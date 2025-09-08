Ολοι οι κρίσιμοι πίνακες για τις φοροεκπτώσεις ανά εισόδημα

Το συνολικό κόστος των μέτρων για το 2026 ανέρχεται σε 2,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 925 εκατ. ευρώ αφορούν το κόστος μέτρων που έχουν ανακοινωθεί και 1,76 δισ. ευρώ νέα μέτρα, όπως γνωστοποίησε το οικονομικό επιτελείο εξειδικεύοντας τα μέτρα.

Επιπλέον, ορισμένα από τα νέα μέτρα (αναμόρφωση κλίμακας φορολογίας, μη συμψηφισμός προσωπικής διαφοράς συνταξιούχων, εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή στην κλίμακα ενοικίων, κατάργηση ΕΝΦΑ για μικρούς οικισμούς, απαλλαγή φόρου ιδρυμάτων) έχουν επιπρόσθετη επίδραση για το 2027, ύψους περίπου 700 εκατ. ευρώ.

Μέτρα ΔΕΘ 2025 2026 2027 Δημοσιονομικά μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και θα επιβαρύνουν επιπλέον το 2026 Αύξηση των συντάξεων με βάση τον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ και του πληθωρισμού -467 -918 Αύξηση μισθών δημοσίου τομέα, αναλόγως της αύξησης του κατώτατου μισθού -358 -668 Επέκταση του μέτρου της αύξησης του ορίου φαρμακευτικής δαπάνης κατά 100 εκατ. ετησίως -100 -200 Υποσύνολο 1 -925 -1786 Νέα μέτρα Αναμόρφωση κλίμακας φορολογίας εισοδήματος -1204 -1602 Εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή στα ενοίκια 25% 0 -90 Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σταδιακά για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, με 50% μείωση το 2026 και κατάργηση το 2027 -38 -75 Αναπροσαρμογή και εξορθολογισμός συστήματος τεκμηρίων διαβίωσης -40 -40 Μη συμψηφισμός του 50% της προσωπικής διαφοράς συνταξιούχων κατά την αύξηση των συντάξεων το 2026 και κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς από το 2027 -75 -210 Μείωση ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους -25 -25 Μείωση κατά 50% του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες στους οικισμούς εκτός Αττικής έως 1.500 κατοίκους, καθώς και εξαίρεση από το τεκμαρτό εισόδημα της νέας μητέρας κατά το έτος της γέννας και τα επόμενα 2 έτη -10 -10 Αναμόρφωση μισθολογίου ενόπλων δυνάμεων -153 -153 Εξοικονόμηση από αναμόρφωση δομής ενόπλων δυνάμεων 77 77 Αύξηση της αποζημίωσης των οπλιτών από 8,8 σε 50 έως 100 ευρώ -25 -25 Αναμόρφωση μισθολογίου αστυνομίας, πυροσβεστικής και λιμενικού -122 -122 Αναμόρφωση αποδοχών εξωτερικής Υπουργείου Εξωτερικών -30 -30 Αναγνώριση μισθολογικά integrated master του Πολυτεχνείου και λοιπών πενταετών κύκλων σπουδών -7 -7 Θέσπιση αφορολόγητου επιδόματος βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών -6 -6 Απαλλαγή φόρου εισοδήματος από ιδρύματα και κληροδοτήματα 0 -43 Ταμείο καινοτομίας φαρμάκων -50 -50 Κατάργηση τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης -22 -22 Επέκταση απαλλαγής από φόρο κενών ακινήτων που νοικιάζονται και για το 2026 -13 -22 Επέκταση το 2026 της απαλλαγής ΦΠΑ στα νέα κτίρια -18 0 Υποσύνολο 2 -1760 -2455 Γενικό σύνολο -2685 -4241

Πέραν των ανωτέρω μέτρων, τον Απρίλιο του 2026 θα αυξηθεί περαιτέρω ο κατώτατος μισθός. Σήμερα ανέρχεται σε 880 ευρώ (από 830 ευρώ πέρυσι) και στόχος είναι να ανέλθει σε 950 ευρώ τον Απρίλιο του 2027. Η συνολική αύξηση από το 2021 που ο κατώτατος ανερχόταν στα 650 ευρώ ανέρχεται σε 35,4%. Η αύξηση του κατώτατου μισθού επιφέρει και αύξηση στο επίδομα ανεργίας, στο επίδομα μητρότητας, στα επιδόματα τριετιών, στην αμοιβή των υπερωριών, και άλλων. Επιπλέον ο βασικός μισθός των δημοσίων υπαλλήλων θα αναπροσαρμοστεί οριζοντίως τον Απρίλιο του 2026, αναλογικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Επιπλέον υιοθετούνται οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

(α) Επεκτείνεται και για το 2026 ο περιορισμός λειτουργίας νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας.

