ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανεβαίνουν οι τόνοι λόγω της εμπλοκής Σεμερτζίδου

Η υπόθεση Σεμερτζίδου έχει πυροδοτήσει περαιτέρω την αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ αρχίζουν οι εργασίες της Εξεταστικής. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «Γαλάζιο Σκάνδαλο», ενώ η κυβέρνηση αντιτείνει πως δέσμευσή της είναι η αποκάλυψη όλων των στοιχείων και η επιστροφή όλων των παράνομων επιδοτήσεων.

«Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να κρύψει κάτι, θα γίνουν δημόσια συνεδριάσεις της εξεταστικής επιτροπής και εκεί ο καθένας μπορεί να προσκομίσει τα δικά του στοιχεία. Μετά από όσα ήρθαν στο φως, η κυβέρνηση και πριν είχε κάνει κάποια βήματα για να είμαι δίκαιος, αλλά πάντως μετά κινήθηκε με αποφασιστικότητα», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.



Στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ η υπόθεση Σερμετζίδου, μετά τη δέσμευση της περιουσίας της από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να θυμίζει ότι «κόπηκε» από τα ψηφοδέλτια της ΝΔ το 2023. «Για μία σειρά από κριτήρια ο πρωθυπουργός δεν την είχε συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτια», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Χρειάστηκαν δύο μήνες και δεκάδες μισόλογα για να σπάσει τη σιωπή του ο κ. Μαρινάκης και να ομολογήσει αυτό που ήξεραν όλοι, ότι δηλαδή ως σήμερα η κα Σεμερτζίδου είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας με δόξα και τιμή», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

«Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι εκ του θεσμικού του ρόλου "εκπροσωπεί την κυβέρνηση και όχι τη Νέα Δημοκρατία" ενώ πρόσθεσε ότι "από τη στιγμή που ξεκινά μία έρευνα, θα πρέπει να ακολουθηθεί μία διαδικασία στη λογική της αναστολής, παραπέμποντας για απαντήσεις στη Ν.Δ., η οποία κατέστησε γνωστό ότι η κομματική ιδιότητα της κυρίας Σεμερτζίδου είχε ανασταλεί από τις 5 Αυγούστου"», τονίζουν κυβερνητικές πηγές.



«Αφού η πολιτεύτρια με τις Φεράρι από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει διαγραφεί από το καλοκαίρι, γιατί θα το αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία;», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.



Επίθεση στην κυβέρνηση και από τον ΣΥΡΙΖΑ, που ζητάει «κάθαρση και λογοδοσία».



Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που επέβαλε με τη γνωστή, πρωτοφανή αντιδημοκρατική μεθόδευσή της η κυβερνητική πλειοψηφία, δεσμεύεται ότι θα αναδείξει, σε όλο το εύρος τους, τη διαπλοκή και τη διαφθορά της "γαλάζιας εγκληματικής οργάνωσης"».



Για ανάγκη ουσιαστικής διαλεύκανσης όλων των πτυχών του σκανδάλου και φυσικά της επιστροφής όλων των παράνομων επιδοτήσεων κάνει λόγο το ΚΚΕ. «Οτιδήποτε άλλο θα αξιοποιηθεί για να "ξεπλυθεί" η κυβέρνηση, οι πολιτικές και ποινικές της ευθύνες και κυρίως για να "βγει λάδι" η πολιτική της ΚΑΠ της Ε.Ε., που ξεκληρίζει τους βιοπαλαιστές αγρότες», τονίζει.



«Γιατί δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα όλα τα ονόματα των εμπλεκομένων που πήραν λεφτά; Και η κυβέρνηση και όλες οι υπηρεσίες γνωρίζουν τα ΑΦΜ τους. Γιατί τα κρύβουν;», ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.

«Εμείς καλούμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν τοποθετηθεί κατά της διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ να αναλάβουμε μαζί όλες τις πρωτοβουλίες ώστε να πάψει η ασυδοσία», σημειώνει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Στη δεύτερη συνεδρίαση, τα μέλη της εξεταστικής θα κληθούν να αποφασίσουν τα πρόσωπα που θα τοποθετηθούν στην πρώτη λίστα μαρτύρων.

Καταπατημένες εκτάσεις σε Νάξο, Μύκονο, Αμοργό

Ακόμα και εν μέσω σαρωτικών ελέγχων για τις απάτες εις βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιτήδειοι φέρεται να δήλωσαν και φέτος εκτάσεις που δεν τους ανήκουν, προκειμένου να εισπράξουν παχυλές επιδοτήσεις. Σε Νάξο, Αμοργό, Μύκονο, αγρότες φαίνεται πως οικειοποιήθηκαν εκατοντάδες στρέμματα ελαιώνων.

Η απάτη αποκαλύφθηκε όταν τρεις αγρότες από τη Νάξο πήγαν να κάνουν τις αιτήσεις τους για να λάβουν την ενιαία ενίσχυση. Τότε διαπίστωσαν ότι οι ελαιώνες τους είχαν δηλωθεί από άλλους και οι ίδιοι θα μείνουν απλήρωτοι.

Το μέγεθος της απάτης, όμως, αποδείχθηκε πολύ μεγαλύτερο, καθώς εκατοντάδες στρέμματα φαίνεται στα χαρτιά ότι κατέληξαν σε χέρια που δεν έπρεπε.

«Στη Νάξο πάνω από 700 στρέμματα ελαιώνων, στην Αμοργό πάνω από 200 και στη Μύκονο πάνω από 300 είναι από διάφορα ΚΥΔ και τις υλοποίησαν online ιδιώτες για να πάρουν τα χρήματα», τονίζει ο Δημήτρης Καπούνης, πρόεδρος ΕΑΣ Νάξου.

Πρόεδροι Συνεταιρισμών επισημαίνουν ότι εδώ και χρόνια είχαν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την αλυσίδα της απάτης, από παραγωγούς, Κέντρα υποδοχής δηλώσεων, τεχνικούς συμβούλους και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι ενέργειες για επιστροφή των κοινοτικών ενισχύσεων που εισπράχθηκαν παράνομα έχει ξεκινήσει, όπως στην περίπτωση της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, του συντρόφου της και συγγενών της, που φέρονται να εισέπραξαν μέσα σε 6 χρόνια επιδοτήσεις 2,6 εκατ. ευρώ. Τουλάχιστον 1,5 εκατ. από το ποσό αυτό φέρεται ότι δεν διατέθηκε για τον σκοπό που χορηγήθηκε.

Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι της task force συνεχίζονται προκειμένου να εντοπιστούν όλοι όσοι εισέπραξαν παράνομα κοινοτικές ενισχύσεις.

Πηγή: ertnews.gr