

2.053

2.312

2.570

3.020

3.475

Φόρος πριν

1.160

2.360

3.860

5.360

7.260

9.160

13.760

18.300

Φόρος μετά

510

1.060

2.360

3.660

5.460

7.260

11.360

15.400

Μείωση φόρου

-650

-1.300

-1.500

-1.700

-1.800

-1.900

-2.400

-2.900

 

       

 

Με 2 τέκνα

       

 

Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί)

1.004

1.276

1.526

1.776

1.997

2.219

2.604

2.990

Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί)

1.172

1.488

1.780

2.072

2.330

2.588

3.038

3.488

Φόρος πριν

940

2.140

3.640

5.140

7.040

8.940

13.540

18.140

Φόρος μετά

290

840

2.040

3.240

5.040

6.840

10.940

15.040

Μείωση φόρου

-650

-1.300

-1.600

-1.900

-2.000

-2.100

-2.600

-3.100

 

Παραδείγματα φορολογουμένων έως 25 ετών

Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

50.000

60.000

 

       

 

Χωρίς τέκνα

       

 

Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί)

980

1.251

1.501

1.751

1.973

2.194

2.580

2.979

Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί)

1.143

1.460

1.751

2.043

2.301

2.560

3.010

3.475

Φόρος πριν

1.283

2.483

3.983

5.483

7.383

9.283

13.883

18.300

Φόρος μετά

0

0

783

2.183

3.983

5.783

9.883

13.800

Μείωση φόρου

-1.283

-2.483

-3.200

-3.300

-3.400

-3.500

-4.000

-4.500

 

Ενδεικτικά παραδείγματα

  • Ένας νέος 25 ετών που εργάζεται στον χώρο της εστίασης και λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.250 ευρώ τον μήνα, θα έχει μείωση φόρου 2.480 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2 μισθούς.
  • Ένας πολύτεκνος, με μηνιαίο καθαρό μισθό 1.800 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 4.100 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2,3 μισθούς.
  • Ένας νέος ελεύθερος επαγγελματίας 30 ετών, χωρίς τέκνα, που έχει ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 20.000 θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή σχεδόν έναν καθαρό μισθό.
  • Ένας μισθωτός με 2 τέκνα και ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 30.000 ευρώ (1.776 ευρώ καθαρά), θα έχει μείωση φόρου 1.200 ευρώ, που ισοδυναμεί με τα δύο τρίτα ενός καθαρού μισθού.
  • Ένας τρίτεκνος, με καθαρό μισθό 1.291 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή περίπου ένα μισθό.
  • Ένα στέλεχος επιχείρησης, χωρίς τέκνα, με φορολογητέο εισόδημα 50.000 ευρώ και καθαρό εισόδημα 2.580 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.100 ευρώ.

* Δείτε αναλυτικά τα μέτρα στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

Ξενοδόχοι Ρόδου: Αδικη και αδικαιολόγητη η εξαίρεση της Ρόδου από τον μειωμένο ΦΠΑ

Νέο τοπίο στα τεκμήρια, πόσοι επωφελούνται από τις μειώσεις

Τι αλλάζει στο μισθολόγιο Ενόπλων Δυνάμεων και στα Σώματα Ασφαλείας

Η εξειδίκευση του φορολογικού πακέτου της ΔΕΘ, δείτε live

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

