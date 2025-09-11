Στρατηγική συνεργασία ΔΥΠΑ– Alfa Wood Group

Η Διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), Γιάννα Χορμόβα, και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Alfa Wood Group, Βασίλης Αδαμόπουλος, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, με σκοπό την ενίσχυση της μαθητείας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης στον βιομηχανικό κλάδο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση

Στο πλαίσιο της συνεργασίας δημιουργείται η νέα ειδικότητα «Τεχνίτης Βιομηχανικών Αυτοματισμών» στην Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) Μαθητείας Λάρισας, με παράλληλη λειτουργία τμήματος στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στα Γρεβενά. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν υψηλού επιπέδου γνώσεις και πρακτική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, ενώ θα έχουν εξασφαλισμένη επαγγελματική αποκατάσταση με αρχικές αποδοχές από 1.500€ μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Ο Όμιλος Alfa Wood Group δεσμεύτηκε να εξασφαλίσει θέσεις μαθητείας, να στηρίξει έμπρακτα την κατάρτιση των νέων και να προσφέρει τεχνογνωσία και πραγματικές ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.

Η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δήλωσε:

«Σε μια εποχή που οι ανάγκες της βιομηχανίας εξελίσσονται ραγδαία, η σύμπραξη με έναν ισχυρό βιομηχανικό όμιλο όπως η Alfa Wood Group μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες, να συνδέσουμε την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, να ενισχύσουμε την παραγωγικότητα και να συμβάλουμε ουσιαστικά στην τοπική και εθνική οικονομία.

Με τη δημιουργία της νέας ειδικότητας “Τεχνίτης Βιομηχανικών Αυτοματισμών”, δίνουμε στους νέους και τις νέες της Θεσσαλίας και της Δυτικής Μακεδονίας τη δυνατότητα να αποκτήσουν υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες σε έναν τομέα αιχμής, με σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση και αξιοπρεπείς αποδοχές.

Η ΔΥΠΑ επενδύει σταθερά στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, στηρίζει την τοπική κοινωνία και δημιουργεί πραγματικές προοπτικές απασχόλησης για τους αποφοίτους μας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να χτίσουν το μέλλον τους με ασφάλεια και προοπτική».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Alfa Wood Group, Βασίλης Αδαμόπουλος, δήλωσε:

«Η Alpha Wood Group, ως ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο της, επενδύει τόσο στην τεχνολογική καινοτομία των εργοστασίων της, όσο και στη συνεχή επιμόρφωση των εργαζομένων της.

Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ, επιδιώκει να μεταλαμπαδεύσει τη γνώση και την εμπειρία της γύρω από τις παραγωγικές διαδικασίες, μέσω της συμμετοχής της στο παράρτημα της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) Μαθητείας Λάρισας, στα Γρεβενά.

Τα πτυχία που θα λάβουν οι επιτυχόντες αποτελούν πιστοποίηση ουσιαστικής γνώσης, η οποία θα τους προσφέρει σημαντικά επαγγελματικά εφόδια, άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα ικανοποιητικές απολαβές».