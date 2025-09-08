Ολοι οι κρίσιμοι πίνακες για τις φοροεκπτώσεις ανά εισόδημα

Το συνολικό κόστος των μέτρων για το 2026 ανέρχεται σε 2,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 925 εκατ. ευρώ αφορούν το κόστος μέτρων που έχουν ανακοινωθεί και 1,76 δισ. ευρώ νέα μέτρα, όπως γνωστοποίησε το οικονομικό επιτελείο εξειδικεύοντας τα μέτρα.
Επιπλέον, ορισμένα από τα νέα μέτρα (αναμόρφωση κλίμακας φορολογίας, μη συμψηφισμός προσωπικής διαφοράς συνταξιούχων, εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή στην κλίμακα ενοικίων, κατάργηση ΕΝΦΑ για μικρούς οικισμούς, απαλλαγή φόρου ιδρυμάτων) έχουν επιπρόσθετη επίδραση για το 2027, ύψους περίπου 700 εκατ. ευρώ.
Μέτρα ΔΕΘ 2025
2026
2027
Δημοσιονομικά μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και θα επιβαρύνουν επιπλέον το 2026
Αύξηση των συντάξεων με βάση τον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ και του πληθωρισμού
-467
-918
Αύξηση μισθών δημοσίου τομέα, αναλόγως της αύξησης του κατώτατου μισθού
-358
-668
Επέκταση του μέτρου της αύξησης του ορίου φαρμακευτικής δαπάνης κατά 100 εκατ. ετησίως
-100
-200
Υποσύνολο 1
-925
-1786
Νέα μέτρα
Αναμόρφωση κλίμακας φορολογίας εισοδήματος
-1204
-1602
Εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή στα ενοίκια 25%
0
-90
Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σταδιακά για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, με 50% μείωση το 2026 και κατάργηση το 2027
-38
-75
Αναπροσαρμογή και εξορθολογισμός συστήματος τεκμηρίων διαβίωσης
-40
-40
Μη συμψηφισμός του 50% της προσωπικής διαφοράς συνταξιούχων κατά την αύξηση των συντάξεων το 2026 και κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς από το 2027
-75
-210
Μείωση ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους
-25
-25
Μείωση κατά 50% του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες στους οικισμούς εκτός Αττικής έως 1.500 κατοίκους, καθώς και εξαίρεση από το τεκμαρτό εισόδημα της νέας μητέρας κατά το έτος της γέννας και τα επόμενα 2 έτη
-10
-10
Αναμόρφωση μισθολογίου ενόπλων δυνάμεων
-153
-153
Εξοικονόμηση από αναμόρφωση δομής ενόπλων δυνάμεων
77
77
Αύξηση της αποζημίωσης των οπλιτών από 8,8 σε 50 έως 100 ευρώ
-25
-25
Αναμόρφωση μισθολογίου αστυνομίας, πυροσβεστικής και λιμενικού
-122
-122
Αναμόρφωση αποδοχών εξωτερικής Υπουργείου Εξωτερικών
-30
-30
Αναγνώριση μισθολογικά integrated master του Πολυτεχνείου και λοιπών πενταετών κύκλων σπουδών
-7
-7
Θέσπιση αφορολόγητου επιδόματος βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών
-6
-6
Απαλλαγή φόρου εισοδήματος από ιδρύματα και κληροδοτήματα
0
-43
Ταμείο καινοτομίας φαρμάκων
-50
-50
Κατάργηση τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης
-22
-22
Επέκταση απαλλαγής από φόρο κενών ακινήτων που νοικιάζονται και για το 2026
-13
-22
Επέκταση το 2026 της απαλλαγής ΦΠΑ στα νέα κτίρια
-18
0
Υποσύνολο 2
-1760
-2455
Γενικό σύνολο
-2685
-4241
Πέραν των ανωτέρω μέτρων, τον Απρίλιο του 2026 θα αυξηθεί περαιτέρω ο κατώτατος μισθός. Σήμερα ανέρχεται σε 880 ευρώ (από 830 ευρώ πέρυσι) και στόχος είναι να ανέλθει σε 950 ευρώ τον Απρίλιο του 2027. Η συνολική αύξηση από το 2021 που ο κατώτατος ανερχόταν στα 650 ευρώ ανέρχεται σε 35,4%. Η αύξηση του κατώτατου μισθού επιφέρει και αύξηση στο επίδομα ανεργίας, στο επίδομα μητρότητας, στα επιδόματα τριετιών, στην αμοιβή των υπερωριών, και άλλων. Επιπλέον ο βασικός μισθός των δημοσίων υπαλλήλων θα αναπροσαρμοστεί οριζοντίως τον Απρίλιο του 2026, αναλογικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού.
Επιπλέον υιοθετούνται οι ακόλουθες παρεμβάσεις:
(α) Επεκτείνεται και για το 2026 ο περιορισμός λειτουργίας νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας.
(β) Θεσπίζονται υπερεκπτώσεις επενδυτικών δαπανών 100% σε στρατηγικούς τομείς άμυνας και κατασκευής οχημάτων.
