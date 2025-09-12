Ντέμης Χασάμπης: Τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα η τεχνητή νοημοσύνη

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Συνιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Google DeepMind, Demis Hassabis, τη Γενική Διευθύντρια της Google για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη Πέγκυ Αντωνάκου και άλλα στελέχη της Google, στο πλαίσιο διυπουργικής σύσκεψης με θέμα «Το Μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκαν τρόποι εμβάθυνσης και διεύρυνσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, με δεδομένο ότι η Ελλάδα διαθέτει υψηλής ειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, έχει αναπτύξει μία ιδιαίτερα λεπτομερή στρατηγική για την ομαλή μετάβαση στην εποχή της ΤΝ και έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει στο πεδίο δυνητικές εφαρμογές της ΤΝ σε σημαντικούς κλάδους, όπως η προστασία από φυσικές καταστροφές, η παιδεία και η υγεία.

Τονίστηκε παράλληλα η σημασία της διαμόρφωσης ενός σαφούς πλαισίου για την ηθική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και της σωστής εκπαίδευσης των παιδιών στην εποχή της ΤΝ.

Κατά την έναρξη της σύσκεψης, ο Πρωθυπουργός δήλωσε:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Demis, χαίρομαι πραγματικά που σε καλωσορίζω και που έχουμε αυτή τη συζήτηση με μερικούς από τους κορυφαίους Υπουργούς μας. Θέλω απλώς να επισημάνω ότι εκτιμούμε πραγματικά τη σχέση που έχουμε οικοδομήσει με την Google. Θεωρούμε ότι αποτελεί στρατηγική συνεργασία. Έχουμε ήδη φέρει αποτελέσματα σε διάφορους τομείς, όπως οι υποδομές, ο πολιτισμός και η εκπαίδευση, αλλά ο σκοπός αυτής της συζήτησης είναι να αξιοποιήσουμε τις παγκόσμιες γνώσεις σας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης για να εντοπίσουμε νέους τομείς συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την αποτελεσματικότητα στη διακυβέρνηση.

Αυτό είναι ένα ζήτημα που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Διακρίνουμε εξαιρετικές δυνατότητες όσον αφορά στον εξορθολογισμό των κυβερνητικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της κυβέρνησης και των πολιτών. Έχουμε ήδη ενσωματώσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην κύρια πύλη δημόσιων υπηρεσιών και τα αποτελέσματα είναι άκρως εντυπωσιακά. Θα θέλαμε επίσης να κατανοήσουμε πώς βλέπετε τη θέση της Ελλάδας στο νέο αναδυόμενο τοπίο της τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως γνωρίζετε, έχουμε μία πολύ λεπτομερή στρατηγική ως προς τον ρόλο και τη θέση που μπορεί να έχει η Ελλάδα στο παγκόσμιο οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχουν ορισμένοι τομείς, όπως η εκπαίδευση και η υγειονομική περίθαλψη, όπου πιστεύω ότι μπορούμε να σημειώσουμε τεράστια πρόοδο και να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας.

Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τους μιλήσουμε απόψε -σας ευχαριστώ που συμφωνήσατε να αλλάξει η ώρα της εκδήλωσης, καταλαβαίνετε ότι στις 21:00 το βράδυ, όσο και αν τους συναρπάζει η τεχνητή νοημοσύνη και η παρουσία σας, αμφιβάλλω αν θα υπήρχε μεγάλο ακροατήριο-, αλλά να μιλήσουμε και για ζητήματα που ξέρω ότι σας ενδιαφέρουν, θέματα που σας απασχολούν, για την προστασία των παιδιών και των ανηλίκων, των εφήβων.

Και βέβαια, να μιλήσουμε για τη συζήτηση σχετικά με τη δημόσια σφαίρα και πώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να σπάσουμε τα «σιλό» της πόλωσης και να έχουμε έναν πιο πολιτισμένο διάλογο, κάτι που φυσικά πρέπει να μας απασχολεί όλους, ως δημοκρατικές χώρες, ειδικά υπό το φως των φρικτών γεγονότων που έλαβαν χώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Θα σταματήσω εδώ. Και πάλι, σας ευχαριστώ πολύ που αφιερώσατε χρόνο στην ομάδα μας.

Ο Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Google DeepMind Ντέμης Χασάμπης (Demis Hassabis) σημείωσε από την πλευρά του: «Η Ελλάδα έχει μια τεράστια ευκαιρία να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της μεγιστοποίησης των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης, αξιοποιώντας το εντυπωσιακό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων και την κουλτούρα καινοτομίας που διαθέτει. Μαζί με την υπόλοιπη Ευρώπη, η Ελλάδα μπορεί επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της υπεύθυνης ανάπτυξης και διακυβέρνησης της τεχνητής νοημοσύνης σε παγκόσμιο επίπεδο, συνεργαζόμενη στενά με συμμάχους όπως οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης Γιάννης Μαστρογεωργίου και η Διευθύντρια του Γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, Αριστοτελία Πελώνη.

Από την πλευρά της Google έλαβε μέρος επίσης η Ευγενία Μπόζου, Επικεφαλής Κυβερνητικών Σχέσεων και Δημόσιας Πολιτικής.