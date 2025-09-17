Παράταση στον διαγωνισμό ΣΔΙΤ για μονάδες απορριμμάτων στα Δωδεκάνησα

Παράταση προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις 30 Σεπτεμβρίου (έναντι αρχικής ημερομηνίας την 23η Σεπτεμβρίου) έδωσε η επιτροπή διαγωνισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το διαγωνισμό ΣΔΙΤ που αφορά σε μονάδες απορριμμάτων σε Κω και Κάλυμνο.

Η διάρκεια του έργου έχει οριστεί σε 27 έτη εκ των οποίων τα πρώτα δύο αφορούν την φάση της κατασκευής, ενώ ο προϋπολογισμός του αγγίζει τα 110 εκατ.ευρώ.

Το αντικείμενο της σύμπραξης αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των υποδομών του έργο: «Μονάδες Ολοκληρωμένης Ανακύκλωσης και Ανάκτησης Αποβλήτων Δήμων Κω και Καλυμνίων, μέσω ΣΔΙΤ» με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των ΠΕ Κω και ΠΕ Καλύμνου, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) που θα επιλεγεί, θα αναλάβει, ενδεικτικά, τα εξής:

(α) τη σύνταξη του συνόλου των απαραίτητων μελετών καθώς και το σύνολο των ενεργειών και δράσεων για τη σύνταξη των εγγράφων που απαιτούνται για να διασφαλισθεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειοδοτήσεων και των εγκρίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την κατασκευή, πλήρη αποπεράτωση, λειτουργία και συντήρηση του Έργου,

(β) το σύνολο των εργασιών κατασκευής, τη λειτουργία και συντήρηση των υποδομών του Έργου.

(γ) τη χρηματοδότηση του Έργου με ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια με την επιφύλαξη ενδεχόμενης χρηματοδοτικής συμβολής της Αναθέτουσας Αρχής στο κατασκευαστικό του κόστος. Η τυχόν χρηματοδοτική συμβολή της Αναθέτουσας Αρχής θα διαμορφωθεί στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και θα οριστικοποιηθεί εν όψει της Πρόσκλησης σε υποβολή των Δεσμευτικών Προσφορών των Διαγωνιζομένων.

(δ) την ασφάλιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που θα αποτελέσουν αντικείμενο της προτεινόμενης Σύμπραξης.

(ε) την εμπορική εκμετάλλευση μέρους ή του συνόλου των παραγόμενων προϊόντων και τη διαχείριση των εν γένει υλικών (ανακυκλώσιμα υλικά, κομπόστ, ηλεκτρική ή/και θερμική ενέργεια, κλπ.).

(στ) την ευθύνη διαχείρισης των δευτερογενών προϊόντων προς κατάλληλα αδειοδοτημένους αποδέκτες.

(ζ) την ευθύνη για τη μεταφορά του υπολείμματος της ΜΠΑΑ Καλύμνου προς τη ΜΑΑα Κω.

(η) τη διαχείριση του υπολείμματος στο Χ.Υ.Τ.Υ Κω.

(θ) τη μεταβίβαση των υποδομών στο Δημόσιο Φορέα μετά τη λήξη της Σύμβασης Σύμπραξης.