(γ) Στις περιπτώσεις συνταξιούχων που εργάζονται, ο υπολογισμός της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων θα γίνεται χωρίς να προσμετράται η προσαύξηση της σύνταξης λόγω της εργασίας του συνταξιούχου.
(δ) Επεκτείνεται το Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» μέσω επιπλέον δωρεάς 300 εκατ. ευρώ, σε βάθος τριετίας, από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, η οποία προστίθεται στα 100 εκατομμύρια που έχουν ήδη προσφέρει. Συνεπώς ο συνολικός Προϋπολογισμός του προγράμματος αυξάνεται από τα 350 εκατ. ευρώ στα 650 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 400 εκατ. αποτελεί δωρεά των τραπεζών και επιπλέον 250 εκατ. ευρώ είναι η συνεισφορά του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Ο πρώτος κύκλος ουσιαστικών έργων ανακαίνισης και αναβάθμισης, που αφορά 431 σχολικές μονάδες, βρίσκεται υπό ολοκλήρωση και στόχος είναι μέσω του Προγράμματος να υλοποιηθούν έργα συνολικά σε περισσότερες από 2.500 σχολικές μονάδες.
Ανάλυση μέτρων
Α. Αναμόρφωση φορολογικής κλίμακας εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους.
Γενικές παρεμβάσεις:
- Μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές της κλίμακας από τις 10.000 έως και τις 40.000 ευρώ:
- Για τις 10.000 έως 20.000 ευρώ, από 22% σε 20%
- Για τις 20.000 έως 30.000 ευρώ, από 28% σε 26%
- Για τις 30.000 έως 40.000 ευρώ, από 36% σε 34%
- Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής από τις 40.000 έως τις 60.000 ευρώ 39%, ενώ ο συντελεστής 44% θα ισχύει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.
Επιπλέον παρεμβάσεις για οικογένειες με παιδιά:
- Ο συντελεστής από τις 10.000 έως τις 20.000 ευρώ, που πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περεταίρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε:
- 18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο
- 16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα
- 9% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα
- Οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται για φορολογούμενους με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.
- Ο συντελεστής από 20.000 έως 30.000 ευρώ που πλέον θα ανέρχεται σε 26% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται επίσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο:
- 24% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο
- 22% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα
- 20% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα
- 18% για φορολογούμενους με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα
- 16% για φορολογούμενους με πέντε εξαρτώμενα τέκνα κτλ.
Επιπλέον παρεμβάσεις για νέους:
- Για τους νέους έως 25 ετών, oι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται.
- Για τους νέους 26 έως 30 ετών, ο συντελεστής από τις 10.000 έως τις 20.000 ευρώ θα ανέρχεται σε 9%.
Οι ανωτέρω παρεμβάσεις θα εφαρμοστούν από το φορολογικό έτος 2026 και (α) οι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν την ωφέλεια από τη μισθοδοσία του Ιανουαρίου 2026 με την αύξηση στις μηνιαίες καθαρές απολαβές τους καθώς ο φόρος παρακρατείται, (β) οι ατομικές επιχειρήσεις και οι αγρότες θα δουν την ωφέλεια με την υποβολή των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2026 κατά τον Μάρτιο του 2027. Συνολικά ωφελούνται περίπου 4 εκατ. φορολογούμενοι που σήμερα υπόκεινται με βάση τα εισοδήματά τους σε φόρο εισοδήματος.
Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 1,2 δισ. ευρώ το 2026, 1,6 δισ. ευρώ το 2027 και 1,53 δισ. ευρώ για τα έτη 2028 και επόμενα.
