Πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας στις «Ημέρες Καριέρας» ΔΥΠΑ στη Θεσσαλονίκη

Η εκδήλωση στην οποία συμμετέχουν 100 επιχειρήσεις ξεκινά αύριο, Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως το Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου. Είσοδος δωρεάν.

Δημοσιεύθηκε: 11 Σεπτεμβρίου 2025 - 10:15

Χιλιάδες ευκαιρίες απασχόλησης και δικτύωσης περιμένουν τους επισκέπτες στις «Ημέρες Καριέρας» που διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στη Θεσσαλονίκη αύριο Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 18:00, στην Αποθήκη Γ’ του Λιμανιού (Α’ Προβλήτα, Ναυάρχου Βότση 4).

Συμμετέχουν 100 επιχειρήσεις που διαθέτουν περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας και καλύπτουν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης καθώς και ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και κλάδων της οικονομίας.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν και η δήλωση συμμετοχής βρίσκεται στη διεύθυνση:

https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-thessaloniki-septembrios-2025

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού και να ενημερωθούν για τις δεξιότητες που βρίσκονται σε μεγαλύτερη ζήτηση.

Επειδή υπάρχει η δυνατότητα για πολλαπλές συνεντεύξεις εργασίας επιτόπου, συνιστάται στους υποψηφίους να έχουν μαζί τους αρκετά αντίγραφα του βιογραφικού τους σημειώματος.

Η αναλυτική λίστα με τις διαθέσιμες θέσεις, τις ειδικότητες και τις επιχειρήσεις είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr

Περισσότερα σχετικά με τη ΜΕΜΜΕ: https://www.dypa.gov.gr/memme

