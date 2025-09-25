Συνταξιούχοι: Ποιοι δικαιούνται και ποιοι όχι τα έξτρα 250 ευρώ

Το αργότερο έως το τέλος Νοεμβρίου θα κατατεθεί, χωρίς αίτηση ή άλλη ενέργεια από τους ενδιαφερόμενους συνταξιούχους, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ, με πολλές εξαιρέσεις και ηλικιακούς αποκλεισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν απαιτείται η υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τα συναρμόδια υπουργεία Εργασίας και Εθνικής Οικονομίας, και κατά συνέπεια δεν αναμένεται και κάποια «ευχάριστη έκπληξη», κυρίως από τους τουλάχιστον 1 εκατομμύριο συνταξιούχους που δεν θα το λάβουν, εκ των οποίων σχεδόν οι μισοί είναι δικαιούχοι μειωμένων συντάξεων ή συντάξεων θανάτου.

Επίσης, οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν πως θα αποκλειστούν από την παροχή χιλιάδες εν αναμονή συνταξιούχοι, που έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης, αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόμη η σύνταξή τους.

Η νέα, μόνιμη οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ, θα καταβάλλεται στο τέλος Νοεμβρίου κάθε χρόνου, υπό προϋποθέσεις. Θα αφορά δηλαδή συνταξιούχους που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια. Δικαιούχοι είναι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο (κάθε έτους αναφοράς, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς,

β) το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, δεν υπερβαίνει για το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος το ποσό των 14.000 ευρώ για τον άγαμο και των 26.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να έχουν μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις ή και από άλλες πηγές έως 1.167 ευρώ προ φόρου, αν είναι άγαμοι, χήροι ή χήρες, και έως 2.166 ευρώ προ φόρου, αν είναι έγγαμοι.

γ) το σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων δεν υπερβαίνει, με βάση την πράξη διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του έτους αναφοράς, το ποσό των 200.000 ευρώ για τον άγαμο και των 300.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Εκτός επιδόματος θα βρεθούν:

Συνταξιούχοι που λαμβάνουν κύρια σύνταξη και είναι κάτω των 65 ετών. Εάν έως το τέλος του 2025 συμπληρώσουν το όριο αυτό, θα λάβουν το επίδομα, τον Νοέμβριο του 2026.

Συνταξιούχοι που έχουν ετήσιο εισόδημα, που υπερβαίνει τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Έτσι, για παράδειγμα, κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς επίδομα, όσοι λαμβάνουν σύνταξη άνω των 1.200 ευρώ, όπως και πολλοί εργαζόμενοι συνταξιούχοι καθώς το εισόδημα από την εργασία τους, συνυπολογίζεται στο ετήσιο δηλωθέν φορολογητέο εισόδημα.

Έτσι, για παράδειγμα, κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς επίδομα, όσοι λαμβάνουν σύνταξη άνω των 1.200 ευρώ, όπως και πολλοί εργαζόμενοι συνταξιούχοι καθώς το εισόδημα από την εργασία τους, συνυπολογίζεται στο ετήσιο δηλωθέν φορολογητέο εισόδημα. Συνταξιούχοι που εισέπραξαν αναδρομικά κατά το 2024, επίσης είναι πιθανό να μείνουν εκτός επιδόματος. Αιτία είναι ότι και αυτό το ποσό προσμετράται στο ετήσιο δηλωθέν εισόδημά τους. Μπορεί δηλαδή η σύνταξή τους να είναι κάτω από 1.268 ευρώ το μήνα, και να μην λάβουν το 250αρι, γιατί τον προηγούμενο χρόνο είδαν το εισόδημά τους να αυξάνεται, λόγω της είσπραξης κάποιων αναδρομικών ποσών.

Στον αντίποδα, δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι συνταξιούχοι αναπηρίας του ΕΦΚΑ και δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ, ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν σύνταξη καθώς και δικαιούχοι εξωιδρυματικού επιδόματος που χορηγείται από τον ΕΦΚΑ.

Τα πρόσωπα που εμπίπτουν σε περισσότερες κατηγορίες λαμβάνουν την ετήσια οικονομική ενίσχυση για τη μία από τις κατηγορίες αυτές.