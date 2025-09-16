Μετωπική επίθεση Ryanair στον Χρήστο Δήμα: Καθυστέρησαν 6.200 πτήσεις!

Κάλεσμα στον Χρήστο Δήμα να λύσει τα προβλήματα με το σύστημα εναέριας κυκλοφορίας (ATC) στην Ελλάδα, που έχει προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις της, απευθύνει η low cost αεροπορική Ryanair. Καλεί μάλιστα τους Ελληνες επιβάτες της να πράξουν το ίδιο. Να σημειωθεί ότι προ ημέρων, με αφορμή το πρόβλημα των καθυστερήσεων, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εξέδωσε ανακοίνωση με τα βήματα που γίνονται για την επίλυση των προβλημάτων.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει:

Η Ryanair, η Νο1 αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη, απηύθυνε σήμερα (Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου) έκκληση προς τον υπουργό Μεταφορών Χρήστο Δήμα να επιδιορθώσει άμεσα την κακοδιαχειριζόμενη και υποστελεχωμένη υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ATC) της Ελλάδας, η οποία έχει προκαλέσει διαταραχές σε περισσότερες από 6.200 πτήσεις Ryanair και σε πάνω από 1 εκατομμύριο επιβάτες Ryanair μέχρι σήμερα φέτος (1 Ιανουαρίου - 15 Σεπτεμβρίου).

Οι υπουργοί Μεταφορών -όπως ο υπουργός Δήμας- είναι υπεύθυνοι για τις εθνικές υπηρεσίες ATC. Πρέπει να διασφαλίζουν ότι αυτές είναι σωστά διαχειριζόμενες και στελεχωμένες, ιδιαίτερα κατά την αιχμή της θερινής περιόδου, και να μην επιτρέπουν επανειλημμένες καθυστερήσεις ATC.

Η Ryanair καλεί τους Έλληνες επιβάτες της να επισκεφθούν τη σελίδα «Air Traffic Control Ruined Your Flight» και να απαιτήσουν από τον υπουργό Δήμα να αναλάβει δράση για να στελεχωθούν σωστά οι ελληνικές υπηρεσίες ATC και να αποφευχθούν περαιτέρω περιττές καθυστερήσεις.

Η Διευθύντρια Μάρκετινγκ της Ryanair, Dara Brady, δήλωσε:

«Είναι απαράδεκτο ότι η κακοδιαχείριση και οι ελλείψεις προσωπικού στις ελληνικές υπηρεσίες ATC συνεχίζουν να προκαλούν διαταραχές στις ελληνικές πτήσεις και στους επιβάτες. Μέχρι σήμερα φέτος (1 Ιανουαρίου - 15 Σεπτεμβρίου), περισσότεροι από 1 εκατομμύριο επιβάτες Ryanair -πολλοί από τους οποίους ταξίδευαν για διακοπές με μικρά παιδιά- έχουν υποστεί περιττές και αποφεύξιμες καθυστερήσεις ATC, και όλα αυτά επειδή ο υπουργός Δήμας δεν έχει αναλάβει δράση για να στελεχωθούν σωστά οι ελληνικές υπηρεσίες ATC.

Η Ryanair καλεί όλους τους επιβάτες να επισκεφθούν τη σελίδα "Air Traffic Control Ruined Your Flight" και να απαιτήσουν από τον εθνικό τους υπουργό Μεταφορών -όπως ο υπουργός Δήμας- να αναλάβει άμεση δράση για να επιδιορθώσει τις εθνικές υπηρεσίες ATC και να σταματήσει αυτές τις περιττές καθυστερήσεις ATC».