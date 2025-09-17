Enterprise Greece: Θα παρουσιάσει επενδυτικές ευκαιρίες IGC Summit στην Ινδία

Η Enterprise Greece, ιδρυτικό μέλος του Greece-Cyprus-India Business Council (IGC), θα συμμετάσχει στο ICC Global Business Summit 2025 (18-19 Σεπτεμβρίου 2025, Μουμπάι), που διοργανώνεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο της Ινδίας.

Στις 18 Σεπτεμβρίου και στο πλαίσιο του ρόλου της Ελλάδας ως πύλη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ινδικές επενδύσεις, η Enterprise Greece θα πραγματοποιήσει υψηλού επιπέδου στρογγυλή τράπεζα με θέμα: «Ελλάδα: Κόμβος Εμπορίου, Επενδύσεων και Καινοτομίας».

Οι ομιλητές θα μοιραστούν απόψεις για:

Την αγορά ακινήτων ως μοχλό προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα

Τις ενεργειακές συνεργασίες Ινδίας και Ελλάδας

Τις στρατηγικές ενίσχυσης των διμερών οικονομικών σχέσεων και επενδύσεων

Τις προοπτικές της Ελλάδας ως κόμβου καινοτομίας και καθαρής ενέργειας

Κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει η Αλίκη Κουτσομητοπούλου, πρέσβης της Ελλάδας στην Ινδία και ειδική ομιλία η Χίλντα Αλυσανδράτου, διευθύντρια Προσέλκυσης Επενδύσεων σε Τουρισμό, Ακίνητα και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Enterprise Greece.

Συντονίστρια του πάνελ θα είναι η Βάσω Κύρκου, γενική διευθύντρια Επικοινωνίας, Μάρκετινγκ και Θεσμικής Δικτύωσης, Enterprise Greece και ομιλητές οι: Νίκος Στάμου, διευθυντής Προσέλκυσης Επενδύσεων σε Ενέργεια, Περιβάλλον και Υπηρεσίες, ο Ελευθέριος Βλαχογιάννης, επικεφαλής Συναλλακτικής Τραπεζικής, βοηθός γενικός διευθυντής, Eurobank, η Άννα Βαρουμά, πολιτικός μηχανικός, MIBs Group