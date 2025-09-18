Συνεδρίασε το Συντονιστικό Συμβούλιο για το Flyover της Θεσσαλονίκης

Ο συντονισμός όλων των εμπλεκομένων Οργανισμών, Υπηρεσιών και Φορέων της Θεσσαλονίκης, ενόψει της επικείμενης καθαίρεσης της γέφυρας Πανοράματος και της σήραγγας της Περιφερειακής Οδού, λόγω της κατασκευής του Flyover, ήταν το θέμα του Συντονιστικού Συμβουλίου που συγκάλεσε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας, σήμερα, Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025, στο Διοικητήριο Θεσσαλονίκης.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκαν οι τρόποι αποτελεσματικού συντονισμού όλων των εμπλεκομένων, με στόχο την μεγαλύτερη διευκόλυνση στην καθημερινότητα των πολιτών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις προτάσεις για τις παράπλευρες οδούς κυκλοφορίας και τις εναλλακτικές διαδρομές. Παράλληλα, τέθηκαν ζητήματα ασφάλειας, κυκλοφοριακής ρύθμισης, αλλά και ενημέρωσης των πολιτών, ώστε η μετάβαση στη νέα φάση του έργου να γίνει με τον πιο ομαλό και οργανωμένο τρόπο.

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των Δήμων, της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής, του Γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, του Ινστιτούτου Μεταφορών, του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε., του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων, καθώς και της κατασκευάστριας εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης επισήμανε ότι η καθαίρεση της γέφυρας Πανοράματος και της σήραγγας της Περιφερειακής φέρνουν αναπόφευκτες κυκλοφοριακές πιέσεις, αλλά με σωστό συντονισμό μπορούν να περιοριστούν οι συνέπειες για τους συμπολίτες μας. Υπογράμμισε την σημασία της συνεχούς παρουσίας της Τροχαίας, του συντονισμού με το Μετρό και της δημιουργίας εναλλακτικών γραμμών σύνδεσης με τον σταθμό της Νέας Ελβετίας, ενώ, παράλληλα στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη έγκαιρης ενημέρωσης των πολιτών.

«Με συνεργασία και καλή οργάνωση, μπορούμε να περάσουμε αυτή την δύσκολη φάση του έργου με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ΥΜΑΘ Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας ανέφερε ότι το έργο του Flyover αποτελεί κομβική παρέμβαση για την αναβάθμιση των μετακινήσεων στην Θεσσαλονίκη και ότι η επιτυχής υλοποίησή του απαιτεί στενή συνεργασία όλων των Φορέων. Υπογράμμισε την συνεχή συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο έχει την συνολική ευθύνη για την πορεία και την ολοκλήρωση του έργου, την Περιφέρεια, τους Δήμους, τις Υπηρεσίες και όλους τους Φορείς, με στόχο να βελτιωθεί η καθημερινότητα των συμπολιτών μας κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

«Με τον σωστό σχεδιασμό και τον συνεχή διάλογο, μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι το έργο αυτό, που θα αλλάξει το οδικό τοπίο της πόλης, θα προχωρήσει με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας», σημείωσε χαρακτηριστικά. Επισήμανε, επίσης, την εξαιρετική συνεργασία με την Τροχαία Θεσσαλονίκης, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά για την ανάγκη αντιμετώπισης των κυκλοφοριακών επιβαρύνσεων και την διευκόλυνση των μετακινήσεων εκατοντάδων σχολικών λεωφορείων στην περιοχή.

«Μέσα από τον συντονισμό βρίσκουμε και εφαρμόζουμε λύσεις. Πάνω απ’ όλα, προτεραιότητα είναι η καθημερινότητα των συμπολιτών μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.