(β) Θεσπίζονται υπερεκπτώσεις επενδυτικών δαπανών 100% σε στρατηγικούς τομείς άμυνας και κατασκευής οχημάτων.

(γ) Στις περιπτώσεις συνταξιούχων που εργάζονται, ο υπολογισμός της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων θα γίνεται χωρίς να προσμετράται η προσαύξηση της σύνταξης λόγω της εργασίας του συνταξιούχου.

(δ) Επεκτείνεται το Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» μέσω επιπλέον δωρεάς 300 εκατ. ευρώ, σε βάθος τριετίας, από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, η οποία προστίθεται στα 100 εκατομμύρια που έχουν ήδη προσφέρει. Συνεπώς ο συνολικός Προϋπολογισμός του προγράμματος αυξάνεται από τα 350 εκατ. ευρώ στα 650 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 400 εκατ. αποτελεί δωρεά των τραπεζών και επιπλέον 250 εκατ. ευρώ είναι η συνεισφορά του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο πρώτος κύκλος ουσιαστικών έργων ανακαίνισης και αναβάθμισης, που αφορά 431 σχολικές μονάδες, βρίσκεται υπό ολοκλήρωση και στόχος είναι μέσω του Προγράμματος να υλοποιηθούν έργα συνολικά σε περισσότερες από 2.500 σχολικές μονάδες.

Ανάλυση μέτρων

Α. Αναμόρφωση φορολογικής κλίμακας εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους.

Γενικές παρεμβάσεις:

Μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές της κλίμακας από τις 10.000 έως και τις 40.000 ευρώ: Για τις 10.000 έως 20.000 ευρώ, από 22% σε 20%

Για τις 20.000 έως 30.000 ευρώ, από 28% σε 26%

Για τις 30.000 έως 40.000 ευρώ, από 36% σε 34% Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής από τις 40.000 έως τις 60.000 ευρώ 39%, ενώ ο συντελεστής 44% θα ισχύει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.

Επιπλέον παρεμβάσεις για οικογένειες με παιδιά:

Ο συντελεστής από τις 10.000 έως τις 20.000 ευρώ, που πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περεταίρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε: 18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο

16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα

9% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα Οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται για φορολογούμενους με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα. Ο συντελεστής από 20.000 έως 30.000 ευρώ που πλέον θα ανέρχεται σε 26% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται επίσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο: 24% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο

22% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα

20% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα

18% για φορολογούμενους με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα

16% για φορολογούμενους με πέντε εξαρτώμενα τέκνα κτλ.

Επιπλέον παρεμβάσεις για νέους:

Για τους νέους έως 25 ετών, oι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται. Για τους νέους 26 έως 30 ετών, ο συντελεστής από τις 10.000 έως τις 20.000 ευρώ θα ανέρχεται σε 9%.

Οι ανωτέρω παρεμβάσεις θα εφαρμοστούν από το φορολογικό έτος 2026 και (α) οι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν την ωφέλεια από τη μισθοδοσία του Ιανουαρίου 2026 με την αύξηση στις μηνιαίες καθαρές απολαβές τους καθώς ο φόρος παρακρατείται, (β) οι ατομικές επιχειρήσεις και οι αγρότες θα δουν την ωφέλεια με την υποβολή των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2026 κατά τον Μάρτιο του 2027. Συνολικά ωφελούνται περίπου 4 εκατ. φορολογούμενοι που σήμερα υπόκεινται με βάση τα εισοδήματά τους σε φόρο εισοδήματος.

Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 1,2 δισ. ευρώ το 2026, 1,6 δισ. ευρώ το 2027 και 1,53 δισ. ευρώ για τα έτη 2028 και επόμενα.

