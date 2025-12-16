Flat πωλήσεις το 2026 «βλέπει» η Pfizer

Η Pfizer περιμένει από μικρή έως μηδενική αύξηση στις πωλήσεις της το 2026, εκτιμώντας ότι η αξία τους θα φτάσει κοντά στα $62 δισ., μεταδίδει το Bloomberg.

Όσον αφορά τα έσοδα του επόμενου έτους, η φαρμακευτική εταιρεία αναμένει να κυμανθούν από $59,5 δισ. έως $62,5 δισ., ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή η Pfizer εκτιμά ότι θα κινηθούν μεταξύ $2,80 και $3.

Σημειώνεται ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Άλμπερτ Μπούρλα καλείται να αντιμετωπίσει τον αντίκτυπο της μειούμενης ζήτησης για τα προϊόντα της φαρμακοβιομηχανίας στη μετά Covid εποχή. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η τιμή της μετοχής της έχει καταρρεύσει (-50%), σε σχέση με το ρεκόρ που κατέγραψε την περίοδο της πανδημίας.

Στο πλαίσιο αυτό η Pfizer εργάζεται για να μειώσει το λειτουργικό της κόστος, στοχεύοντας στην εξοικονόμηση άνω των $7 δισ. έως το 2027.

Ωστόσο η εταιρεία ανησυχεί για τις επιπτώσεις που θα έχει η μείωση της τιμής του κορυφαίου σε πωλήσεις αντιπηκτικού της, Eliquis, από το 2026, όταν άλλα προϊόντα της, όπως το εμβόλιο για την πνευμονία Prevnar και το φάρμακο Vyndaqel για την καρδιά, πιέζονται από τον ανταγωνισμό.

Η κατάσταση αυτή έχει ωθήσει τον Μπούρλα σε ένα κυνήγι εξαγορών προκειμένου να εμπλουτίσει η Pfizer το «μενού» των θεραπειών της. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία κέρδισε πρόσφατα έναν πόλεμο προσφορών με την Novo Nordisk εξαγοράζοντας έναντι $10 δισ. την Metsera η οποία κατασκευάζει φάρμακα κατά της παχυσαρκίας. Με τον τρόπο αυτό η φαρμακοβιομηχανία, αποκτά ερείσματα στην αγορά θεραπειών απώλειας βάρους όπου προηγουμένως δυσκολευόταν να εισέλθει.

Ωστόσο, τα φάρμακα της Metsera βρίσκονται ακόμη στα αρχικά στάδια ανάπτυξης, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσαν να περάσουν αρκετά χρόνια πριν κυκλοφορήσουν.

Υπό το πρίσμα της συμφωνίας, οι επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) είναι «κρίσιμες για το επόμενο έτος της Pfizer», όπως είπε ο αναλυτής της BMO Capital Markets, Έβαν Σέιγκερμαν.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι προσαρμοσμένες δαπάνες για (Ε&Α) πρόκειται να κυμανθούν μεταξύ $10,5 δισ. και $11,5 δισ. το επόμενο έτος, σύμφωνα με την φαρμακοβιομηχανία.