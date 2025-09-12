ΕΥΔΑΠ: Τίτλοι τέλους για το διαγωνισμό δημιουργίας ΚΕΛ στην Ανατ. Αττική

Τη ματαίωση του διαγωνισμού για την κατασκευή του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας, εκτιμώμενου κόστους 110 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ.

Είχε προηγηθεί η απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ (Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) να ακυρώσει τις προσφορές όλων των ομίλων, που συμμετείχαν στο σχετικό διαγωνισμό, αφού προηγουμένως όλοι οι συμμετέχοντες είχαν προσφύγει κατά του αρχικού αποτελέσματος.

Υπενθυμίζεται πως πριν τις προσφυγές είχαν απορριφθεί οι προσφορές των κοινοπραξιών AKTOR – ΑΒΑΞ – ΗΛΕΚΤΩΡ, Intrakat-Envitec (με το σκεπτικό πως στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, καθώς οι επικεφαλής των κοινοπραξιών ανήκουν πλέον στον όμιλο AKTOR) και ΤΕΡΝΑ – Thalis – Ηλιοχώρα (υπήρχαν πληροφορίες ότι η απόρριψη της προσφοράς αφορούσε σε κάποιες τυπικές ελλείψεις). Αντιθέτως, η Επιτροπή Διαγωνισμού είχε αποδεχθεί τις προσφορές των Γκολιόπουλος – ΕΡΓΟΤΕΜ και ΜΕΤΚΑ – Μεσόγειος – Μεσόγειος Aqua.

Σημειώνεται πως η έναρξη του διαγωνισμού για το εν λόγω ΚΕΛ είχε γίνει το 2023, διαθέτει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση αλλά και χρονικό όριο για την απορρόφησή της. Στην παρούσα φάση μένει να φανεί αν η ΕΥΔAΠ θα κινηθεί άμεσα στην επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού.

Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονταν ειδικότερα η κατασκευή του ΚΕΛ Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας, του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού διάθεσης εκροών και του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης (ΚΠΕΕ) συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος χώρου.

Τοποθεσία εκτέλεσης της εργολαβίας ήταν ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος, θέση Πλατύ Χωράφι για το ΚΕΛ και θέση Ακρωτήριο Βελάνι για τον υποθαλάσσιο αγωγό διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων.

Το εν λόγω έργο είναι προφανώς σημαντικό για την ανατολική Αττική, ενώ ο ανάδοχος εκτός από την κατασκευή του θα αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του ΚΕΛ και του ΚΠΕΕ για λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ.

Η διάρκεια σύμβασης είχε οριστεί σε 114 μήνες. Από αυτούς, οι πρώτοι 30 μήνες αφορούν την κατασκευή του έργου, ενώ οι επόμενοι 84 μήνες την κανονική λειτουργία και συντήρησή του από τον ανάδοχο.