Πίνακας 1: Νέοι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος
Εισόδημα
Συντελεστές φορολόγησης κλίμακας εισοδήματος για φορολογούμενους άνω των 30 ετών
Συντελεστές 2025
Συντελεστές 2026
Από
Έως
0 Τέκνα
1 Τέκνο
2 Τέκνα
3 Τέκνα
4 Τέκνα
0
10.000
9%
9%
9%
9%
9%
0%
10.000
20.000
22%
20%
18%
16%
9%
0%
20.000
30.000
28%
26%
24%
22%
20%
18%
30.000
40.000
36%
34%
34%
34%
34%
34%
40.000
60.000
44%
39%
39%
39%
39%
39%
>60.000
44%
44%
44%
44%
44%
44%
|
|
|
|
|
|
|
|
Εισόδημα
Συντελεστές φορολόγησης κλίμακας εισοδήματος για φορολογούμενους 26 έως 30 ετών
Συντελεστές 2025
Συντελεστές 2026
Από
Έως
0 Τέκνα
1 Τέκνο
2 Τέκνα
3 Τέκνα
4 Τέκνα
0
10.000
9%
9%
9%
9%
9%
0%
10.000
20.000
22%
9%
9%
9%
9%
0%
20.000
30.000
28%
26%
24%
22%
20%
18%
30.000
40.000
36%
34%
34%
34%
34%
34%
40.000
60.000
44%
39%
39%
39%
39%
39%
>60.000
44%
44%
44%
44%
44%
44%
|
|
|
|
|
|
|
|
Εισόδημα
Συντελεστές φορολόγησης κλίμακας εισοδήματος για φορολογούμενους έως 25 ετών
Συντελεστές 2025
Συντελεστές 2026
Από
Έως
0 Τέκνα
1 Τέκνο
2 Τέκνα
3 Τέκνα
4 Τέκνα
0
10.000
9%
0%
0%
0%
0%
0%
10.000
20.000
22%
0%
0%
0%
0%
0%
20.000
30.000
28%
26%
24%
22%
20%
18%
30.000
40.000
36%
34%
34%
34%
34%
34%
40.000
60.000
44%
39%
39%
39%
39%
39%
>60.000
44%
44%
44%
44%
44%
44%
Πίνακας 2: Αριθμός φορολογούμενων με εισοδήματα μισθών, συντάξεων και ατομικών επιχειρήσεων ανά αριθμό τέκνων και κλίμακα εισοδήματος
Εισόδημα
Πλήθη φορολογούμενων από μισθούς, συντάξεις και ατομική επιχείρηση (φορολογικές δηλώσεις 2024)
Από
Έως
Σύνολο
0 Τέκνα
1 Τέκνο
2 Τέκνα
3 Τέκνα
> = 4 Τέκνα
0
5.000
1.033.746
808.140
107.569
93.206
20.388
4.443
5.000
10.000
1.927.540
1.587.973
172.415
137.589
25.194
4.369
10.000
15.000
1.749.181
1.240.405
242.927
220.265
39.368
6.216
15.000
20.000
1.071.745
747.641
146.281
144.441
28.078
5.304
20.000
25.000
412.360
264.755
65.430
67.712
12.407
2.056
25.000
30.000
181.087
113.411
29.720
31.779
5.402
775
30.000
35.000
94.957
55.280
17.601
18.648
2.954
474
35.000
40.000
58.857
32.090
11.761
12.868
1.860
278
40.000
45.000
39.076
19.829
8.252
9.348
1.437
210
45.000
50.000
29.570
14.649
6.384
7.200
1.175
162
50.000
60.000
30.697
14.309
6.904
8.118
1.210
156
60.000
70.000
17.050
7.741
3.947
4.522
746
94
70.000
80.000
9.787
4.248
2.244
2.810
425
60
80.000
90.000
6.034
2.662
1.339
1.707
290
36
90.000
100.000
3.876
1.682
889
1.099
186
20
>100000
12.858
5.826
2.730
3.574
639
89
Σύνολο
6.678.421
4.920.641
826.393
764.886
141.759
24.742
Εισόδημα
Πλήθη νέων φορολογούμενων έως 30 ετών από μισθούς, συντάξεις και ατομική επιχείρηση (φορολογικές δηλώσεις 2024)
Από
Έως
Σύνολο
0 Τέκνα
1 Τέκνο
2 Τέκνα
> = 3 Τέκνα
0
5.000
343.251
332.859
7.468
2.262
662
5.000
10.000
287.589
277.630
7.607
1.970
382
10.000
15.000
154.027
147.694
4.774
1.321
238
15.000
20.000
37.460
35.968
1.130
308
54
20.000
25.000
12.476
12.087
309
70
10
25.000
30.000
6.651
6.492
125
29
5
30.000
35.000
2.254
2.191
45
17
1
35.000
40.000
1.095
1.061
20
9
5
40.000
45.000
595
576
11
7
1
45.000
50.000
368
347
14
4
3
50.000
60.000
325
309
11
5
0
60.000
70.000
145
138
3
4
0
70.000
80.000
70
68
2
0
0
80.000
90.000
40
36
3
1
0
90.000
100.000
23
21
2
0
0
>100000
106
98
5
3
0
Σύνολο
846.475
817.575
21.529
6.010
1.361
Πίνακας 3α: Αναλυτικός πίνακας μείωσης φόρου ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος (άνω των 30 ετών)