Πίνακας 1: Νέοι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος

Εισόδημα Συντελεστές φορολόγησης κλίμακας εισοδήματος για φορολογούμενους άνω των 30 ετών Συντελεστές 2025 Συντελεστές 2026 Από Έως 0 Τέκνα 1 Τέκνο 2 Τέκνα 3 Τέκνα 4 Τέκνα 0 10.000 9% 9% 9% 9% 9% 0% 10.000 20.000 22% 20% 18% 16% 9% 0% 20.000 30.000 28% 26% 24% 22% 20% 18% 30.000 40.000 36% 34% 34% 34% 34% 34% 40.000 60.000 44% 39% 39% 39% 39% 39% >60.000 44% 44% 44% 44% 44% 44% Εισόδημα Συντελεστές φορολόγησης κλίμακας εισοδήματος για φορολογούμενους 26 έως 30 ετών Συντελεστές 2025 Συντελεστές 2026 Από Έως 0 Τέκνα 1 Τέκνο 2 Τέκνα 3 Τέκνα 4 Τέκνα 0 10.000 9% 9% 9% 9% 9% 0% 10.000 20.000 22% 9% 9% 9% 9% 0% 20.000 30.000 28% 26% 24% 22% 20% 18% 30.000 40.000 36% 34% 34% 34% 34% 34% 40.000 60.000 44% 39% 39% 39% 39% 39% >60.000 44% 44% 44% 44% 44% 44% Εισόδημα Συντελεστές φορολόγησης κλίμακας εισοδήματος για φορολογούμενους έως 25 ετών Συντελεστές 2025 Συντελεστές 2026 Από Έως 0 Τέκνα 1 Τέκνο 2 Τέκνα 3 Τέκνα 4 Τέκνα 0 10.000 9% 0% 0% 0% 0% 0% 10.000 20.000 22% 0% 0% 0% 0% 0% 20.000 30.000 28% 26% 24% 22% 20% 18% 30.000 40.000 36% 34% 34% 34% 34% 34% 40.000 60.000 44% 39% 39% 39% 39% 39% >60.000 44% 44% 44% 44% 44% 44%

Πίνακας 2: Αριθμός φορολογούμενων με εισοδήματα μισθών, συντάξεων και ατομικών επιχειρήσεων ανά αριθμό τέκνων και κλίμακα εισοδήματος

Εισόδημα Πλήθη φορολογούμενων από μισθούς, συντάξεις και ατομική επιχείρηση (φορολογικές δηλώσεις 2024) Από Έως Σύνολο 0 Τέκνα 1 Τέκνο 2 Τέκνα 3 Τέκνα > = 4 Τέκνα 0 5.000 1.033.746 808.140 107.569 93.206 20.388 4.443 5.000 10.000 1.927.540 1.587.973 172.415 137.589 25.194 4.369 10.000 15.000 1.749.181 1.240.405 242.927 220.265 39.368 6.216 15.000 20.000 1.071.745 747.641 146.281 144.441 28.078 5.304 20.000 25.000 412.360 264.755 65.430 67.712 12.407 2.056 25.000 30.000 181.087 113.411 29.720 31.779 5.402 775 30.000 35.000 94.957 55.280 17.601 18.648 2.954 474 35.000 40.000 58.857 32.090 11.761 12.868 1.860 278 40.000 45.000 39.076 19.829 8.252 9.348 1.437 210 45.000 50.000 29.570 14.649 6.384 7.200 1.175 162 50.000 60.000 30.697 14.309 6.904 8.118 1.210 156 60.000 70.000 17.050 7.741 3.947 4.522 746 94 70.000 80.000 9.787 4.248 2.244 2.810 425 60 80.000 90.000 6.034 2.662 1.339 1.707 290 36 90.000 100.000 3.876 1.682 889 1.099 186 20 >100000 12.858 5.826 2.730 3.574 639 89 Σύνολο 6.678.421 4.920.641 826.393 764.886 141.759 24.742

Εισόδημα Πλήθη νέων φορολογούμενων έως 30 ετών από μισθούς, συντάξεις και ατομική επιχείρηση (φορολογικές δηλώσεις 2024) Από Έως Σύνολο 0 Τέκνα 1 Τέκνο 2 Τέκνα > = 3 Τέκνα 0 5.000 343.251 332.859 7.468 2.262 662 5.000 10.000 287.589 277.630 7.607 1.970 382 10.000 15.000 154.027 147.694 4.774 1.321 238 15.000 20.000 37.460 35.968 1.130 308 54 20.000 25.000 12.476 12.087 309 70 10 25.000 30.000 6.651 6.492 125 29 5 30.000 35.000 2.254 2.191 45 17 1 35.000 40.000 1.095 1.061 20 9 5 40.000 45.000 595 576 11 7 1 45.000 50.000 368 347 14 4 3 50.000 60.000 325 309 11 5 0 60.000 70.000 145 138 3 4 0 70.000 80.000 70 68 2 0 0 80.000 90.000 40 36 3 1 0 90.000 100.000 23 21 2 0 0 >100000 106 98 5 3 0 Σύνολο 846.475 817.575 21.529 6.010 1.361

Πίνακας 3α: Αναλυτικός πίνακας μείωσης φόρου ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος (άνω των 30 ετών)

