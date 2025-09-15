#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, «Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ», οι ωφελούμενοι θα λάβουν βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Ρέντη της ΔΥΠΑ. Το εκπαιδευτικό επίδομα.

Ξεκινά δράση επιδοτούμενης κατάρτισης για πρώην υπαλλήλους της «Ελληνικά Ναυπηγεία»

Δημοσιεύθηκε: 15 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:27

Ξεκινάει σήμερα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους στην πληροφορική που θα υλοποιήσει το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Ρέντη της ΔΥΠΑ.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα «Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ», συνολικής διάρκειας 160 ωρών, έχει στόχο οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας. Μέσα από την κατάρτιση, οι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν την ικανότητα να χειρίζονται αποτελεσματικά εργαλεία γραφείου, να αξιοποιούν το διαδίκτυο, να οργανώνουν και να παρουσιάζουν δεδομένα με σύγχρονα μέσα και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους σε ένα περιβάλλον που απαιτεί συνεχή τεχνολογική προσαρμογή.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε από τη ΔΥΠΑ και απευθύνεται σε 350 μέλη του Σωματείου Εργαζομένων «Η Τρίαινα», ωφελούμενων του ειδικού προγράμματος απασχόλησης ανέργων, πρώην εργαζομένων της εταιρείας «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.».

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω της πλατφόρμας Google G Suite, προσφέροντας ευελιξία στη μάθηση και πρόσβαση σε διαδραστικά εργαλεία. Οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ καθαρά ανά ώρα κατάρτισης.

Η ΔΥΠΑ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην αναβάθμιση προσόντων και δεξιοτήτων (upskilling) αλλά και στην επανειδίκευση (reskilling) του εργατικού δυναμικού της χώρας, ιδιαίτερα σε κλάδους αιχμής, μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Στόχος των δράσεων αυτών είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και η διατήρηση των θέσεων εργασίας τους.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από το ΚΔΒΜ Ρέντη της ΔΥΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/nea-anakoinwseis

