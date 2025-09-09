Ακίνητο του Ταμείου Παρακαταθηκών παραχωρείται στον δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Υπεγράφη σήμερα από την Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Σταματίνα Παπαδόγγονα (φωτό) και τον Δήμαρχο Αρχαίας Ολυμπίας Αριστείδη Παναγιωτόπουλο σύμβαση δωρεάν παραχώρησης του πρώην Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος «Απόλλων», με στόχο την μετατροπή του σε Πολυλειτουργικό Χώρο Πολιτισμού και Παιδείας.

Πρόκειται για ακίνητο ιδιοκτησίας του Τ.Π.& Δανείων, συνολικής επιφάνειας 3.800 τ.μ., το οποίο βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα για χρονικό διάστημα 40 ετών, με δυνατότητα παράτασης 10 ετών. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο Σχέδιο Ανασυγκρότησης της περιοχής σύμφωνα με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

Μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων εργασιών αποκατάστασης, ο νέος χώρος θα ανοίξει τις πόρτες του στους πολίτες, με στόχο να αποτελέσει έναν ζωντανό πυρήνα γνώσης, δημιουργικότητας και πολιτιστικής έκφρασης, προσφέροντας ευκαιρίες μάθησης, ψυχαγωγίας και κοινωνικής συμμετοχής.

Η παραχώρηση του ακινήτου, με την οποία υλοποιείται απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Π.&Δ. ληφθείσα επί προεδρίας του κου Δημήτριου Σταμάτη, αποτελεί μια πράξη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, μια στοχευμένη παρέμβαση που αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών και προάγει την κοινωνική πρόοδο, ενώ παράλληλα δημιουργεί νέες ευκαιρίες συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό, η νέα Πρόεδρος του Δ.Σ. του Τ.Π.& Δ. Σταματίνα Παπαδόγγονα, δήλωσε :

«Με την παραχώρηση του συγκεκριμένου ακινήτου, το Τ.Π.&Δ. με συνέπεια και υπευθυνότητα συνεχίζει να αποδεικνύει, ότι η αποστολή του δεν περιορίζεται στην οικονομική δραστηριότητα, αλλά εκτείνεται στην κοινωνική προσφορά. Στόχος μας παραμένει, να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην τοπική ανάπτυξη, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που αφήνουν θετικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών.»