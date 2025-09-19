#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Στις 790 χιλιάδες οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ

Από το σύνολο οι 423.784 είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών. Πόσοι επιδοτούνται.

Δημοσιεύθηκε: 19 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:04

Το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον μήνα Αύγουστο 2025, ανήλθε σε 790.844 άτομα. Από αυτά 423.784 (ποσοστό 53,6%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 367.060 (ποσοστό 46,4%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

  • Οι άνδρες ανέρχονται σε 243.813 άτομα (ποσοστό 30,8%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 547.031 άτομα (ποσοστό 69,2%).
  • Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 249.964 άτομα (ποσοστό 31,6%).
  • Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 358.800 άτομα (ποσοστό 45,4%).

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 281.559 άτομα (ποσοστό 35,6%) και 158.793 άτομα (ποσοστό 20,1%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Αύγουστο 2025, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 170.604 άτομα, από τα οποία οι 164.420 (ποσοστό 96,4%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 6.184 (ποσοστό 3,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 51.119 (ποσοστό 30,0%) και οι γυναίκες σε 119.485 (ποσοστό 70,0%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 132.249 (ποσοστό 77,5%) είναι κοινοί, 1.551 (ποσοστό 0,9%) είναι οικοδόμοι, 6.184 (ποσοστό 3,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 968 (ποσοστό 0,6%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 29.436 (ποσοστό 17,3%) είναι εκπαιδευτικοί και 216 (ποσοστό 0,1%) είναι λοιποί.