Εισόδημα Συντελεστές Μείωση φόρου Από Έως 0 Τέκνα 1 Τέκνο 2 Τέκνα 3 Τέκνα 4 Τέκνα 0 Τέκνα 1 Τέκνο 2 Τέκνα 3 Τέκνα 4 Τέκνα 10.000 11.000 20% 18% 16% 9% 0% -20 -40 0 0 0 11.000 12.000 20% 18% 16% 9% 0% -40 -80 -120 0 0 12.000 13.000 20% 18% 16% 9% 0% -60 -120 -180 -240 0 13.000 14.000 20% 18% 16% 9% 0% -80 -160 -240 -480 -240 14.000 15.000 20% 18% 16% 9% 0% -100 -200 -300 -650 -480 15.000 16.000 20% 18% 16% 9% 0% -120 -240 -360 -780 -720 16.000 17.000 20% 18% 16% 9% 0% -140 -280 -420 -910 -960 17.000 18.000 20% 18% 16% 9% 0% -160 -320 -480 -1.040 -1.200 18.000 19.000 20% 18% 16% 9% 0% -180 -360 -540 -1.170 -1.440 19.000 20.000 20% 18% 16% 9% 0% -200 -400 -600 -1.300 -1.680 20.000 21.000 26% 24% 22% 20% 18% -220 -440 -660 -1.380 -1.980 21.000 22.000 26% 24% 22% 20% 18% -240 -480 -720 -1.460 -2.280 22.000 23.000 26% 24% 22% 20% 18% -260 -520 -780 -1.540 -2.580 23.000 24.000 26% 24% 22% 20% 18% -280 -560 -840 -1.620 -2.880 24.000 25.000 26% 24% 22% 20% 18% -300 -600 -900 -1.700 -3.180 25.000 26.000 26% 24% 22% 20% 18% -320 -640 -960 -1.780 -3.480 26.000 27.000 26% 24% 22% 20% 18% -340 -680 -1.020 -1.860 -3.780 27.000 28.000 26% 24% 22% 20% 18% -360 -720 -1.080 -1.940 -3.900 28.000 29.000 26% 24% 22% 20% 18% -380 -760 -1.140 -2.020 -4.000 29.000 30.000 26% 24% 22% 20% 18% -400 -800 -1.200 -2.100 -4.100 30.000 31.000 34% 34% 34% 34% 34% -420 -820 -1.220 -2.120 -4.120 31.000 32.000 34% 34% 34% 34% 34% -440 -840 -1.240 -2.140 -4.140 32.000 33.000 34% 34% 34% 34% 34% -460 -860 -1.260 -2.160 -4.160 33.000 34.000 34% 34% 34% 34% 34% -480 -880 -1.280 -2.180 -4.180 34.000 35.000 34% 34% 34% 34% 34% -500 -900 -1.300 -2.200 -4.200 35.000 36.000 34% 34% 34% 34% 34% -520 -920 -1.320 -2.220 -4.220 36.000 37.000 34% 34% 34% 34% 34% -540 -940 -1.340 -2.240 -4.240 37.000 38.000 34% 34% 34% 34% 34% -560 -960 -1.360 -2.260 -4.260 38.000 39.000 34% 34% 34% 34% 34% -580 -980 -1.380 -2.280 -4.280 39.000 40.000 34% 34% 34% 34% 34% -600 -1.000 -1.400 -2.300 -4.300 40.000 41.000 39% 39% 39% 39% 39% -650 -1.050 -1.450 -2.350 -4.350 41.000 42.000 39% 39% 39% 39% 39% -700 -1.100 -1.500 -2.400 -4.400 42.000 43.000 39% 39% 39% 39% 39% -750 -1.150 -1.550 -2.450 -4.450 43.000 44.000 39% 39% 39% 39% 39% -800 -1.200 -1.600 -2.500 -4.500 44.000 45.000 39% 39% 39% 39% 39% -850 -1.250 -1.650 -2.550 -4.550 45.000 46.000 39% 39% 39% 39% 39% -900 -1.300 -1.700 -2.600 -4.600 46.000 47.000 39% 39% 39% 39% 39% -950 -1.350 -1.750 -2.650 -4.650 47.000 48.000 39% 39% 39% 39% 39% -1.000 -1.400 -1.800 -2.700 -4.700 48.000 49.000 39% 39% 39% 39% 39% -1.050 -1.450 -1.850 -2.750 -4.750 49.000 50.000 39% 39% 39% 39% 39% -1.100 -1.500 -1.900 -2.800 -4.800 50.000 51.000 39% 39% 39% 39% 39% -1.150 -1.550 -1.950 -2.850 -4.850 51.000 52.000 39% 39% 39% 39% 39% -1.200 -1.600 -2.000 -2.900 -4.900 52.000 53.000 39% 39% 39% 39% 39% -1.250 -1.650 -2.050 -2.950 -4.950 53.000 54.000 39% 39% 39% 39% 39% -1.300 -1.700 -2.100 -3.000 -5.000 54.000 55.000 39% 39% 39% 39% 39% -1.350 -1.750 -2.150 -3.050 -5.050 55.000 56.000 39% 39% 39% 39% 39% -1.400 -1.800 -2.200 -3.100 -5.100 56.000 57.000 39% 39% 39% 39% 39% -1.450 -1.850 -2.250 -3.150 -5.150 57.000 58.000 39% 39% 39% 39% 39% -1.500 -1.900 -2.300 -3.200 -5.200 58.000 59.000 39% 39% 39% 39% 39% -1.550 -1.950 -2.350 -3.250 -5.250 59.000 60.000 39% 39% 39% 39% 39% -1.600 -2.000 -2.400 -3.300 -5.300 >60000 44% 44% 44% 44% 44% -1.600 -2.000 -2.400 -3.300 -5.300

