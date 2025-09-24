Γεωργιάδης: Έκτακτη επιχορήγηση από το υπουργείο Οικονομικών για τις ληξιπρόθεσμες

Να εστιάσουν στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ζήτησε την Τετάρτη από τις διοικήσεις των νοσοκομείων ο υπουργός Υγείας. Μιλώντας σε ενημερωτική διημερίδα για τα θέματα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας, ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε πως πρόκειται για ένα σημαντικό πρόβλημα, για το οποίο η Ελλάδα αντιμετώπισε το ενδεχόμενο να οδηγηθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Όπως είπε, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές βρίσκονται κοντά στο 1,25 δισ. ευρώ. Υπάρχει βελτίωση, αλλά θα πρέπει να καταβληθεί επιπλέον προσπάθεια. Θα ζητήσουμε έκτακτη επιχορήγηση από το υπουργείο Οικονομικών για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας. Σημείωσε, ωστόσο, πως το 2024 ήταν η πρώτη χρονιά κατά την οποία δεν απαιτήθηκε έκτακτη επιχορήγηση στον προϋπολογισμό.

Απευθυνόμενος στους διοικητές, τόνισε πως πρέπει να προσηλωθούν σε συγκεκριμένους κωδικούς και ότι τα χρήματα που αφορούν τις ληξιπρόθεσμες, πρέπει να πηγαίνουν αποκλειστικά σε αυτές.

Για τις αναμονές για ψυχρά χειρουργεία (άνω των 4 μηνών) είπε πως πριν από λίγους μήνες ήτα 88.000 και τώρα η κατάσταση έχει βελτιωθεί.

Φάρμακο

Για τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης, υπογράμμισε πως η πληρωμή γίνεται κεντρικά από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ). Αυτό δεν σημαίνει πως έχει αφαιρεθεί από τις διοικήσεις των νοσοκομείων η ευθύνη, σημείωσε, λέγοντας πως η ΕΚΑΠΥ κάνει πληρωμές και όχι έλεγχο των διαδικασιών. Εκτίμησε πως μέσα στο 2026 θα μπει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στα νοσοκομεία.

Προειδοποίησε πως ο έλεγχος των διοικήσεων στο θέμα των δαπανών θα είναι αυστηρός και θα κρίνει, σε μεγάλο βαθμό, την αποτελεσματικότητά τους. Έδωσε έμφαση στα ατιμολόγητα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως όσοι διοικητές είχαν πολλά, δεν βρίσκονται στη σημερινή εκδήλωση...

Επισήμανε, δε, πως σύντομα θα υπάρχει εικόνα για τη συνταγογράφηση από κάθε γιατρό του ΕΣΥ.

Προτεραιότητα

Ο κ. Γεωργιάσης είπε στους διοικητές πως η τήρηση του προϋπολογισμού είναι μεν προτεραιότητα, αλλά η πρώτη προτεραιότητα είναι η κάλυψη των αναγκών που έχουν οι ασθενείς. Δεν θα αφήνουμε ακάλυπτους ασθενείς που χρειάζονται επέμβαση ή άλλο, τόνισε. Σε σχέση με τα έργα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, ανέφερε πως σήμερα δημιουργούνται οι κτιριακές υποδομές του ΕΣΥ για τα επόμενα 30 χρόνια.

Προειδοποίησε πως όλες οι εντάξεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2026 και στη συνέχεια όλα τα έργα θα απεντάσσονται. Αναφερόμενος στα ευρήματα των πρόσφατων δημοσκοπήσεων, επισήμανε πως οι αναφορές των πολιτών στα προβλήματα της Υγείας έχουν πτωτική τάση.

Στόχοι

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους επισήμανε πως στόχος είναι η βελτίωση του ΕΣΥ και ότι για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται καλύτερη διοίκηση, έλεγχος και λογοδοσία. Κάλεσε τους διοικητές να έχουν συγκεκριμένους στόχους και πλάνο υλοποίησης και είπε πως είναι σε εξέλιξη μία ιστορική προσπάθεια βελτίωσης του ΕΣΥ.

Η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη επανέλαβε πως οι στόχοι είναι κοινοί και ανέδειξε την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ υπουργείου και διοικήσεων. Ο γενικός γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού Άρης Αγγελής είπε πως το 2024 καταγράφηκε ρεκόρ επισκέψεων στα νοσοκομεία (1,4 εκατομμύριο) και σχολίασε πως όλα τα συστήματα Υγείας αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις.

ΠΗΓΗ: www.iatronet.gr