Εισόδημα
Συντελεστές
Μείωση φόρου
Από
Έως
0 Τέκνα
1 Τέκνο
2 Τέκνα
3 Τέκνα
4 Τέκνα
|
0 Τέκνα
1 Τέκνο
2 Τέκνα
3 Τέκνα
4 Τέκνα
10.000
11.000
20%
18%
16%
9%
0%
|
-20
-40
0
0
0
11.000
12.000
20%
18%
16%
9%
0%
|
-40
-80
-120
0
0
12.000
13.000
20%
18%
16%
9%
0%
|
-60
-120
-180
-240
0
13.000
14.000
20%
18%
16%
9%
0%
|
-80
-160
-240
-480
-240
14.000
15.000
20%
18%
16%
9%
0%
|
-100
-200
-300
-650
-480
15.000
16.000
20%
18%
16%
9%
0%
|
-120
-240
-360
-780
-720
16.000
17.000
20%
18%
16%
9%
0%
|
-140
-280
-420
-910
-960
17.000
18.000
20%
18%
16%
9%
0%
|
-160
-320
-480
-1.040
-1.200
18.000
19.000
20%
18%
16%
9%
0%
|
-180
-360
-540
-1.170
-1.440
19.000
20.000
20%
18%
16%
9%
0%
|
-200
-400
-600
-1.300
-1.680
20.000
21.000
26%
24%
22%
20%
18%
|
-220
-440
-660
-1.380
-1.980
21.000
22.000
26%
24%
22%
20%
18%
|
-240
-480
-720
-1.460
-2.280
22.000
23.000
26%
24%
22%
20%
18%
|
-260
-520
-780
-1.540
-2.580
23.000
24.000
26%
24%
22%
20%
18%
|
-280
-560
-840
-1.620
-2.880
24.000
25.000
26%
24%
22%
20%
18%
|
-300
-600
-900
-1.700
-3.180
25.000
26.000
26%
24%
22%
20%
18%
|
-320
-640
-960
-1.780
-3.480
26.000
27.000
26%
24%
22%
20%
18%
|
-340
-680
-1.020
-1.860
-3.780
27.000
28.000
26%
24%
22%
20%
18%
|
-360
-720
-1.080
-1.940
-3.900
28.000
29.000
26%
24%
22%
20%
18%
|
-380
-760
-1.140
-2.020
-4.000
29.000
30.000
26%
24%
22%
20%
18%
|
-400
-800
-1.200
-2.100
-4.100
30.000
31.000
34%
34%
34%
34%
34%
|
-420
-820
-1.220
-2.120
-4.120
31.000
32.000
34%
34%
34%
34%
34%
|
-440
-840
-1.240
-2.140
-4.140
32.000
33.000
34%
34%
34%
34%
34%
|
-460
-860
-1.260
-2.160
-4.160
33.000
34.000
34%
34%
34%
34%
34%
|
-480
-880
-1.280
-2.180
-4.180
34.000
35.000
34%
34%
34%
34%
34%
|
-500
-900
-1.300
-2.200
-4.200
35.000
36.000
34%
34%
34%
34%
34%
|
-520
-920
-1.320
-2.220
-4.220
36.000
37.000
34%
34%
34%
34%
34%
|
-540
-940
-1.340
-2.240
-4.240
37.000
38.000
34%
34%
34%
34%
34%
|
-560
-960
-1.360
-2.260
-4.260
38.000
39.000
34%
34%
34%
34%
34%
|
-580
-980
-1.380
-2.280
-4.280
39.000
40.000
34%
34%
34%
34%
34%
|
-600
-1.000
-1.400
-2.300
-4.300
40.000
41.000
39%
39%
39%
39%
39%
|
-650
-1.050
-1.450
-2.350
-4.350
41.000
42.000
39%
39%
39%
39%
39%
|
-700
-1.100
-1.500
-2.400
-4.400
42.000
43.000
39%
39%
39%
39%
39%
|
-750
-1.150
-1.550
-2.450
-4.450
43.000
44.000
39%
39%
39%
39%
39%
|
-800
-1.200
-1.600
-2.500
-4.500
44.000
45.000
39%
39%
39%
39%
39%
|
-850
-1.250
-1.650
-2.550
-4.550
45.000
46.000
39%
39%
39%
39%
39%
|
-900
-1.300
-1.700
-2.600
-4.600
46.000
47.000
39%
39%
39%
39%
39%
|
-950
-1.350
-1.750
-2.650
-4.650
47.000
48.000
39%
39%
39%
39%
39%
|
-1.000
-1.400
-1.800
-2.700
-4.700
48.000
49.000
39%
39%
39%
39%
39%
|
-1.050
-1.450
-1.850
-2.750
-4.750
49.000
50.000
39%
39%
39%
39%
39%
|
-1.100
-1.500
-1.900
-2.800
-4.800
50.000
51.000
39%
39%
39%
39%
39%
|
-1.150
-1.550
-1.950
-2.850
-4.850
51.000
52.000
39%
39%
39%
39%
39%
|
-1.200
-1.600
-2.000
-2.900
-4.900
52.000
53.000
39%
39%
39%
39%
39%
|
-1.250
-1.650
-2.050
-2.950
-4.950
53.000
54.000
39%
39%
39%
39%
39%
|
-1.300
-1.700
-2.100
-3.000
-5.000
54.000
55.000
39%
39%
39%
39%
39%
|
-1.350
-1.750
-2.150
-3.050
-5.050
55.000
56.000
39%
39%
39%
39%
39%
|
-1.400
-1.800
-2.200
-3.100
-5.100
56.000
57.000
39%
39%
39%