Πίνακας 3β: Αναλυτικός πίνακας ποσοστιαίας μείωσης φόρου και τελικού φόρου ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος (άνω των 30 ετών)

Ποσοστό μείωσης φόρου Τελικός φόρος Εισόδημα 0 Τέκνα 1 Τέκνο 2 Τέκνα 3 Τέκνα 4 Τέκνα 0 Τέκνα 1 Τέκνο 2 Τέκνα 3 Τέκνα 4 Τέκνα 11.000 -5,8% -18,2% 0,0% 0,0% 0,0% 323 180 0 0 0 12.000 -7,1% -18,2% -54,5% 0,0% 0,0% 523 360 100 0 0 13.000 -7,5% -17,6% -39,1% -100,0% 0,0% 743 560 280 0 0 14.000 -7,7% -17,4% -34,3% -100,0% -100,0% 963 760 460 0 0 15.000 -7,8% -17,2% -31,9% -90,3% -100,0% 1.183 960 640 70 0 16.000 -7,9% -17,1% -30,5% -81,3% -100,0% 1.403 1.160 820 180 0 17.000 -7,9% -17,1% -29,6% -75,8% -100,0% 1.623 1.360 1.000 290 0 18.000 -8,0% -17,0% -28,9% -72,2% -100,0% 1.843 1.560 1.180 400 0 19.000 -8,0% -17,0% -28,4% -69,6% -100,0% 2.063 1.760 1.360 510 0 20.000 -8,1% -16,9% -28,0% -67,7% -100,0% 2.283 1.960 1.540 620 0 21.000 -7,9% -16,5% -27,0% -62,2% -100,0% 2.563 2.220 1.780 840 0 22.000 -7,8% -16,2% -26,3% -57,9% -100,0% 2.843 2.480 2.020 1.060 0 23.000 -7,7% -16,0% -25,7% -54,6% -100,0% 3.123 2.740 2.260 1.280 0 24.000 -7,6% -15,7% -25,1% -51,9% -100,0% 3.403 3.000 2.500 1.500 0 25.000 -7,5% -15,5% -24,7% -49,7% -100,0% 3.683 3.260 2.740 1.720 0 26.000 -7,5% -15,4% -24,4% -47,8% -100,0% 3.963 3.520 2.980 1.940 0 27.000 -7,4% -15,2% -24,1% -46,3% -100,0% 4.243 3.780 3.220 2.160 0 28.000 -7,4% -15,1% -23,8% -44,9% -95,6% 4.523 4.040 3.460 2.380 180 29.000 -7,3% -15,0% -23,6% -43,7% -91,3% 4.803 4.300 3.700 2.600 380 30.000 -7,3% -14,9% -23,3% -42,7% -87,6% 5.083 4.560 3.940 2.820 580 31.000 -7,2% -14,3% -22,1% -40,0% -81,4% 5.443 4.920 4.300 3.180 940 32.000 -7,0% -13,7% -21,0% -37,7% -76,1% 5.803 5.280 4.660 3.540 1.300 33.000 -6,9% -13,2% -20,1% -35,6% -71,5% 6.163 5.640 5.020 3.900 1.660 34.000 -6,9% -12,8% -19,2% -33,9% -67,4% 6.523 6.000 5.380 4.260 2.020 35.000 -6,8% -12,4% -18,5% -32,3% -63,8% 6.883 6.360 5.740 4.620 2.380 36.000 -6,7% -12,0% -17,8% -30,8% -60,6% 7.243 6.720 6.100 4.980 2.740 37.000 -6,6% -11,7% -17,2% -29,6% -57,8% 7.603 7.080 6.460 5.340 3.100 38.000 -6,6% -11,4% -16,6% -28,4% -55,2% 7.963 7.440 6.820 5.700 3.460 39.000 -6,5% -11,2% -16,1% -27,3% -52,8% 8.323 7.800 7.180 6.060 3.820 40.000 -6,5% -10,9% -15,7% -26,4% -50,7% 8.683 8.160 7.540 6.420 4.180 41.000 -6,7% -10,9% -15,4% -25,6% -48,7% 9.093 8.570 