Σχέδιο Τραμπ για επενδύσεις-μαμούθ στην αμερικανική βιομηχανία

Η ομάδα του Προέδρου Τραμπ εξετάζει ένα σχέδιο για την τόνωση της κατασκευής εργοστασίων και άλλων υποδομών, σε μια προσπάθεια να δώσει ώθηση στον αμερικανικό βιομηχανικό τομέα, σύμφωνα με έγγραφα και πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις, γράφει η WSJ.

Στο πλαίσιο του σχεδίου, η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει χρήματα από το επενδυτικό ταμείο ύψους 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συστάθηκε στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων με την Ιαπωνία, ώστε να επενδύσει στην ανάπτυξη ημιαγωγών, φαρμάκων, κρίσιμων ορυκτών, ενέργειας, ναυπηγείων και κβαντικής υπολογιστικής.

Ορισμένα από τα έργα θα λάβουν προνομιακή μεταχείριση από την κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της ταχείας ρυθμιστικής έγκρισης. Η κυβέρνηση εξετάζει και το ενδεχόμενο να δώσει σε εταιρείες πρόσβαση σε ομοσπονδιακή γη και ύδατα, σύμφωνα με τα έγγραφα και τις πηγές που εξέτασε η Wall Street Journal.

Το σχέδιο θα σηματοδοτούσε ένα νέο μέτωπο στις προσπάθειες του Τραμπ να ασκήσει επιρροή στον ιδιωτικό τομέα, δίνοντας στην κυβέρνηση κεντρικό ρόλο στον επανασχεδιασμό της αμερικανικής βιομηχανίας.

Έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος έχει εξασφαλίσει μερίδιο του Δημοσίου στην Intel, έχει διαπραγματευτεί μία «χρυσή μετοχή» στην U.S. Steel και έχει πείσει εταιρείες ημιαγωγών να παραχωρήσουν στις ΗΠΑ μερίδιο από ορισμένες πωλήσεις τους στην Κίνα.

Οι λεπτομέρειες για το πώς θα υλοποιηθεί ένα τόσο εκτεταμένο πρόγραμμα βρίσκονται ακόμη υπό διαμόρφωση, ενώ άτομα με άμεση γνώση των διαπραγματεύσεων προειδοποιούν ότι τα σχέδια ενδέχεται να αλλάξουν. Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κους Ντεσάι, ανέφερε ότι το επενδυτικό ταμείο των 550 δισ. δολαρίων της Ιαπωνίας «θα είναι το κλειδί για την τροφοδότηση της επόμενης Χρυσής Εποχής της Αμερικής».

Ο Τραμπ επαναλαμβάνει συχνά ότι οι δασμοί θα αποφέρουν «δισεκατομμύρια» δολάρια στις ΗΠΑ — και μέχρι στιγμής έχει δίκιο.

Ο Τραμπ, πρώην επιχειρηματίας στον κλάδο των ακινήτων, έχει κάνει την αναβίωση της αμερικανικής βιομηχανίας βασικό άξονα της ατζέντας της δεύτερης θητείας του, υποστηρίζοντας ότι η εμπορική του πολιτική θα επαναφέρει αλυσίδες εφοδιασμού και θα οδηγήσει σε έκρηξη νέων θέσεων εργασίας. Η απασχόληση στη μεταποίηση έχει υποχωρήσει φέτος, με τον τομέα να χάνει 38.000 θέσεις εργασίας στο οκτάμηνο έως τον Αύγουστο, παρότι η συνολική οικονομία συνέχισε να δημιουργεί νέες θέσεις.

Εάν επιτύχει, το προτεινόμενο σχέδιο θα μπορούσε να βοηθήσει τον πρόεδρο να εκπληρώσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις. Θα έδινε επίσης στον Τραμπ τον έλεγχο σχετικά με το ποιες βιομηχανίες θα ωφεληθούν από τη στήριξη της κυβέρνησης.

Μια τόσο μεγάλης κλίμακας προσπάθεια θα απαιτούσε πιθανόν χρόνια — ή και δεκαετίες — για να ολοκληρωθεί. Ο διάδοχος του Τραμπ στον Λευκό Οίκο θα μπορούσε να εγκαταλείψει το σχέδιο, εγείροντας ερωτήματα για το αν οι εταιρείες θα έχουν την απαραίτητη μακροπρόθεσμη βεβαιότητα για να συμμετάσχουν.

Μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία νωρίτερα αυτόν τον μήνα θα δώσει στον Τραμπ ευρεία διακριτική ευχέρεια ως προς το πώς θα δαπανηθούν τα 550 δισ. δολάρια των επενδύσεων. Το μνημόνιο συστήνει επιτροπή με πρόεδρο τον Λάτνικ, η οποία θα προτείνει έργα στον πρόεδρο. Αφού οι δαπάνες κάθε έργου μοιραστούν 50-50 μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας, οι ΗΠΑ θα λάβουν το 90% των κερδών από τις επενδύσεις.