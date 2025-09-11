ΕΛΣΤΑΤ: Στα 9,25 δισ. ευρώ οι περιβαλλοντικοί φόροι το 2023

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δημοσιεύθηκε: 11 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:22

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα στοιχεία για τα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους για το έτος 2023 και αναθεωρημένα στοιχεία για την περίοδο 2014-2022. Τα στοιχεία συλλέγονται από διοικητικές πηγές.

Στην ανάλυση παρουσιάζονται στοιχεία για το σύνολο των περιβαλλοντικών φόρων και τις σχετικές υποκατηγορίες φόρων (φόροι ενέργειας, φόροι μεταφορών, φόροι ρύπανσης και φόροι χρήσης πόρων) που καταβάλλονται από τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας τα νοικοκυριά και τους μη μόνιμους κατοίκους εντός της επικράτειας.

Συνολικοί περιβαλλοντικοί φόροι

Το 2023, τα συνολικά έσοδα από τους περιβαλλοντικούς φόρους ανήλθαν σε 9.257,0 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας ετήσια μείωση 20,4% σε σύγκριση με το 2022.

Τα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους αποτέλεσαν το 10,6% των συνολικών φόρων και κοινωνικών εισφορών της Ελληνικής οικονομίας, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,1 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με το έτος 2022.

Αναφορικά με τις μονάδες που κατέβαλλαν τους περιβαλλοντικούς φόρους το έτος 2023, οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας συμμετείχαν συνολικά με 6.184,6 εκ. ευρώ και με ποσοστό 66,8% επί του συνόλου των εσόδων από περιβαλλοντικούς φόρους, ενώ τα νοικοκυριά και οι μη μόνιμοι κάτοικοι κατέβαλαν 3.072,4 εκ. ευρώ τα οποία αντιστοιχούσαν στο 33,2% των συνολικών περιβαλλοντικών φόρων