39%
39%
|
-1.450
-1.850
-2.250
-3.150
-5.150
57.000
58.000
39%
39%
39%
39%
39%
|
-1.500
-1.900
-2.300
-3.200
-5.200
58.000
59.000
39%
39%
39%
39%
39%
|
-1.550
-1.950
-2.350
-3.250
-5.250
59.000
60.000
39%
39%
39%
39%
39%
|
-1.600
-2.000
-2.400
-3.300
-5.300
>60000
44%
44%
44%
44%
44%
-1.600
-2.000
-2.400
-3.300
-5.300
Πίνακας 3β: Αναλυτικός πίνακας ποσοστιαίας μείωσης φόρου και τελικού φόρου ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος (άνω των 30 ετών)
Ποσοστό μείωσης φόρου
Τελικός φόρος
Εισόδημα
0 Τέκνα
1 Τέκνο
2 Τέκνα
3 Τέκνα
4 Τέκνα
|
0 Τέκνα
1 Τέκνο
2 Τέκνα
3 Τέκνα
4 Τέκνα
11.000
-5,8%
-18,2%
0,0%
0,0%
0,0%
|
323
180
0
0
0
12.000
-7,1%
-18,2%
-54,5%
0,0%
0,0%
|
523
360
100
0
0
13.000
-7,5%
-17,6%
-39,1%
-100,0%
0,0%
|
743
560
280
0
0
14.000
-7,7%
-17,4%
-34,3%
-100,0%
-100,0%
|
963
760
460
0
0
15.000
-7,8%
-17,2%
-31,9%
-90,3%
-100,0%
|
1.183
960
640
70
0
16.000
-7,9%
-17,1%
-30,5%
-81,3%
-100,0%
|
1.403
1.160
820
180
0
17.000
-7,9%
-17,1%
-29,6%
-75,8%
-100,0%
|
1.623
1.360
1.000
290
0
18.000
-8,0%
-17,0%
-28,9%
-72,2%
-100,0%
|
1.843
1.560
1.180
400
0
19.000
-8,0%
-17,0%
-28,4%
-69,6%
-100,0%
|
2.063
1.760
1.360
510
0
20.000
-8,1%
-16,9%
-28,0%
-67,7%
-100,0%
|
2.283
1.960
1.540
620
0
21.000
-7,9%
-16,5%
-27,0%
-62,2%
-100,0%
|
2.563
2.220
1.780
840
0
22.000
-7,8%
-16,2%
-26,3%
-57,9%
-100,0%
|
2.843
2.480
2.020
1.060
0
23.000
-7,7%
-16,0%
-25,7%
-54,6%
-100,0%
|
3.123
2.740
2.260
1.280
0
24.000
-7,6%
-15,7%
-25,1%
-51,9%
-100,0%
|
3.403
3.000
2.500
1.500
0
25.000
-7,5%
-15,5%
-24,7%
-49,7%
-100,0%
|
3.683
3.260
2.740
1.720
0
26.000
-7,5%
-15,4%
-24,4%
-47,8%
-100,0%
|
3.963
3.520
2.980
1.940
0
27.000
-7,4%
-15,2%
-24,1%
-46,3%
-100,0%
|
4.243
3.780
3.220
2.160
0
28.000
-7,4%
-15,1%
-23,8%
-44,9%
-95,6%
|
4.523
4.040
3.460
2.380
180
29.000
-7,3%
-15,0%
-23,6%
-43,7%
-91,3%
|
4.803
4.300
3.700
2.600
380
30.000
-7,3%
-14,9%
-23,3%
-42,7%
-87,6%
|
5.083
4.560
3.940
2.820
580
31.000
-7,2%
-14,3%
-22,1%
-40,0%
-81,4%
|
5.443
4.920
4.300
3.180
940
32.000
-7,0%
-13,7%
-21,0%
-37,7%
-76,1%
|
5.803
5.280
4.660
3.540
1.300
33.000
-6,9%
-13,2%
-20,1%
-35,6%
-71,5%
|
6.163
5.640
5.020
3.900
1.660
34.000
-6,9%
-12,8%
-19,2%
-33,9%
-67,4%
|
6.523
6.000
5.380
4.260
2.020
35.000
-6,8%
-12,4%
-18,5%
-32,3%
-63,8%
|
6.883
6.360
5.740
4.620
2.380
36.000
-6,7%
-12,0%
-17,8%
-30,8%
-60,6%
|
7.243
6.720
6.100
4.980
2.740
37.000
-6,6%
-11,7%
-17,2%
-29,6%
-57,8%
|
7.603
7.080
6.460
5.340
3.100
38.000
-6,6%
-11,4%
-16,6%
-28,4%
-55,2%
|
7.963
7.440
6.820
5.700
3.460
39.000
-6,5%
-11,2%
-16,1%
-27,3%
-52,8%
|
8.323
7.800
7.180
6.060
3.820
40.000
-6,5%
-10,9%
-15,7%
-26,4%
-50,7%
|
8.683
8.160
7.540
6.420
4.180
41.000
-6,7%
-10,9%
-15,4%
-25,6%
-48,7%
|
9.093
8.570
7.950
6.830
4.590
42.000
-6,9%
-10,9%
-15,2%
-24,9%
-46,8%
|
9.503
8.980
8.360
7.240
5.000
43.000
-7,0%
-10,9%
-15,0%
-24,3%
-45,1%
|
9.913
9.390
8.770
7.650
5.410
44.000
-7,2%
-10,9%
-14,8%
-23,7%
-43,6%
|
10.323
9.800
9.180
8.060
5.820
45.000
-7,3%
-10,9%
-14,7%
-23,1%
-42,2%
|
10.733
10.210
9.590
8.470
6.230
46.000
-7,5%
-10,9%
-14,5%
-22,6%
-40,9%
|
11.143
10.620
10.000
8.880
6.640
47.000
-7,6%
-10,9%
-14,4%
-22,2%
-39,7%
|
11.553
11.030
10.410
9.290
7.050
48.000
-7,7%
-10,9%
-14,3%
-21,8%
-38,7%
|
11.963
11.440
