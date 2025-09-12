Wood: Ραγδαία μείωση χρέους, υψηλή ανάπτυξη στην Ελλαδα

Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε κομβική καμπή, με το δημόσιο χρέος να ακολουθεί εντυπωσιακά καθοδική πορεία, ενώ οι προοπτικές ανάπτυξης δείχνουν ανθεκτικότητα, παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Wood & Co. (Raffaella Tenconi, Alessio Chiesa), η στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη να επιμείνει στη δημοσιονομική πειθαρχία έχει αποδώσει καρπούς, οδηγώντας σε συνεχή υπεραπόδοση των στόχων και σε πρωτογενή πλεονάσματα που ξεπερνούν το 6% του ΑΕΠ.

Το δημόσιο χρέος, που είχε εκτοξευθεί στο 212,8% του ΑΕΠ το 2021, έχει υποχωρήσει στο 152,5% το α΄ τρίμηνο του 2025, με την κυβέρνηση να στοχεύει σε 149,1% στο τέλος της χρονιάς. Η Wood εμφανίζεται ακόμη πιο αισιόδοξη, προβλέποντας ότι το χρέος θα μειωθεί στο 144,2% το 2025, 134,5% το 2026 και θα φτάσει το 101,3% το 2030, έναντι κυβερνητικής πρόβλεψης για 120% την ίδια χρονιά.

Η σταθερή αυτή μείωση στηρίζεται όχι μόνο στα υψηλά πλεονάσματα, αλλά και στη διαχείριση του χρέους. Τα κρατικά ταμεία διαθέτουν αποθεματικά ύψους €42,6 δισ. (17,5% του ΑΕΠ), ποσό τριπλάσιο από τις φετινές χρηματοδοτικές ανάγκες (€15,3 δισ.). Η κυβέρνηση σχεδιάζει μάλιστα την πρόωρη εξόφληση των δανείων του Greek Loan Facility (GLF) έως το 2031, δέκα χρόνια νωρίτερα, ώστε να αποφύγει τον αναχρηματοδοτικό κίνδυνο με υψηλότερα επιτόκια.

Η σύνθεση του χρέους παραμένει ευνοϊκή: η πλειονότητα αφορά δανειακές υποχρεώσεις προς θεσμούς (108,6% του ΑΕΠ) έναντι τίτλων στις αγορές (40,9%). Το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από τον EFSF (31,25%), τον ESM (14,8%) και το GLF (7,8%). Παράλληλα, η συμμετοχή ξένων επενδυτών στα ελληνικά ομόλογα έχει αυξηθεί στο 20% το α΄ τρίμηνο του 2025, από 11% το 2023, στοιχείο που δείχνει επιστροφή εμπιστοσύνης.

Δημοσιονομική εικόνα και προοπτικές

Το 2024 καταγράφηκε πλεόνασμα 1,3% του ΑΕΠ (βάσει ESA), ενώ μέχρι τον Ιούλιο του 2025 το συνολικό πλεόνασμα έφθανε το 3,9% (ταμειακή βάση). Η ενίσχυση των εσόδων (+2,9 μονάδες ΑΕΠ) προήλθε από καλύτερη φορολογική συμμόρφωση, αλλά και από έσοδα ιδιωτικοποιήσεων – με κορυφαίο το συμβόλαιο της Αττικής Οδού (€3,3 δισ.). Αν και οι ιδιωτικοποιήσεις μετά το 2025 θα αποδώσουν πολύ λιγότερα, η Wood εκτιμά ότι η χώρα έχει εδραιώσει την αξιοπιστία της και μπορεί να στηριχθεί πλέον σε ανάπτυξη και μεταρρυθμίσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει δέσμη φοροελαφρύνσεων ύψους €1,76 δισ. για το 2026 (0,7% ΑΕΠ) και €2,5 δισ. για το 2027 (0,9% ΑΕΠ), με στόχο κυρίως τα νοικοκυριά με παιδιά, τους νέους και τους συνταξιούχους. Παρά τη χαλάρωση, οι αναλυτές της Wood δεν βλέπουν κίνδυνο εκτροχιασμού, καθώς η γενική κατεύθυνση παραμένει υπέρ της μείωσης του χρέους.

Η οικονομία και οι προοπτικές ανάπτυξης

Η ανάπτυξη προβλέπεται στο 2% το 2025 και 2,5% το 2026, λίγο υψηλότερη από τις ευρωπαϊκές επιδόσεις. Η κατανάλωση εμφανίζει κόπωση – με τις λιανικές πωλήσεις στάσιμες – αλλά οι επενδύσεις διατηρούν δυναμική, χάρη στη γρήγορη απορρόφηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει λάβει €21,3 δισ. (59,3% του συνόλου) και αναμένεται να φτάσει το 70% ως τον Σεπτέμβριο 2025. Η Ε.Ε. ενέκρινε τον Ιούλιο αναθεωρημένο σχέδιο για να διασφαλιστεί η πλήρης αξιοποίηση έως το καλοκαίρι του 2026.

Στην αγορά εργασίας, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε στα €880 το 2025 (+6%) και θα φθάσει τα €950 το 2027. Η Wood θεωρεί ότι η παραγωγικότητα θα συνεχίσει να υπερέχει του κόστους εργασίας, περιορίζοντας τις πληθωριστικές πιέσεις. Για φέτος ο πληθωρισμός προβλέπεται στο 3% και το 2026 στο 2,8%.

Η εικόνα που προκύπτει είναι μιας οικονομίας που, μετά από δεκαετίες κρίσεων, έχει χτίσει ένα αξιόπιστο προφίλ στις αγορές, με σταθερά βήματα προς την αποκλιμάκωση του χρέους.

Η Wood προβλέπει ότι η Ελλάδα θα παραμείνει σε τροχιά πρωτογενών πλεονασμάτων άνω του 2% του ΑΕΠ, εξασφαλίζοντας χώρο για περαιτέρω μειώσεις του χρέους και πιθανές νέες αναβαθμίσεις από τους οίκους αξιολόγησης.

Αν και η πολιτική διάσταση ενόψει εκλογών του 2027 μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετα μέτρα στήριξης, το βασικό σενάριο παραμένει θετικό: το δημόσιο χρέος συνεχίζει να βαίνει μειούμενο και η οικονομία διατηρεί ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.