Στα 2,64 δισ. ευρώ αυξήθηκε το ενεργητικό ων Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

Η συνολική αξία του ενεργητικού των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης αυξήθηκε κατά 96 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα 2.639 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, οι συνολικές καταθέσεις των Ταμείων σημείωσαν αύξηση κατά 25 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 103 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκε στο 3,9%, έναντι 3,1% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των Ταμείων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε στα 1.164 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025, έναντι 1.148 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως σε καθαρές αγορές ομολόγων του εξωτερικού, οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από καθαρές πωλήσεις ομολόγων του εσωτερικού. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 44,1% το β΄ τρίμηνο, έναντι 45,1% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε στα 902 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025, έναντι 843 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε καθαρές αγορές μεριδίων του εξωτερικού, αλλά και σε άνοδο των αποτιμήσεων των μεριδίων εσωτερικού και εξωτερικού. Το ποσοστό των τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 34,2%, έναντι 33,2% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας παρέμεινε αμετάβλητη στα 423 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025. Οι καθαρές πωλήσεις που σημειώθηκαν σε μετοχές του εσωτερικού και του εξωτερικού αντισταθμίστηκαν πλήρως από την άνοδο των αποτιμήσεων του συνόλου των μετοχών. Το ποσοστό των τοποθετήσεων σε μετοχές επί του συνόλου του ενεργητικού μειώθηκε στο 16,0%, το β΄ τρίμηνο του 2025, έναντι 16,6% το προηγούμενο τρίμηνο.