7.950 6.830 4.590 42.000 -6,9% -10,9% -15,2% -24,9% -46,8% 9.503 8.980 8.360 7.240 5.000 43.000 -7,0% -10,9% -15,0% -24,3% -45,1% 9.913 9.390 8.770 7.650 5.410 44.000 -7,2% -10,9% -14,8% -23,7% -43,6% 10.323 9.800 9.180 8.060 5.820 45.000 -7,3% -10,9% -14,7% -23,1% -42,2% 10.733 10.210 9.590 8.470 6.230 46.000 -7,5% -10,9% -14,5% -22,6% -40,9% 11.143 10.620 10.000 8.880 6.640 47.000 -7,6% -10,9% -14,4% -22,2% -39,7% 11.553 11.030 10.410 9.290 7.050 48.000 -7,7% -10,9% -14,3% -21,8% -38,7% 11.963 11.440 10.820 9.700 7.460 49.000 -7,8% -10,9% -14,1% -21,4% -37,6% 12.373 11.850 11.230 10.110 7.870 50.000 -7,9% -10,9% -14,0% -21,0% -36,7% 12.783 12.260 11.640 10.520 8.280 51.000 -8,0% -10,9% -13,9% -20,7% -35,8% 13.190 12.670 12.050 10.930 8.690 52.000 -8,1% -10,9% -13,8% -20,4% -35,0% 13.580 13.080 12.460 11.340 9.100 53.000 -8,2% -10,9% -13,7% -20,1% -34,2% 13.970 13.490 12.870 11.750 9.510 54.000 -8,3% -10,9% -13,7% -19,8% -33,5% 14.360 13.900 13.280 12.160 9.920 55.000 -8,4% -10,9% -13,6% -19,5% -32,8% 14.750 14.310 13.690 12.570 10.330 56.000 -8,5% -10,9% -13,5% -19,3% -32,2% 15.140 14.720 14.100 12.980 10.740 57.000 -8,5% -10,9% -13,4% -19,0% -31,6% 15.530 15.130 14.510 13.390 11.150 58.000 -8,6% -10,9% -13,4% -18,8% -31,0% 15.920 15.520 14.920 13.800 11.560 59.000 -8,7% -10,9% -13,3% -18,6% -30,5% 16.310 15.910 15.330 14.210 11.970 60.000 -8,7% -10,9% -13,2% -18,4% -30,0% 16.700 16.300 15.740 14.620 12.380 61.000 -8,5% -10,7% -12,9% -18,0% -29,2% 17.140 16.740 16.200 15.080 12.840 62.000 -8,3% -10,4% -12,6% -17,5% -28,5% 17.580 17.180 16.660 15.540 13.300 63.000 -8,2% -10,2% -12,3% -17,1% -27,8% 18.020 17.620 17.120 16.000 13.760 64.000 -8,0% -10,0% -12,0% -16,7% -27,2% 18.460 18.060 17.580 16.460 14.220 65.000 -7,8% -9,8% -11,7% -16,3% -26,5% 18.900 18.500 18.040 16.920 14.680 66.000 -7,6% -9,6% -11,5% -16,0% -25,9% 19.340 18.940 18.500 17.380 15.140 67.000 -7,5% -9,4% -11,2% -15,6% -25,4% 19.780 19.380 18.960 17.840 15.600 68.000 -7,3% -9,2% -11,0% -15,3% -24,8% 20.220 19.820 19.420 18.300 16.060 69.000 -7,2% -9,0% -10,8% -15,0% -24,3% 20.660 20.260 19.860 18.760 16.520 70.000 -7,0% -8,8% -10,6% -14,7% -23,8% 21.100 20.700 20.300 19.220 16.980

Πίνακας 3γ: Αναλυτικός πίνακας μείωσης φόρου ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος για νέους έως 30 ετών (χωρίς παιδιά)

