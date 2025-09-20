#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Σούπερ μάρκετ: Η cash cow της οικονομίας «έπιασε» τα 7,9 δισ. στο 7μηνο

Στο επτάμηνο οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν 6%, με τα φρέσκα τρόφιμα να οδηγούν την κούρσα της ποσοστιαίας ανόδου. Ποια προϊόντα, τύποι καταστήματος και γεωγραφικές περιοχές κάνουν πρωταθλητισμό.

Δημοσιεύθηκε: 20 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:40

Μετά την εκρηκτική άνοδο του πληθωρισμού στα χρόνια της πανδημίας, οι ρυθμοί δείχνουν σημάδια αποκλιμάκωσης, αλλά η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών παραμένει πιεσμένη.

Η ανεργία υποχωρεί σταθερά, ενισχύοντας τη συνολική κατανάλωση, ενώ ο δείκτης λιανικών πωλήσεων (χωρίς καύσιμα) διατηρεί θετική τροχιά. Σε αυτό το περιβάλλον, η αγορά των ταχυκίνητων καταναλωτικών αγαθών (FMCG) καταγράφει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα.

Πέρυσι οι συνολικές πωλήσεις FMCG (ταχυκίνητοι κωδικοί) αυξήθηκαν 3,1%, φτάνοντας τα 13,284 δισ. ευρώ, με την ανάπτυξη να έρχεται και από τα τυποποιημένα προϊόντα (fixed barcode) και από τα επί ζυγίω προϊόντα (random weight). Η τάση συνεχίστηκε με μεγαλύτερη ένταση εφέτος.

Από την αρχή της χρονιάς, μέχρι και τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Circana, οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν κατά 6,6%, στα 7,949 δισ. ευρώ, με τα επί ζυγίω προϊόντα -φρέσκα τρόφιμα όπως κρέας, λαχανικά, ψάρια- να ξεχωρίζουν ως οι βασικοί οδηγοί της ποσοστιαίας ανάπτυξης +9,1% και αξία 1,79 δισ. ευρώ. Η αύξηση των τυποποιημένων ήταν 5,9% με την αξίας τους στο 7μηνο στα 6,159 δις. ευρώ.

τρόφιμα αντιστοιχούν στο 82,6% του συνολικού τζίρου, αφήνοντας την κατηγορία Health & Beauty στο 8,1% και τα είδη οικιακής χρήσης στο 7,3%. Η αύξηση προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από τα τρόφιμα, δείχνοντας πως το καλάθι του σούπερ μάρκετ παραμένει η αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα των νοικοκυριών.

Στο πρώτο επτάμηνο του 2025, οι πωλήσεις τροφίμων αυξήθηκαν κατά 7,6%, πολύ πάνω από τον συνολικό ρυθμό, με το Health & Beauty και τα οικιακά είδη να κινούνται υποτονικά, +1,9% και +1,6% αντίστοιχα.

Η ανάλυση ανά τύπο καταστήματος αποκαλύπτει μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Όλα τα καταστήματα ανεξαρτήτου μεγέθους κατέγραψαν ανάπτυξη, αλλά η πιο έντονη αύξηση σημειώθηκε στα υπερμάρκετ (καταστήματα άνω των 2.500 τ.μ.) και τα πολύ μικρά καταστήματα. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά κινείται ταυτόχρονα προς δύο κατευθύνσεις. Από τη μια το «big box shopping» για μεγάλη γκάμα προϊόντων και από την άλλη το convenience store για τις μικρές, καθημερινές ανάγκες.

Γεωγραφικά, η εικόνα είναι εξίσου δυναμική. Η Αττική, με μερίδιο 42,7%, αυξήθηκε κατά 5,6%, ενώ η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα κινήθηκαν σε ανάλογους ρυθμούς, με ανάπτυξη 5,6% και 4,1% αντίστοιχα και μερίδιο στην πίτα 9,8 και 11,2 αντίστοιχα.

Όμως την παράσταση κλέβουν η Κρήτη και τα νησιά. Άνοδος 8% και 10% αντίστοιχα, και μερίδιο 7,2 και 8,8%, με τη θερινή περίοδο να λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής κατανάλωσης.

Τι συμβαίνει όμως με τις τιμές; Η ανάλυση της Circana αποκαλυπτική ότι η μέση τιμή ανά μονάδα αυξήθηκε κατά 6,7% το 2023, κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος -0,2% πέρυσι, αλλά ξαναπήρε την ανηφόρα στο +1,4% εφέτος. Με σχεδόν διπλάσια +2,4% την αύξηση της τιμής στα τρόφιμα.

Στις μεγάλες κατηγορίες («giga categories»), τα τρόφιμα κρατούν την πρωτιά με άνοδο 7% στην αξία και 4,5% σε όγκο, ενώ Health & Beauty και Household κινούνται σε πιο ήπια τροχιά. Οι πιο εντυπωσιακές επιδόσεις έρχονται από τα σνακ και τα κατεψυγμένα τρόφιμα με +10,9% και +9,6% αντίστοιχα σε αξία και +3% και +9,6% σε όγκο.

Την ίδια περίοδο το μερίδιο των Private Label «σκαρφάλωσε» από το 26,8% στο 27,2%, με την ανάπτυξη πιο έντονη στα τρόφιμα όπου το μερίδιο των Pl ανήλθε στο 27,7%.

Οι προσφορές από την άλλη δείχνουν σημάδια κόπωσης. Το ποσοστό πωλήσεων που γίνεται μέσω προσφορών και προωθητικών ενεργειών υποχώρησε στο 21,8% στα οικιακά είδη, από 27,1% ένα χρόνο πριν. Στα τρόφιμα διατηρήθηκε στο 25,2% από 25,5% και στα προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας μειώθηκε στο 25,3% από 29,9%. Στα επί ζυγίω προϊόντα, λαχανικά, κρέας και ψάρι "τράβηξαν" μπροστά, με διψήφια ανάπτυξη.

