Η Ζαφείρα Καστρινάκη νέα Πρόεδρος στο ΣΟΕ

Νέα Πρόεδρος στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ), το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αναλαμβάνει η κυρία Ζαφείρα Καστρινάκη. Η κυρία Καστρινάκη διαδέχεται τον κ. Μιχάλη Αργυρό, ο οποίος θα προΐσταται στο εξής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού.

Η Ζαφείρα Καστρινάκη είναι Διδάκτωρ Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Warwick, με μεταπτυχιακό στη Χρηματοοικονομική από το Πανεπιστήμιο του Sheffield και πτυχίο Οικονομικών Επιστημών από το ΑΠΘ.

Διαθέτει πολυετή ακαδημαϊκή εμπειρία, έχοντας διατελέσει Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας στο Brunel University και Επίκουρη Καθηγήτρια στο University of Bath και στο University College London, ενώ έχει αναπτύξει ερευνητικά προγράμματα στο Imperial College London σχετικά με την καινοτομία και την οικονομική μεγέθυνση.

Το ερευνητικό της έργο εστιάζει στη Μικροοικονομική και τα Οικονομικά του Ανταγωνισμού, με σημαντικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους.

Τα τελευταία χρόνια υπηρετεί στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων ως Επικεφαλής του Τομέα Οικονομικής Ανάπτυξης και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, με ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, εκπροσωπεί την Ελλάδα σε ευρωπαϊκές και διεθνείς επιτροπές (ECOFIN, ΟΟΣΑ, Global Forum on Productivity) και το 2023 εξελέγη Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής (EPC) του ECOFIN.