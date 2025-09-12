#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΔΥΠΑ: Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης ΑμεΑ

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθήνας και το ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης, για το σχολικό έτος 2025-2026.

ΔΥΠΑ: Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης ΑμεΑ

Δημοσιεύθηκε: 12 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:36

Τα ενταγμένα μέλη του Μητρώου Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ, καλούνται να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης Σχολικής Μονάδας, για την πρόσληψή τους ως Προσωρινοί Αναπληρωτές πλήρους ωραρίου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας ενός διδακτικού έτους, για τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθήνας και το ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης, για το σχολικό έτος 2025-2026.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 00:01 π.μ. έως τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 στις 23:59 μ.μ. μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://vet.dypa.gov.gr/dypa-calendar-front/

Για περισσότερες πληροφορίες https://www.dypa.gov.gr/nea-anakoinwseis

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στρατηγική συνεργασία ΔΥΠΑ– Alfa Wood Group

Σήμερα και αύριο οι δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων για εκπαιδευτικούς ΔΥΠΑ

Πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας στις «Ημέρες Καριέρας» ΔΥΠΑ στη Θεσσαλονίκη

Ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα ΔΥΠΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο