Νέο πρόγραμμα 26 εκατ. ευρώ για την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ξεκινά τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), και ολοκληρώνεται στις 30 Απριλίου του 2026.

Σύμφωνα με τους δείκτες του προγράμματος, αναμένεται η ένταξη περίπου 30 πράξεων. Αυτό μεταφράζεται σε μέσο δημόσιο προϋπολογισμό ανά έργο κοντά στις 850 χιλ. ευρώ. Με βάση την πρόκληση ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων, ορίζεται το ποσό των 200.000 ευρώ και ως μέγιστος προϋπολογισμός τα 6 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος της απασχόλησης, το πρόγραμμα θέτει στόχο τη διατήρηση 530 θέσεων εργασίας. Αν το ποσό των 26 εκατ. ευρώ συσχετιστεί με αυτόν τον δείκτη, προκύπτει ένα μέσο κόστος δημόσιας δαπάνης περίπου 49 χιλ. ευρώ ανά θέση εργασίας.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) και συνδυάζει ενωσιακούς και εθνικούς πόρους. Η δημόσια δαπάνη καλύπτει το 70% του επιλέξιμου κόστους των επενδύσεων, ενώ το υπόλοιπο 30% αντιστοιχεί σε ιδιωτική συμμετοχή. Το συνολικό κονδύλι των 26 εκατ. ευρώ μπορεί, μάλιστα, να οδηγήσει σε εντάξεις έργων έως και το 110% του αρχικού προϋπολογισμού, δίνοντας επιπλέον ευελιξία στην απορρόφηση.

Πώς μοιράζονται τα κονδύλια

Από τα 26 εκατ. ευρώ, τα 19 εκατ. κατευθύνονται σε επενδύσεις που ενισχύουν την οικονομική βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου, ενώ 7 εκατ. ευρώ προορίζονται για παρεμβάσεις με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε στήριξη για ίδρυση νέων μονάδων, επέκταση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων εγκαταστάσεων, αλλά και σε επενδύσεις που μειώνουν το λειτουργικό κόστος μέσω εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών.

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες καλύπτουν όλο το φάσμα της μεταποίησης: κοπή και φιλετάρισμα, συσκευασία, κονσερβοποίηση, κατάψυξη, κάπνισμα, αλάτισμα, μαγείρεμα, αποξήρανση ή οποιαδήποτε άλλη προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά.

Παράλληλα, ενισχύονται επενδύσεις σε σύγχρονο εξοπλισμό, ψυκτικούς θαλάμους, συστήματα πληροφορικής, πιστοποιήσεις ποιότητας, καθώς και δράσεις κυκλικής οικονομίας, όπως η αξιοποίηση υποπροϊόντων.

Ένας από τους βασικούς οικονομικούς στόχους της δράσης είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων.

Η ενίσχυση επενδύσεων σε ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό και ΑΠΕ μπορεί, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, να μειώσει το ενεργειακό κόστος έως και 20-30% σε ορισμένες μονάδες. Σε έναν κλάδο όπου η ενέργεια και η ψύξη αποτελούν σημαντικό μέρος του κόστους παραγωγής, το όφελος αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε βελτίωση περιθωρίων κέρδους ή σε μεγαλύτερη ευελιξία τιμολόγησης.