Εισόδημα Συντελεστές Μείωση φόρου Από Έως Εως 25 ετών 26 έως 30 ετών Εως 25 ετών 26 έως 30 ετών 10.000 11.000 0% 9% -343 -130 11.000 12.000 0% 9% -563 -260 12.000 13.000 0% 9% -803 -390 13.000 14.000 0% 9% -1.043 -520 14.000 15.000 0% 9% -1.283 -650 15.000 16.000 0% 9% -1.523 -780 16.000 17.000 0% 9% -1.763 -910 17.000 18.000 0% 9% -2.003 -1.040 18.000 19.000 0% 9% -2.243 -1.170 19.000 20.000 0% 9% -2.483 -1.300 20.000 21.000 26% 26% -2.783 -1.320 21.000 22.000 26% 26% -3.083 -1.340 22.000 23.000 26% 26% -3.160 -1.360 23.000 24.000 26% 26% -3.180 -1.380 24.000 25.000 26% 26% -3.200 -1.400 25.000 26.000 26% 26% -3.220 -1.420 26.000 27.000 26% 26% -3.240 -1.440 27.000 28.000 26% 26% -3.260 -1.460 28.000 29.000 26% 26% -3.280 -1.480 29.000 30.000 26% 26% -3.300 -1.500 30.000 31.000 34% 34% -3.320 -1.520 31.000 32.000 34% 34% -3.340 -1.540 32.000 33.000 34% 34% -3.360 -1.560 33.000 34.000 34% 34% -3.380 -1.580 34.000 35.000 34% 34% -3.400 -1.600 35.000 36.000 34% 34% -3.420 -1.620 36.000 37.000 34% 34% -3.440 -1.640 37.000 38.000 34% 34% -3.460 -1.660 38.000 39.000 34% 34% -3.480 -1.680 39.000 40.000 34% 34% -3.500 -1.700 40.000 41.000 39% 39% -3.550 -1.750 41.000 42.000 39% 39% -3.600 -1.800 42.000 43.000 39% 39% -3.650 -1.850 43.000 44.000 39% 39% -3.700 -1.900 44.000 45.000 39% 39% -3.750 -1.950 45.000 46.000 39% 39% -3.800 -2.000 46.000 47.000 39% 39% -3.850 -2.050 47.000 48.000 39% 39% -3.900 -2.100 48.000 49.000 39% 39% -3.950 -2.150 49.000 50.000 39% 39% -4.000 -2.200 50.000 51.000 39% 39% -4.050 -2.250 51.000 52.000 39% 39% -4.100 -2.300 52.000 53.000 39% 39% -4.150 -2.350 53.000 54.000 39% 39% -4.200 -2.400 54.000 55.000 39% 39% -4.250 -2.450 55.000 56.000 39% 39% -4.300 -2.500 56.000 57.000 39% 39% -4.350 -2.550 57.000 58.000 39% 39% -4.400 -2.600 58.000 59.000 39% 39% -4.450 -2.650 59.000 60.000 39% 39% -4.500 -2.700 >60000 44% 44% -4.500 -2.700

Πίνακας 4: Διαμόρφωση αφορολόγητου ορίου βάσει των νέων συντελεστών

0 Τέκνα 1 Τέκνο 2 Τέκνα 3 Τέκνα 4 Τέκνα Μείωση φόρου 777 900 1.120 1.340 1.580 Αφορολόγητο όριο 2025 8.633 10.000 11.000 12.000 13.000 Νέο αφορολόγητο 2026 Φορολογούμενοι άνω των 30 ετών 8.633 10.000 11.375 14.364 27.100 Φορολογούμνενοι 26-30 ετών 8.633 10.000 12.364 14.364 27.100 Φορολογούμενοι έως 25 ετών 22.204 22.846 24.000 25.364 27.100

Πίνακας 5: Παραδείγματα

Παραδείγματα φορολογουμένων άνω των 30 ετών Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 50.000 60.000 Χωρίς τέκνα Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί) 980 1.251 1.501 1.751 1.973 2.194 2.580 2.979 Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί) 1.143 1.460 1.751 2.043 2.301 2.560 3.010 3.475 Φόρος πριν 1.283 2.483 3.983 5.483 7.383 9.283 13.883 18.300 Φόρος μετά 1.183 2.283 3.683 5.083 6.883 8.683 12.783 16.700 Μείωση φόρου -100 -200 -300 -400 -500 -600 -1.100 -1.600 Με 1 τέκνο Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί) 989 1.260 1.510 1.760 1.981 2.203 2.589 2.979 Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί) 1.153 1.470 1.762 2.053 2.312 2.570 3.020 3.475 Φόρος πριν 1.160 2.360 3.860 5.360 7.260 9.160 13.760 18.300 Φόρος μετά 960 1.960 3.260 4.560 6.360 8.160 12.260 16.300 Μείωση φόρου -200 -400 -600 -800 -900 -1.000 -1.500 -2.000 Με 2 τέκνα Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί) 1.004 1.276 1.526 1.776 1.997 2.219 2.604 2.990 Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί) 1.172 1.488 1.780 2.072 2.330 2.588 3.038 3.488 Φόρος πριν 940 2.140 3.640 5.140 7.040 8.940 13.540 18.140 Φόρος μετά 640 1.540 2.740 3.940 5.740 7.540 11.640 15.740 Μείωση φόρου -300 -600 -900 -1.200 -1.300 -1.400 -1.900 -2.400 Με 3 τέκνα Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί) 1.020 1.291 1.541 1.791 2.013 2.234 2.620 3.006 Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί) 1.190 1.507 1.798 2.090 2.348 2.607 3.057 3.507 Φόρος πριν 720 1.920 3.420 4.920 6.820 8.720 13.320 17.920 Φόρος μετά 70 620 1.720 2.820 4.620 6.420 10.520 14.620 Μείωση φόρου -650 -1.300 -1.700 -2.100 -2.200 -2.300 -2.800 -3.300 Με 4 τέκνα Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί) 1.037 1.309 1.559 1.809 2.030 2.251 2.637 3.023 Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί) 1.210 1.527 1.818 2.110 2.368 2.627 3.077 3.527 Φόρος πριν 480 1.680 3.180 4.680 6.580 8.480 13.080 17.680 Φόρος μετά 0 0 0 580 2.380 4.180 8.280 12.380 Μείωση φόρου -480 -1.680 -3.180 -4.100 -4.200 -4.300 -4.800 -5.300

