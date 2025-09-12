Τζιλιβάκης (ΑΑΕΕ): Εντείνουμε τις προσπάθειες κατά της αδήλωτης εργασίας

Εκδήλωση για τα οφέλη της δηλωμένης εργασίας οργάνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, τόπος συνάντησης των συμμετεχόντων, η διαπίστωση πως η αδήλωτη εργασία πλήττει την κοινωνική συνοχή, βλάπτοντας τους εργαζόμενους, τις υγιείς επιχειρήσεις και τον ανταγωνισμό, τα ασφαλιστικά ταμεία, την πολιτεία και τελικά την κοινωνία στο σύνολό της.

«Με στοχευμένους ελέγχους στηρίζουμε τον εργαζόμενο, αλλά και τον συνεπή εργοδότη και εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την αντιμετώπιση τόσο της αδήλωτης, όσο και της υποδηλωμένης εργασίας», είπε ο διοικητής της Επιθεώρησης Εργασίας, Γιώργος Τζιλιβάκης.

Στα μετρήσιμα οφέλη από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, με την εντυπωσιακή αύξηση των δηλωμένων υπερωριών, αναφέρθηκε σε παρέμβασή της η υφυπουργός Εργασίας, Άννα Ευθυμίου, σημειώνοντας: «Η αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία πλήττει των πυρήνα των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τον ανταγωνισμό μεταξύ εργοδοτών».

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης η Χαριτίνη Καραγιώργη, προϊσταμένη της ΠΔΕΕΣ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η Αθηνά Βαλαμβού, προϊσταμένη επιθεωρήτρια στην υπηρεσία ειδικών επιθεωρητών, προέβαλαν τα πολλαπλά οφέλη της νομιμότητας για τους εργαζόμενους, τους εργοδότες και το κράτος. Αναλύθηκαν στοιχεία που αφορούν στη σημαντική αύξηση των ελέγχων και την επιβολή προστίμων. Τονίστηκε ότι η Επιθεώρηση Εργασίας αξιοποιεί σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, με την παράλληλη υλοποίηση στοχευμένων επιχειρησιακών σχεδίων, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να προστατεύει τα εργασιακά δικαιώματα, να ενισχύει τη νομιμότητα και να διασφαλίζει τον ισότιμο ανταγωνισμό.

Ακολούθησε συζήτηση, την οποία συντόνισε η Ελένη Ζάχου, προϊσταμένη τμήματος συντονισμού επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων Κεντρικής Μακεδονίας, με τη συμμετοχή του καθηγητή εργατικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Δημήτρη Γούλα, του προέδρου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης Χάρη Κυπριανίδη, του μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων Σωτήρη Κοτσαμπά και του Θεόδωρου Λιάκου, payroll manager από το Tor Hotel Group.

Στα άμεσα οφέλη χρήσης του συστήματος Business Intelligence (BI) εστίασε στην παρουσίασή της η Αλεξάνδρα Μπρούμου, προϊσταμένη διεύθυνσης προγραμματισμού και συντονισμού επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων, υπογραμμίζοντας:

«Το σύστημα διαχειρίζεται αναλύει και συνδυάζει μεγάλο όγκο δεδομένων, από το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη και την ψηφιακή κάρτα εργασίας, για να εντοπίζει παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας, όπως υπερβάσεις ωραρίου, υπερωρίες που δεν έχουν δηλωθεί, αλλά και παραβάσεις που αφορούν επιχειρήσεις εκτός του πεδίου εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας, όπως η παράβαση της πενθήμερης απασχόλησης ή η μη καταβολή του νομοθετημένου κατώτατου μισθού. Μέσω του συστήματος BI, η παραβατικότητα δεν πιθανολογείται, διαγιγνώσκεται. Με άλλα λόγια αποδεικνύεται από τα δεδομένα που υποβάλλονται στο Εργάνη. Αυτό σημαίνει ότι οι έλεγχοι μπορεί να γίνονται σε μεγάλο βαθμό απομακρυσμένα, με ακρίβεια και διαφάνεια».