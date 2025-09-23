#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ξεκίνησαν μελέτες για επέκταση του Μετρό σε Ελληνικό και Γλυφάδα

«Τα έργα του μετρό είναι δύσκολα, σύνθετα, πολύπλοκα, απαιτούνται πολλά στάδια μελετών μέχρι να φθάσουμε να τα συμβασιοποιήσουμε», εξήγησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό.

Δημοσιεύθηκε: 23 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:37

Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό της Αθήνας προς το Ελληνικό και τη Γλυφάδα, ενώ παράλληλα σχεδιάζονται και οι επόμενες επεκτάσεις. Αυτό ανακοίνωσε ο Νίκος Κουρέτας, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, από το 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών - ITC 2025.

«Ξεκινάμε από την επέκταση από την Ανθούπολη προς το Ίλιον, με τρεις σταθμούς σε Παλατιανή, Ίλιον και Άγιο Νικόλαο, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό του αμαξοστασίου στον Ελαιώνα», σημείωσε ο κ. Κουρέτας.

Μελέτες έχουν ξεκινήσει και για τη σύνδεση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με το δίκτυο του μετρό.

Όσον αφορά στον χρονικό ορίζοντα όλων αυτών των παρεμβάσεων, ο κ. Κουρέτας τόνισε πως κάποιες μελέτες θα χρειαστούν από πέντε έως και δέκα χρόνια, κάποιες ίσως και περισσότερο.

«Τα έργα του μετρό είναι δύσκολα, σύνθετα, πολύπλοκα, απαιτούνται πολλά στάδια μελετών μέχρι να φθάσουμε να τα συμβασιοποιήσουμε», εξήγησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, προσθέτοντας ότι χρειάζονται καλές μελέτες, καλή επίβλεψη και άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν.

Στάθηκε, τέλος, στην ανάγκη να αναπτυχθούν τόσο ο υπεραστικός σιδηρόδρομος στην επαρχία όσο και τα μέσα σταθερής τροχιάς στα μεγάλα αστικά κέντρα.

