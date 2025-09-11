Eurobank: Σύμφωνη με το βασικό σενάριο της αγοράς η πορεία του ΑΕΠ

Σύμφωνα με τα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών του β’ τριμήνου 2025 που δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο τριμηνιαίος πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή η τριμηνιαία ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), διαμορφώθηκε στο 0,6%, από 0,1% το α’ τρίμηνο 2025, και ο αντίστοιχος ετήσιος, στο 1,7%, από 2,2%.

Στο πιο πρόσφατο τεύχος του περιοδικού Focus Economics (Σεπ-25), η μέση εκτίμηση της αγοράς (consensus forecast) για την ανάπτυξη στην Ελλάδα το β’ τρίμηνο 2025 ήταν 0,6% και 1,8% σε τριμηνιαία και σε ετήσια βάση αντίστοιχα. Συνεπώς, η πορεία της ελληνικής οικονομίας το β’ τρίμηνο 2025 ήταν σύμφωνη με το βασικό σενάριο της αγοράς.

Στη θετική πλευρά των αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου 2025, συγκαταλέγονται, η αύξηση των επενδύσεων παγίων (7,4% QoQ και 6,5% YoY) και των εξαγωγών υπηρεσιών (2,6% QoQ και 3,9% YoY). Η ενίσχυση των επενδύσεων παγίων -τόσο σε τριμηνιαία όσο και σε ετήσια βάση- προήλθε κυρίως από τις κατηγορίες των κεφαλαιουχικών αγαθών των κατοικιών, του μεταφορικού εξοπλισμού και των άλλων κατασκευών.

Η αύξηση των εξαγωγών υπηρεσιών αντανακλά πρωτίστως την καλή πορεία των τουριστικών εσόδων αλλά και τη θετική επίδοση άλλων κλάδων υπηρεσιών πλην των μεταφορών. Τέλος, στην αρνητική πλευρά των αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου 2025, τοποθετείται κυρίως η αναιμική επίδοση των εξαγωγών αγαθών (0,0% QoQ και -1,1% YoY), στοιχείο που χαρακτηρίζει την πορεία αυτής της συνιστώσας δαπάνης του ΑΕΠ τα τελευταία 2,5 χρόνια.

Για το σύνολο του α’ εξαμήνου 2025, ο ετήσιος πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας διαμορφώθηκε στο 2,0%, υψηλότερος κατά 0,4 και 0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών μελών (ΕΕ-27) και την Ευρωζώνη αντίστοιχα.

Η Μάλτα κατέγραψε την υψηλότερη ανάπτυξη ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ-27 (πλην Ιρλανδίας και Λουξεμβούργου) το α’ εξάμηνο 2025 με 3,5%, και ακολούθησαν: η Πολωνία (3,4%), η Βουλγαρία (3,3%), η Κύπρος (3,2%), η Κροατία (3,2%), η Λιθουανία (3,1%), η Ισπανία (2,8%), η Τσεχία (2,5%), η Δανία (2,2%), η Ολλανδία (2,0%), η Ελλάδα (2,0%), η Πορτογαλία (1,8%), η Ρουμανία (1,4%), η Σουηδία (1,1%), το Βέλγιο (1,1%), η Σλοβακία (0,8%), η Γαλλία (0,7%), η Ιταλία (0,6%), η Φινλανδία (0,6%), η Λετονία (0,3%), η Γερμανία (0,2%), η Εσθονία (0,1%), η Σλοβενία (0,1%), η Αυστρία (0,0%) και η Ουγγαρία (-0,1%).

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το πραγματικό ΑΕΠ στην Ελλάδα το β’ τρίμηνο 2025 ξεπέρασε τα προ πανδημίας επίπεδα, ήτοι του δ’ τριμήνου 2019, κατά 11,1%, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος στην Ευρωζώνη ήταν 6,0%.