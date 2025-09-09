#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Συμμετέχει σε ευρωπαϊκό έργο για την ψηφιακή μετάβαση του δικαίου

Πρόκειται για μια σημαντική πολυμερή συνεργασία μεταξύ 15 κρατών-μελών της Ε.Ε. Το έργο υλοποιείται με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δημοσιεύθηκε: 9 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:58

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συμμετέχει στο διακρατικό έργο με τίτλο «Supporting Digital Transformation in Competition Law Enforcement», που έχει ως στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων των εθνικών αρχών ανταγωνισμού στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και των μεγάλων δεδομένων (big data).

Το έργο υλοποιείται με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Competition) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Τεχνικής Υποστήριξης (TSI) Technical Support Instrument, υπό τη διαχείριση της Ομάδας Μεταρρυθμίσεων και Επενδύσεων (SG Reform) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πρόκειται για μια σημαντική πολυμερή συνεργασία μεταξύ 15 κρατών-μελών της Ε.Ε., με βασικούς στόχους:

  • Την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της τεχνικής κατάρτισης των αρχών ανταγωνισμού στη χρήση εργαλείων AI και ανάλυσης δεδομένων για την υποστήριξη ερευνητικών διαδικασιών
  • Τη διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειρίας και τεχνογνωσίας μεταξύ των συμμετεχόντων αρχών
  • Την παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της AI και την ενίσχυση της ψηφιακής τους ετοιμότητας

Η συμμετοχή της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε αυτή την πρωτοβουλία αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την ερευνητική της ικανότητα, ενδυναμώνοντας τον ρόλο της σε ένα διαρκώς ψηφιοποιούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Η Ε.Α. έχει τη χαρά να συμμετέχει στο έργο μαζί με τις αρχές ανταγωνισμού των εξής χωρών: Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Βέλγιο και Σλοβενία.

Το έργο εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη βελτίωση της τεχνολογικής της επάρκειας, την προώθηση καινοτόμων εργαλείων επιβολής του δικαίου του ανταγωνισμού και τη θεσμική της ετοιμότητα για τις προκλήσεις του μέλλοντος.

