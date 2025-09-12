Στο εδώλιο ο διευθυντής Καρδιοχειρουργικής για το «φακελάκι»

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Δημοσιεύθηκε: 12 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:25

 

Στο εδώλιο θα βρεθεί σήμερα ο διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, προκειμένου να δικαστεί από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας για το επίμαχο «φακελάκι».

Μετά από καταγγελία συζύγου ασθενούς, οι αστυνομικοί του έστησαν παγίδα με προσημειωμένα χαρτονομίσματα και τον συνέλαβαν, με αποτέλεσμα ο γιατρός να κατηγορείται για δωροληψία.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη ο σύζυγός της, την πλησίασε με το πρόσχημα της ενημέρωσης για την πορεία υγείας του δικού της ανθρώπου και της ζήτησε, σύμφωνα με την καταγγελία της, 5.000 ευρώ, προκειμένου να τύχει ευνοϊκής μεταχείρισης και αποθεραπείας μέσα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες προανακριτικά στην αστυνομία φέρεται να υποστήριξε ότι τα χρήματα αυτά ήταν νόμιμα. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε πως τα χρήματα που βρέθηκαν πάνω του τα έδωσε η γυναίκα χωρίς ο ίδιος να τα απαιτήσει.

Σημειώνεται πως ο γιατρός έχει αντίστοιχο ποινικό ιστορικό.

Έχει επίσης καταδικαστεί για δωροληψία, για φακελάκι που φέρεται να απαίτησε και να πήρε από ασθενή του. Είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με τριετή αναστολή και εκκρεμεί η εκδίκαση της υπόθεσης αυτής ενώπιον του δεύτερου βαθμού.

