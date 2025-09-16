Πληρωμές άνω των 9 εκατ. ευρώ από το ΕΚΚΟΜΕΔ σε 15 ημέρες

Το ΕΚΚΟΜΕΔ, μέσα σε μόλις 15 ημέρες, προχώρησε σε νέες πληρωμές ύψους 9,01 εκατ. ευρώ για 13 έργα (3 διεθνή, 10 εγχώρια), τα οποία ενίσχυσαν την εθνική οικονομία με 14 εκατ. ευρώ.

Με τις νέες εκταμιεύσεις, οι συνολικές πληρωμές από τις 4 Σεπτεμβρίου 2024, (ημερομηνία σύστασης του ΕΚΚΟΜΕΔ), ανέρχονται σε 76,2 εκατ. ευρώ για 78 επενδυτικά σχέδια του Cash Rebate, που κινητοποίησαν 126,3 εκατ. ευρώ ιδιωτικών πόρων. Από αυτά, 56 είναι εγχώρια ή μειοψηφικές συμπαραγωγές και 22 διεθνείς παραγωγές.

Από σήμερα, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, στο Παρατηρητήριο Οπτικοακουστικού και Δημιουργικού Τομέα του ΕΚΚΟΜΕΔ, το οποίο θεσμοθετήθηκε με τον ν. 5105/2024, λειτουργεί για πρώτη φορά το Ευρετήριο Πληρωμών Έργων. Μέσα από αυτό παρουσιάζονται, ανά επενδυτικό σχέδιο και δικαιούχο, όλα τα ποσά που έχουν δοθεί από κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΚΚΟΜΕΔ από το 2019 μέχρι σήμερα.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί τομή για τον ελληνικό κινηματογραφικό και οπτικοακουστικό τομέα, καθώς εξασφαλίζει πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία, δίνοντας τη δυνατότητα ο δημόσιος διάλογος να βασίζεται σε πραγματικά και αξιόπιστα στοιχεία.