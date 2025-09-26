Athens Riviera Summit 2025: Η διεθνής πλατφόρμα διαλόγου επανέρχεται στις 1-3 Οκτωβρίου

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δημοσιεύθηκε: 26 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:16

 

Το Athens Riviera Summit 2025, η διεθνής πλατφόρμα πολυμερούς διαλόγου, επιστρέφει για δεύτερη συνεχή χρονιά το τριήμερο 1-3 Οκτωβρίου στα Αστέρια Γλυφάδας, συγκεντρώνοντας κορυφαίες προσωπικότητες από τον χώρο των επενδύσεων, της οικονομίας και των θεσμών σε ένα περιβάλλον υψηλού επιπέδου διαβουλεύσεων και συνεργασίας. 

Το Athens Riviera Summit είναι διεθνής οικονομική σύνοδος που συγκεντρώνει υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους, διεθνείς επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και επιχειρηματικούς ηγέτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες περιοχές στρατηγικού ενδιαφέροντος. Με πολυσχιδές πρόγραμμα και πλούσια θεματολογία, το Athens Riviera Summit 2025 λειτουργεί ως καταλύτης συνεργασιών και πλατφόρμα οικονομικής διπλωματίας, προάγοντας τον πολυσυμμετοχικό διάλογο πάνω σε καίρια ζητήματα διεθνούς, εθνικού και τοπικού ενδιαφέροντος. 

Στο πλαίσιο τριών κεντρικών θεματικών αξόνων, το Athens Riviera Summit 2025 θέτει στο επίκεντρο τις διεθνείς οικονομικές συμμαχίες σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας με έμφαση στις στρατηγικές ανάπτυξης, τα deals και τις επενδυτικές ευκαιρίες σε κλάδους αιχμής, όπως η ενέργεια, οι υποδομές, η τεχνολογία και ο τουρισμός. Παράλληλα, προβάλλει την Αθηναϊκή Ριβιέρα ως δυναμικό κόμβο επενδύσεων και βιώσιμης ανάπτυξης, με έργα- ορόσημα που επαναπροσδιορίζουν το παράκτιο μέτωπο και αναβαθμίζουν το διεθνές αποτύπωμα της χώρας

Η Σύνοδος της Αθηναϊκής Ριβιέρας διοργανώνεται από τον ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό οργανισμό Athens Riviera Forum και πλαισιώνεται από ηγέτιδες εταιρείες και ομίλους που εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα τομέων δραστηριοποίησης.

