Αυξημένος ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους το 2ο τρίμηνο

Τα στοιχεία χωρίς διόρθωση δείχνουν αύξηση 10,3% έναντι αύξησης 8,6% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Β΄ τριμήνου 2024 προς το Β΄ τρίμηνο του 2023.

Δημοσιεύθηκε: 12 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:51

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον τριμηνιαίο Δείκτη Μισθολογικού Κόστους, στο σύνολο της οικονομίας, εξαιρουμένου του Πρωτογενή Τομέα και των Δραστηριοτήτων των Νοικοκυριών, για το Β΄ τρίμηνο του έτους 2025.

Ειδικότερα:

Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Β΄ τριμήνου 2025, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β΄ τριμήνου 2024, παρουσιάζει αύξηση 10,3% έναντι αύξησης 8,6% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Β΄ τριμήνου 2024 προς το Β΄ τρίμηνο του 2023

Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Β΄ τριμήνου 2025, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β΄ τριμήνου 2024, παρουσιάζει αύξηση 8,7% έναντι αύξησης 7,3% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Β’ τριμήνου έτους 2024 προς το Β΄ τρίμηνο του 2023.

Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Β΄ τριμήνου 2025, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β΄ τριμήνου 2024, παρουσιάζει αύξηση 10,1% έναντι αύξησης 8,7% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Β΄ τριμήνου 2024 προς το Β΄ τρίμηνο 2023.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

 