10.820
9.700
7.460
49.000
-7,8%
-10,9%
-14,1%
-21,4%
-37,6%
|
12.373
11.850
11.230
10.110
7.870
50.000
-7,9%
-10,9%
-14,0%
-21,0%
-36,7%
|
12.783
12.260
11.640
10.520
8.280
51.000
-8,0%
-10,9%
-13,9%
-20,7%
-35,8%
|
13.190
12.670
12.050
10.930
8.690
52.000
-8,1%
-10,9%
-13,8%
-20,4%
-35,0%
|
13.580
13.080
12.460
11.340
9.100
53.000
-8,2%
-10,9%
-13,7%
-20,1%
-34,2%
|
13.970
13.490
12.870
11.750
9.510
54.000
-8,3%
-10,9%
-13,7%
-19,8%
-33,5%
|
14.360
13.900
13.280
12.160
9.920
55.000
-8,4%
-10,9%
-13,6%
-19,5%
-32,8%
|
14.750
14.310
13.690
12.570
10.330
56.000
-8,5%
-10,9%
-13,5%
-19,3%
-32,2%
|
15.140
14.720
14.100
12.980
10.740
57.000
-8,5%
-10,9%
-13,4%
-19,0%
-31,6%
|
15.530
15.130
14.510
13.390
11.150
58.000
-8,6%
-10,9%
-13,4%
-18,8%
-31,0%
|
15.920
15.520
14.920
13.800
11.560
59.000
-8,7%
-10,9%
-13,3%
-18,6%
-30,5%
|
16.310
15.910
15.330
14.210
11.970
60.000
-8,7%
-10,9%
-13,2%
-18,4%
-30,0%
|
16.700
16.300
15.740
14.620
12.380
61.000
-8,5%
-10,7%
-12,9%
-18,0%
-29,2%
|
17.140
16.740
16.200
15.080
12.840
62.000
-8,3%
-10,4%
-12,6%
-17,5%
-28,5%
|
17.580
17.180
16.660
15.540
13.300
63.000
-8,2%
-10,2%
-12,3%
-17,1%
-27,8%
|
18.020
17.620
17.120
16.000
13.760
64.000
-8,0%
-10,0%
-12,0%
-16,7%
-27,2%
|
18.460
18.060
17.580
16.460
14.220
65.000
-7,8%
-9,8%
-11,7%
-16,3%
-26,5%
|
18.900
18.500
18.040
16.920
14.680
66.000
-7,6%
-9,6%
-11,5%
-16,0%
-25,9%
|
19.340
18.940
18.500
17.380
15.140
67.000
-7,5%
-9,4%
-11,2%
-15,6%
-25,4%
|
19.780
19.380
18.960
17.840
15.600
68.000
-7,3%
-9,2%
-11,0%
-15,3%
-24,8%
|
20.220
19.820
19.420
18.300
16.060
69.000
-7,2%
-9,0%
-10,8%
-15,0%
-24,3%
|
20.660
20.260
19.860
18.760
16.520
70.000
-7,0%
-8,8%
-10,6%
-14,7%
-23,8%
21.100
20.700
20.300
19.220
16.980
Πίνακας 3γ: Αναλυτικός πίνακας μείωσης φόρου ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος για νέους έως 30 ετών (χωρίς παιδιά)
Εισόδημα
Συντελεστές
Μείωση φόρου
Από
Έως
Εως 25 ετών
26 έως 30 ετών
|
Εως 25 ετών
26 έως 30 ετών
10.000
11.000
0%
9%
|
-343
-130
11.000
12.000
0%
9%
|
-563
-260
12.000
13.000
0%
9%
|
-803
-390
13.000
14.000
0%
9%
|
-1.043
-520
14.000
15.000
0%
9%
|
-1.283
-650
15.000
16.000
0%
9%
|
-1.523
-780
16.000
17.000
0%
9%
|
-1.763
-910
17.000
18.000
0%
9%
|
-2.003
-1.040
18.000
19.000
0%
9%
|
-2.243
-1.170
19.000
20.000
0%
9%
|
-2.483
-1.300
20.000
21.000
26%
26%
|
-2.783
-1.320
21.000
22.000
26%
26%
|
-3.083
-1.340
22.000
23.000
26%
26%
|
-3.160
-1.360
23.000
24.000
26%
26%
|
-3.180
-1.380
24.000
25.000
26%
26%
|
-3.200
-1.400
25.000
26.000
26%
26%
|
-3.220
-1.420
26.000
27.000
26%
26%
|
-3.240
-1.440
27.000
28.000
26%
26%
|
-3.260
-1.460
28.000
29.000
26%
26%
|
-3.280
-1.480
29.000
30.000
26%
26%
|
-3.300
-1.500
30.000
31.000
34%
34%
|
-3.320
-1.520
31.000
32.000
34%
34%
|
-3.340
-1.540
32.000
33.000
34%
34%
|
-3.360
-1.560
33.000
34.000
34%
34%
|
-3.380
-1.580
34.000
35.000
34%
34%
|
-3.400
-1.600
35.000
36.000
34%
34%
|
-3.420
-1.620
36.000
37.000
34%
34%
|
-3.440
-1.640
37.000
38.000
34%
34%
|
-3.460
-1.660
38.000
39.000
34%
34%
|
-3.480
-1.680
39.000
40.000
34%
34%
|
-3.500
-1.700
40.000
41.000
39%
39%
|
-3.550
-1.750
41.000
42.000
39%
39%
|
-3.600
-1.800
42.000
43.000
39%
39%
|
-3.650
-1.850
43.000
44.000
39%
39%
|
-3.700
-1.900
44.000
45.000
39%
39%
|
-3.750
-1.950
45.000
46.000
39%
39%
|
-3.800
-2.000
46.000
47.000
39%
39%
|
-3.850
-2.050
47.000
48.000
39%
39%
|
-3.900
-2.100
48.000
49.000
39%
39%
|
-3.950
-2.150
49.000
50.000
39%
39%
|
-4.000
-2.200
50.000
51.000
39%
39%
|
-4.050
-2.250
51.000
52.000
39%
39%
|
-4.100
-2.300
52.000
53.000
39%
39%
|
-4.150
-2.350
53.000
54.000
39%
39%
|
-4.200
-2.400
54.000
55.000
39%
39%
|
-4.250
-2.450
55.000
56.000
39%
39%
|
-4.300
-2.500
56.000
57.000
39%
39%
|
-4.350
-2.550
57.000
58.000
39%
39%
|
-4.400
-2.600
58.000
59.000
39%
39%
|
-4.450
-2.650
59.000
60.000
39%
39%
|
-4.500
-2.700
>60000
44%
44%
-4.500
-2.700
Πίνακας 4: Διαμόρφωση αφορολόγητου ορίου βάσει των νέων συντελεστών
0 Τέκνα
1 Τέκνο
2 Τέκνα
3 Τέκνα
4 Τέκνα
Μείωση φόρου
777
900
1.120
1.340
1.580
Αφορολόγητο όριο 2025
8.633
10.000
11.000
12.000
13.000
Νέο αφορολόγητο 2026
|
|
|
Φορολογούμενοι άνω των 30 ετών
8.633
10.000
11.375
14.364
27.100
Φορολογούμνενοι 26-30 ετών
8.633
10.000
12.364
14.364
27.100
Φορολογούμενοι έως 25 ετών
22.204
22.846
24.000
25.364
27.100
Πίνακας 5: Παραδείγματα
Παραδείγματα φορολογουμένων άνω των 30 ετών
Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
50.000
60.000
|
|
|
|
|
|
|
Χωρίς τέκνα
|
|
|
|
|
|
|
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί)
980
1.251
1.501
1.751
1.973
2.194
2.580
2.979
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί)
1.143
1.460
1.751
2.043
2.301
2.560
3.010
3.475
Φόρος πριν
1.283
2.483
3.983
5.483
7.383
9.283
13.883
18.300
Φόρος μετά
1.183
2.283
3.683
5.083
6.883
8.683
12.783
16.700
Μείωση φόρου
-100
-200
-300
-400
-500
-600
-1.100
-1.600
|
|
|
|
|
|
|
Με 1 τέκνο
|
|
|
|
|
|
|
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί)
989
1.260
1.510
1.760
1.981
2.203
2.589
2.979
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί)
1.153
1.470
1.762
2.053
2.312
2.570
3.020
3.475
Φόρος πριν
1.160
2.360
3.860
5.360
7.260
9.160
13.760
18.300
Φόρος μετά
960
1.960
3.260
4.560
6.360
8.160
12.260
16.300
Μείωση φόρου
-200
-400
-600
-800
-900
-1.000
-1.500
-2.000
|
|
|
|
|
|
|
Με 2 τέκνα
|
|
|
|
|
|
|
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί)
1.004
1.276
1.526
1.776
1.997
2.219
2.604
2.990
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί)
1.172
1.488
1.780
2.072
2.330
2.588
3.038
3.488
Φόρος πριν
940
2.140
3.640
5.140
7.040
8.940
13.540
18.140
Φόρος μετά
640
1.540
2.740
3.940
5.740
7.540
11.640
15.740
Μείωση φόρου
-300
-600
-900
-1.200
-1.300
-1.400
-1.900
-2.400
|
|
|
|
|
|
|
Με 3 τέκνα
|
|
|
|
|
|
|
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί)
1.020
1.291
1.541
1.791
2.013
2.234
2.620
3.006
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί)
1.190
1.507
1.798
2.090
2.348
2.607
3.057
3.507
Φόρος πριν
720
1.920
3.420
4.920
6.820
8.720
13.320
17.920
Φόρος μετά
70
620
1.720
2.820
4.620
6.420
10.520
14.620
Μείωση φόρου
-650
-1.300
-1.700
-2.100
-2.200
-2.300
-2.800
-3.300
|
|
|
|
|
|
|
Με 4 τέκνα
|
|
|
|
|
|
|
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί)
1.037
1.309
1.559
1.809
2.030
2.251
2.637
3.023
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί)
1.210
1.527
1.818
2.110
2.368
2.627
3.077
3.527
Φόρος πριν
480
1.680
3.180
4.680
6.580
8.480
13.080
17.680
Φόρος μετά
0
0
0
580
2.380
4.180
8.280
12.380
