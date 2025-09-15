ΔΕΘ: Ολοκληρώθηκε με αύξηση στον αριθμό των επισκεπτών

Σε διαδικασία αποσυναρμολόγησης βρίσκεται ο εκθεσιακός χώρος της ΔΕΘ, μετά και την ολοκλήρωση της 89ης Διεθνούς έκθεσης. Με περίπου 228.000 επισκέπτες, 1.100 εκθέτες και πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων, η φετινή διοργάνωση κρίνεται ως επιτυχημένη από τους διοργανωτές.

Φέτος, οι επισκέπτες μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για πρώτη φορά το Μετρό, για να φτάσουν στο χώρο της έκθεσης, κάνοντας ευκολότερη τη μετακίνηση τους.

Παρά τον αυξημένο αριθμό των επισκεπτών, τα καταλύματα της Θεσσαλονίκης κατέγραψαν πληρότητα μόνο για το πρώτο Σαββατοκύριακο.

Αυξημένη ήταν η κίνηση στα καταστήματα της εστίασης. Στον αντίποδα, μηδαμινό φαίνεται πως ήταν το αποτύπωμα στον εμπορικό κόσμο της πόλης.

Οι προετοιμασίες για την 90η έκθεση έχουν ήδη ξεκινήσει, με τη διοργάνωση να βρίσκεται σε συζητήσεις για την επιλογή της τιμώμενης χώρας του 2026.

Πηγή: ertnews.gr