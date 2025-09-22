Καφούνης: Εθνική αναγκαιότητα η ενίσχυση του ελληνικού εμπορίου

Σήμερα, με αφορμή τα 20 χρόνια από τη θεσμοθέτηση της Ημέρας Ελληνικού Εμπορίου, τιμούμε όχι μόνον τον ισχυρότερο παραγωγικό κλάδο, αλλά κυρίως τον ίδιο τον Έλληνα έμπορο — τον επιχειρηματία που με πίστη στις δυνάμεις του, επιμονή και δημιουργικότητα κρατά ζωντανές τις τοπικές κοινωνίες και στηρίζει την ελληνική οικονομία, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Στ. Καφούνης.

Οπως επισημαίνει, «ο έμπορος είναι η ψυχή της αγοράς. Είναι αυτός που με ευελιξία, καινοτομία, εξωστρέφεια, ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα αντιμετωπίζει καθημερινά τις προκλήσεις, επενδύει, και μετατρέπει τις δυσκολίες σε ευκαιρίες. Είτε πρόκειται για τον άνθρωπο που παλεύει να στηρίξει μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση, είτε για τον μικρομεσαίο που επεκτείνεται, είτε για τον επιχειρηματία που ηγείται μιας μεγάλης εταιρείας, η συμβολή του στην πρόοδο της χώρας είναι καθοριστική.

Ιδιαίτερη θέση στο παρόν και το μέλλον του Εμπορίου έχει η γυναίκα έμπορος, που με δύναμη και αποφασιστικότητα ισορροπεί ανάμεσα στις απαιτήσεις της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, αποδεικνύοντας καθημερινά ότι η δημιουργικότητα και η υπευθυνότητα δεν έχουν φύλο. Είναι παρούσα στην πρώτη γραμμή της επιχειρηματικότητας, φέρνοντας νέα οπτική, κοινωνική ευαισθησία και καινοτομία.

Ο Έλληνας και η Ελληνίδα έμπορος δημιουργούν θέσεις εργασίας, ενισχύουν την παραγωγικότητα, στηρίζουν τα δημόσια έσοδα και προσφέρουν ευκαιρίες στους νέους, συμβάλλοντας έτσι και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως τις ακριτικές περιοχές, κρατούν ζωντανές τις συνοικίες και αποτελούν το ζωντανό κύτταρο της τοπικής κοινωνίας.

Για αυτούς τους ανθρώπους, που εργάζονται με συνέπεια και ευθύνη, η ΕΣΕΕ διεκδικεί, τεκμηριωμένα και συστηματικά, ένα σταθερό και υποστηρικτικό περιβάλλον, που θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν να δημιουργούν και να προσφέρουν. Με γνώμονα τις αξίες του εμπορικού κόσμου και με το βλέμμα στο μέλλον, το απόγευμα στο Μουσείο Μπενάκη τιμούμε τη μεγάλη διαδρομή του ελληνικού Εμπορίου, σε μια μεγάλη επετειακή εκδήλωση υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Εκεί, θα γιορτάσουμε τον θεσμό, αλλά κυρίως τους ανθρώπους που, με κόπο και αξιοπρέπεια, κρατούν το ελληνικό εμπόριο ζωντανό και ισχυρό.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, μας διακατέχει η πεποίθηση πως η ενίσχυση του σύγχρονου Έλληνα εμπόρου είναι εθνική αναγκαιότητα. Χωρίς Εμπόριο ακμαίο και εξωστρεφές, δεν υπάρχει ισχυρή απασχόληση, ζωντανές γειτονιές, ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. Με ενότητα, ρεαλισμό και επιμονή, μπορούμε να μετατρέψουμε τις προκλήσεις σε ευκαιρίες. Με πρωτοπόρους τον Έλληνα και την Ελληνίδα έμπορο, να παραδώσουμε στα παιδιά μας μια οικονομία πιο ανταγωνιστική και μια κοινωνία πιο δίκαιη».