Παραδείγματα φορολογουμένων 26 έως 30 ετών Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 50.000 60.000 Χωρίς τέκνα Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί) 980 1.251 1.501 1.751 1.973 2.194 2.580 2.979 Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί) 1.143 1.460 1.751 2.043 2.301 2.560 3.010 3.475 Φόρος πριν 1.283 2.483 3.983 5.483 7.383 9.283 13.883 18.300 Φόρος μετά 633 1.183 2.583 3.983 5.783 7.583 11.683 15.600 Μείωση φόρου -650 -1.300 -1.400 -1.500 -1.600 -1.700 -2.200 -2.700 Με 1 τέκνο Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί) 989 1.260 1.510 1.760 1.981 2.203 2.589 2.979 Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί) 1.153 1.470 1.762 2.053 2.312 2.570 3.020 3.475 Φόρος πριν 1.160 2.360 3.860 5.360 7.260 9.160 13.760 18.300 Φόρος μετά 510 1.060 2.360 3.660 5.460 7.260 11.360 15.400 Μείωση φόρου -650 -1.300 -1.500 -1.700 -1.800 -1.900 -2.400 -2.900 Με 2 τέκνα Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί) 1.004 1.276 1.526 1.776 1.997 2.219 2.604 2.990 Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί) 1.172 1.488 1.780 2.072 2.330 2.588 3.038 3.488 Φόρος πριν 940 2.140 3.640 5.140 7.040 8.940 13.540 18.140 Φόρος μετά 290 840 2.040 3.240 5.040 6.840 10.940 15.040 Μείωση φόρου -650 -1.300 -1.600 -1.900 -2.000 -2.100 -2.600 -3.100

Παραδείγματα φορολογουμένων έως 25 ετών Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 50.000 60.000 Χωρίς τέκνα Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί) 980 1.251 1.501 1.751 1.973 2.194 2.580 2.979 Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί) 1.143 1.460 1.751 2.043 2.301 2.560 3.010 3.475 Φόρος πριν 1.283 2.483 3.983 5.483 7.383 9.283 13.883 18.300 Φόρος μετά 0 0 783 2.183 3.983 5.783 9.883 13.800 Μείωση φόρου -1.283 -2.483 -3.200 -3.300 -3.400 -3.500 -4.000 -4.500

Ενδεικτικά παραδείγματα

Ένας νέος 25 ετών που εργάζεται στον χώρο της εστίασης και λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.250 ευρώ τον μήνα, θα έχει μείωση φόρου 2.480 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2 μισθούς.

Ένας πολύτεκνος, με μηνιαίο καθαρό μισθό 1.800 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 4.100 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2,3 μισθούς.

Ένας νέος ελεύθερος επαγγελματίας 30 ετών, χωρίς τέκνα, που έχει ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 20.000 θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή σχεδόν έναν καθαρό μισθό.

Ένας μισθωτός με 2 τέκνα και ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 30.000 ευρώ (1.776 ευρώ καθαρά), θα έχει μείωση φόρου 1.200 ευρώ, που ισοδυναμεί με τα δύο τρίτα ενός καθαρού μισθού.

Ένας τρίτεκνος, με καθαρό μισθό 1.291 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή περίπου ένα μισθό.

Ένα στέλεχος επιχείρησης, χωρίς τέκνα, με φορολογητέο εισόδημα 50.000 ευρώ και καθαρό εισόδημα 2.580 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.100 ευρώ.

* Δείτε αναλυτικά τα μέτρα στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.