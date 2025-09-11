#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΟΣΕ: Προχωρούν τα έργα για την αποκατάσταση των ζημιών του Daniel

Πρόκειται για μια στρατηγική επένδυση που θωρακίζει το σιδηροδρομικό δίκτυο απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα και ενισχύει την ανθεκτικότητά του στην κλιματική κρίση.

ΟΣΕ: Προχωρούν τα έργα για την αποκατάσταση των ζημιών του Daniel

Δημοσιεύθηκε: 11 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:32

Ο ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, Διαχειριστής της Σιδηροδρομικής Υποδομής της χώρας, ανακοινώνει ότι τα έργα αναβάθμισης της σιδηροδρομικής υποδομής στη Θεσσαλία, τα οποία ξεκίνησαν τον Απρίλιο 2025 σε συνέχεια των καταστροφών που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel, προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και βρίσκονται πλέον στην πιο κρίσιμη φάση τους. Η ολοκλήρωση αναμένεται το καλοκαίρι του 2026.

Πρόκειται για μια στρατηγική επένδυση που θωρακίζει το σιδηροδρομικό δίκτυο απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα και ενισχύει την ανθεκτικότητά του στην κλιματική κρίση. Τα έργα περιλαμβάνουν ενισχυμένες κατασκευές, σύγχρονα συστήματα Σηματοδότησης, ETCS L1, Τηλεδιοίκησης και Ηλεκτροκίνησης, καθώς και κρίσιμες παρεμβάσεις που αυξάνουν τη χωρητικότητα στον βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 450 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και περιλαμβάνει τις αποκαταστάσεις στη διπλή γραμμή Δομοκός-Κραννώνας και στα τμήματα Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα και Λάρισα-Βόλος.

Για την υλοποίηση των εργασιών απαιτείται η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της γραμμής κατά τη διάρκεια της ημέρας, γεγονός που συνεπάγεται μείωση δρομολογίων.

Ο ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος συνεργάζεται στενά με τη Hellenic Train για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, καθώς και με τους σιδηροδρομικούς παρόχους εμπορευματικών μεταφορών για τον καλύτερο δυνατό προγραμματισμό και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων.