Μείωση φόρου
-480
-1.680
-3.180
-4.100
-4.200
-4.300
-4.800
-5.300
Παραδείγματα φορολογουμένων 26 έως 30 ετών
Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
50.000
60.000
|
|
|
|
|
|
|
Χωρίς τέκνα
|
|
|
|
|
|
|
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί)
980
1.251
1.501
1.751
1.973
2.194
2.580
2.979
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί)
1.143
1.460
1.751
2.043
2.301
2.560
3.010
3.475
Φόρος πριν
1.283
2.483
3.983
5.483
7.383
9.283
13.883
18.300
Φόρος μετά
633
1.183
2.583
3.983
5.783
7.583
11.683
15.600
Μείωση φόρου
-650
-1.300
-1.400
-1.500
-1.600
-1.700
-2.200
-2.700
|
|
|
|
|
|
|
Με 1 τέκνο
|
|
|
|
|
|
|
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί)
989
1.260
1.510
1.760
1.981
2.203
2.589
2.979
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί)
1.153
1.470
1.762
2.053
2.312
2.570
3.020
3.475
Φόρος πριν
1.160
2.360
3.860
5.360
7.260
9.160
13.760
18.300
Φόρος μετά
510
1.060
2.360
3.660
5.460
7.260
11.360
15.400
Μείωση φόρου
-650
-1.300
-1.500
-1.700
-1.800
-1.900
-2.400
-2.900
|
|
|
|
|
|
|
Με 2 τέκνα
|
|
|
|
|
|
|
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί)
1.004
1.276
1.526
1.776
1.997
2.219
2.604
2.990
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί)
1.172
1.488
1.780
2.072
2.330
2.588
3.038
3.488
Φόρος πριν
940
2.140
3.640
5.140
7.040
8.940
13.540
18.140
Φόρος μετά
290
840
2.040
3.240
5.040
6.840
10.940
15.040
Μείωση φόρου
-650
-1.300
-1.600
-1.900
-2.000
-2.100
-2.600
-3.100
Παραδείγματα φορολογουμένων έως 25 ετών
Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
50.000
60.000
|
|
|
|
|
|
|
Χωρίς τέκνα
|
|
|
|
|
|
|
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (14 μισθοί)
980
1.251
1.501
1.751
1.973
2.194
2.580
2.979
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (12 μισθοί)
1.143
1.460
1.751
2.043
2.301
2.560
3.010
3.475
Φόρος πριν
1.283
2.483
3.983
5.483
7.383
9.283
13.883
18.300
Φόρος μετά
0
0
783
2.183
3.983
5.783
9.883
13.800
Μείωση φόρου
-1.283
-2.483
-3.200
-3.300
-3.400
-3.500
-4.000
-4.500
Ενδεικτικά παραδείγματα
- Ένας νέος 25 ετών που εργάζεται στον χώρο της εστίασης και λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.250 ευρώ τον μήνα, θα έχει μείωση φόρου 2.480 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2 μισθούς.
- Ένας πολύτεκνος, με μηνιαίο καθαρό μισθό 1.800 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 4.100 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2,3 μισθούς.
- Ένας νέος ελεύθερος επαγγελματίας 30 ετών, χωρίς τέκνα, που έχει ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 20.000 θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή σχεδόν έναν καθαρό μισθό.
- Ένας μισθωτός με 2 τέκνα και ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 30.000 ευρώ (1.776 ευρώ καθαρά), θα έχει μείωση φόρου 1.200 ευρώ, που ισοδυναμεί με τα δύο τρίτα ενός καθαρού μισθού.
- Ένας τρίτεκνος, με καθαρό μισθό 1.291 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή περίπου ένα μισθό.
- Ένα στέλεχος επιχείρησης, χωρίς τέκνα, με φορολογητέο εισόδημα 50.000 ευρώ και καθαρό εισόδημα 2.580 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.100 ευρώ.
* Δείτε αναλυτικά τα μέτρα στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.