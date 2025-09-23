Τσάφος: Υπάρχουν νέα έργα που μπορούν να στηρίξουν την περιφερειακή αγορά LNG

Την ανάγκη να διασφαλίσει η Ευρώπη ότι η απαγόρευση εισαγωγής του ρωσικού αερίου δεν θα μείνει στα χαρτιά υπογράμμισε ο Νίκος Τσάφος, υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών - ITC 2025, που λαμβάνει χώρα σήμερα 23 και αύριο 24 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών - Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο.

Όπως είπε, το αέριο έρχεται από τη Ρωσία μέσω της Τουρκίας και η Ευρώπη έχει προβλέψει κάποιες δικλείδες ασφαλείας. «Θεωρούμε ότι χρειάζονται επιπλέον δικλείδες ασφαλείας για να γίνει η απαγόρευση πραγματικά και όχι ονομαστικά. Ο διάλογος είναι συνεχής», τόνισε ο κ. Τσάφος.

Εξήγησε πως το μερίδιο του ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχει μειωθεί πολύ σημαντικά. Ουσιαστικά έχει μείνει ένα 10%, οι Ευρωπαίοι ζουν σε μεγάλο βαθμό χωρίς ρωσικό αέριο κι απομένει ένα τελευταίο βήμα προς την πλήρη απεξάρτηση.

«Είναι ξεκάθαρο ότι θα φύγει το ρωσικό αέριο από την αγορά», σημείωσε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ερωτηθείς για τις υψηλές τιμές επισήμανε πως η απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο έχει προφανή επίπτωση στην τιμή, καθώς η απώλειά του δεν έχει αντικατασταθεί ακόμα από άλλες πηγές.

Σύμφωνα με τον κ. Τσάφο, σε περίπτωση μηδενισμού του ρωσικού φυσικού αερίου οι ανάγκες της χώρας μας μπορούν να καλυφθούν από τις εγκαταστάσεις στη Ρεβυθούσα και την Αλεξανδρούπολη.

Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα έρχεται αέριο που καταλήγει σε τρίτες χώρες, κάτι που δημιουργεί μια αβεβαιότητα για την κατανάλωση στις χώρες αυτές και που εξαρτάται από την ενεργειακή τους πολιτική. «Η Ελλάδα έχει μια σειρά από προτεινόμενα έργα που μπορούν να μπουν σε λειτουργία και να στηρίξουν την περιφερειακή αγορά», τόνισε ο Νίκος Τσάφος.

Ανέφερε πως ο κάθετος διάδρομος υπάρχει ήδη και λειτουργεί τα τελευταία χρόνια, ενώ το πόσο θα μεγαλώσει θα το δείξει η ζωή και η αγορά.

Ο κ. Τσάφος έθεσε και το θέμα της μεταφοράς αερίου από την Ελλάδα στην Ουκρανία, λέγοντας ότι αναζητούνται τρόποι για να μειωθεί το κόστος, χωρίς ωστόσο να έχει λυθεί ακόμα αυτός ο γρίφος.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