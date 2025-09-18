Η ευλογιά στα αιγοπρόβατα φέρνει νέες ανατιμήσεις στο κρέας

Στις τιμές λιανικής του αιγοπρόβειου κρέατος αποτυπώνονται ήδη οι συνέπειες από την ευλογιά. Στελέχη της αγοράς προειδοποιούν για ανατιμήσεις τόσο στην φέτα όσο και σε άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα τους επόμενους μήνες, αν καταγραφεί μεγάλη μείωση στην παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος.

Μέχρι στιγμής έχουν χαθεί πάνω από 260.000 αιγοπρόβατα, ενώ ήδη οι τιμές παραγωγού έχουν ανεβεί, με το πρόβειο κρέας να πωλείται από 4,5 έως 4,8 ευρώ το κιλό από 3,5-3,8 ευρώ που ήταν το προηγούμενο διάστημα.

Το αρνί φεύγει από τους κτηνοτρόφους στα 9,5 ευρώ το κιλό από 7,5 ευρώ που ήταν πριν την έναρξη της νόσου.

Οι αυξήσεις στις τιμές παραγωγού έχουν περάσει ήδη και στη λιανική. Σε κάποια κρεοπωλεία τα πρόβεια παϊδάκια κοστίζουν από 10,5 έως 12,5 ευρώ το κιλό, από 9 με 10 ευρώ στα τέλη Ιουλίου. Αντίστοιχα στα αρνιά και τα κατσίκια οι τιμές έχουν αγγίξει ακόμα και τα 16 ευρώ το κιλό, όταν πριν την έναρξη της ευλογιάς δεν ξεπερνούσαν τα 14 ευρώ.

Με το αιγοπρόβειο γάλα να πωλείται ήδη από τους παραγωγούς από 1,4 έως 1,6 ευρώ το κιλό, στελέχη της αγοράς προειδοποιούν για κίνδυνο ανατιμήσεων σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα και κυρίως τη φέτα.

«Θα υπάρξουν οπωσδήποτε ανατιμήσεις εάν συνεχιστεί αυτή η εκθετική ανάπτυξη διάδοσης της νόσου. Το προϊόν που θα επηρεαστεί κυρίως σημαντικά είναι η φέτα. Η προτεραιότητα που δίνεται από τους παραγωγούς φέτας είναι να καλύψουν τις συμφωνίες που υπάρχουν με τις μεγάλες αγορές του εξωτερικού. Επομένως στην Ελλάδα θα μείνει μικρότερο ποσοστό για διάθεση με την ίδια ζήτηση», ανέφερε ο πρ. Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Χρήστος Αποστολόπουλος.

Το υπουργείο Ανάπτυξης διενεργεί ήδη ελέγχους για φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Στην τρίτη μέρα εφαρμογής του σχεδίου των δέκα ημερών που υλοποιεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τις Περιφέρειες, στα οδικά δίκτυα της χώρας έχουν στηθεί ειδικοί σταθμοί για την απολύμανση των οχημάτων που εισέρχονται σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ώστε να διακοπεί η εξάπλωση της νόσου.

Για να αποφευχθεί το lockdown στην κτηνοτροφία, κτηνίατροι πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους στις κτηνοτροφικές μονάδες, ενώ οι κτηνοτρόφοι καλούνται να τηρούν απαρέγκλιτα τα μέτρα βιοασφάλειας.

Πηγή: ertnews.gr